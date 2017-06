Entrevista a Andrés Manuel López Obrador

Por Pablo Marentes.

AMLO.- En 1975 yo participe con él en la campaña que es una etapa formativa para mí, fundamental, porque eran discursos los que pronunciaba el maestro Pellicer, bellísimos con poesía y su dimensión social, porque Pellicer es el tabasqueño más grande que ha habido en la historia, después de Pellicer, todos los tabasqueños somos de segunda.

PM.- Bien dicho y así es. Algún parentesco tengo también con él, a partir de mi abuela.

AMLO.- Sí, porque él era de Campeche, sus familiares. Por lo Cámara, básicamente.

PM.- Toda la familia mía es tabasqueña, excepto mi señor padre que es yucateco, pero todos nacimos en Tabasco. Y la abuela Celerina fue directora de educación en el estado durante Garrido, a él le tocó implantar la educación racionalista.

AMLO.– Sí, toda una época muy interesante.

PM.- Muy interesante

AMLO.- Le decían a los niños “chamaco”, les decían en la escuela “¿los mangos se caen de la mata por la ley de la gravedad o porque Dios quiere? Por la ley de la gravedad maestra.

PM.- Su prosa es muy amena, muy pulida de buen ritmo, sus estudios de pronóstico, sus estudios de organización política se pueden seguir a través de la historia, están fundados y sus textos biográficos son muy cuidados en la parte histórica y en el empleo del idioma. Es historiador sobrio, certero. Su vida la ha dedicado a analizar los procesos políticos de cambio que él ha ayudado a desatar a partir de 1970 cuando colaboró en la campaña del poeta Carlos Pellicer a la senaduría de Tabasco. López Obrador se distingue por su eficaz y pertinente formación intelectual, que ha propiciado su éxito en los cambios que México como nación ha querido propiciar desde su independencia. Tiene un talento destacado para señalar aquellos ámbitos del cambio político que habían permanecido inertes, antes de que López Obrador los comenzará a discutir y a presentar como problemas a resolver para que México, la República Mexicana y el estado federal y sus entidades federativas continúen el proceso de cambio que a lo largo de su historia han permanecido latentes, en estado larvario. López Obrador es un demócrata, un hombre de acción que ha señalado la necesidad de entender las instituciones como formas aceptadas de hacer las cosas. Las cuales en consecuencia es indispensable, ineludible que cambien de conformidad con los amplios usos de las instituciones que nacen históricamente, para que siempre se actualicen, para que se pongan al día, para que actualizadas se encaucen los procesos de cambio económico, social, educativo, de investigación y difusión de la cultura en un país en el cual habitan marginados más de 20 millones de descendientes de las culturas originales, a quienes se les discrimina a partir de la denominación despectiva de indios o indígenas con los cuales se les identifica. Por otro lado creo pertinente señalar como ha ocurrido en todo el mundo, en el concurso de esos hombres, mujeres y niños a quienes se les discrimina y aún siguen encerrados en las denominadas regiones de refugio cultural sin que aporten su experiencia sistemática que se traduce en expresión de sabiduría centenaria, milenaria. Hacer que su condición cambie por sus propios conocimientos en el cultivo de la tierra difícil en la laderas de las montañas en los valles, en los cuales la capa fragas de la tierra se mueve rítmicamente cada 5 o 7 años. Son ellos, los descendientes de las culturas originales, los que saben arar la tierra en las faldas de las montañas o en los pequeños valles que constituyen la mayoría de la tierra cultivada mexicana. Licenciado López Obrador le agradezco que nos reciba en su casa para platicar con usted no a pesar de los intensos días que constituyen sus semanas, sus meses y sus años como factor de cambio en comunidades que no forman parte de las noticias diarias, pero constituyen una preocupación constante para usted, como lo evidencian sus constantes visitas a las zonas marginadas.

¿Esta México preparado, señor licenciado López Obrador, como Francia, como Italia, como amplias zonas de los Estados Unidos, vecino difícil, para los cambios que demanda el mundo de la cibernética, de la aldea global, de la información fácil, de la información peligrosa para todo porque aún no se sabe cómo analizarlas y como ponerla en práctica para beneficio de las nuevas generaciones?

¿Está México, nación, señor licenciado, preparada para el gran cambio que es indispensable para las nuevas generaciones hagan suyo, como usted lo ve cada día, cada mañana en su incesante actividad propiciadora de cambios ineludibles que necesitan ser entendidos, para ser acometidos?

Háblenos usted de sus iniciales estrategias en este periodo de cambio que se avecina, de cambio político, que ya está aquí para julio de 2018.

Háblenos de MORENA, de sus seguidores más fieles, de quienes se aproximaron a ella, de quienes la declararon un instrumento eficaz de cambio político, económico y social. Lo escuchamos, comience usted donde quiera. El sol sale para todos.

¿Considera usted que la nueva administración estadounidense altera sustancialmente el proceso político de cambios en México empezando por el proceso de renovación de los poderes federales? Lo escuchamos señor licenciado.

AMLO.- Pablo me da gusto que estés aquí, que estés en tu casa, la casa de ustedes. Concedo esta entrevista fundamentalmente por ti.

PM.– Gracias

AMLO.– Por todos, pero de manera especial por ti. Mira, yo creo que MORENA tiene 2 virtudes muy importantes que han quedado de manifiesto en las pasadas elecciones. Primero, su autoridad moral en un ambiente en tiempos de degradación moral, MORENA es un referente ético, eso ayuda mucho. Entre otras cosas porque se puede resistir a la guerra sucia si no se tuviese esa protección, ese escudo, pues entonces nos igualan a todos, porque el régimen busca hacer creer que todos somos iguales. Es como tirar porquería al ventilador para que a todos manche. Entonces hemos salido de la calumnia ilesos, eso es importante y vamos a seguir cuidando que MORENA sea un partido con valores, en donde se luche por ideales y por principios. Lo segundo que está relacionado, es muy importante para comentarlo por separado, es de la militancia de MORENA. Que se puede decir es una militancia heroica, no hay en el mundo, un partido, una organización social que tenga tantos militantes que luchen con mística por convicciones como los que tiene MORENA.

PM.- Y ya comienza un reconocimiento.

AMLO.- Sí

PM.- Ya hay intentos de formular tesis.

AMLO.- Sí, pero ese es su elemento, porque suele pasar que tenemos referentes en otros países, ¿se busca no?, movimientos que se dan, en Europa y en otras partes de América y MORENA es algo excepcional en el mundo. Bueno, por eso es que estamos optimistas y pensamos que vamos a lograrlo, la transformación que necesita el país. El motor del cambio es esa militancia consiente. Los que no solo van a votar, quienes defienden el voto, polemizan debaten, participan en la redes sociales, son activistas, militantes de convicción, no de conveniencia, eso solo lo tiene MORENA, con respeto lo digo pensando en otros partidos y en otras organizaciones. Entonces por eso sostenemos que vamos a lograr la transformación en el 18 y que va a ser para bien.

En que consiste nuestra propuesta de cambio. Primero, acabar con la corrupción, hemos pensado por mucho tiempo, lo hemos analizado y hemos llegado a la conclusión que el principal problema de México es la corrupción. Nada más ha dañado al país que la deshonestidad, la deshonestidad de los gobernantes, entonces vamos a erradicar la corrupción. No es disminuirla, aminorarla, tenerla a raya, acabarla. Y lo digo así de manera categórica porque hay quienes sostienen, más optimistas, que se puede aminorar la corrupción, pero que no se puede acabar. Y los conservadores piensan que la corrupción es parte de la idiosincrasia del pueblo de México. Le preguntaron una vez a Peña que opina de la corrupción y dijo que era parte de la cultura, pero en abono a Peña así piensan otros. Lo que pasa es que Peña es muy franco. Pero nosotros en eso sostenemos que se puede eliminar la corrupción de arriba abajo y va a depender básicamente del ejemplo la corrupción no se da de los pueblos que están llenos de valores, los pueblos de Oaxaca, ahí hay honestidad, ahí se practica la ayuda mutua, hay fraternidad, no se ambiciona lo material, se busca una vida comunitaria, de servicio, se entiende que venimos al mundo a servir y no a que nos sirvan. El problema está arriba, no se da de arriba para abajo. Entonces si el presidente es honesto, los gobernadores van tener que ser honestos y los presidentes municipales también. Eso es lo fundamental, complementado con algunas formas legales con la participación de los ciudadanos en todos los procesos de administración, pero lo esencial es que se dé el ejemplo. Consideramos Pablo que si evitamos la corrupción vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo. Mucho dinero que se va por un caño a la corrupción se debe utilizar para financiar el desarrollo y no habría necesidad de aumentar impuestos, de endeudar al país. Esa es en esencia el plan que tenemos, combatir la corrupción, erradicarla, hacer un gobierno austero, sobrio, sin lujos. Eso también nos va a permitir ahorrar recursos para el desarrollo y con lo que se disponga por el combate a la corrupción, impulsar el desarrollo.

En materia económica regresar al campo, lo que tú planteas muy bien, apoyar todos los conocimientos que existen desde la época prehispánica, que vienen de las grandes civilizaciones antiguas, todo el conocimiento astronómico de los pueblo indígenas, todo el conocimiento de la agricultura, es una gran sabiduría que debe ser apoyada para que se exprese, se manifieste a plenitud. Están pensando en fortalecer el mercado interno, vamos a ser autosuficientes en producción de alimentos, no vamos a comprar al extranjero lo que consumimos. Aplica igual para los energéticos, vamos a dejar de vender petróleo crudo, vamos a procesar toda la materia prima, vamos a construir refinerías, vamos a elaborar las gasolinas en el país.

En el terreno social se va a dar atención especial a los jóvenes, no va a haber ninis, a los que llaman así de manera despectiva porque no es culpa de ellos, que ni estudian ni trabajan. Van a tener todos garantizados su derecho a la educación y el derecho al trabajo. Como vamos a evitar la corrupción nos va a alcanzar el presupuesto para que ningún joven se quede sin oportunidad de estudiar y se les va a contratar también, para que se vayan capacitando en el trabajo, se les va a comisionar como aprendices en talleres, en pequeñas, en medianas empresas. No va a ver ningún joven desempleado y sin oportunidad de estudio.

Esto nos va a permitir enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia. Si no atendemos las causas no vamos a resolver la inseguridad y la violencia, solo con medidas positivas, ya está visto que el uso de la fuerza no resuelve el problema al contrario, agrava la situación, desde que Calderón le pego un garrotazo a lo tanto al avispero, declara la guerra al narcotráfico. A la fecha 210 mil asesinatos, más de un millón de víctimas de la violencia

Es penoso que se informe desde el extranjero que México ocupa el segundo lugar en violencia en el mundo después de Siria y preocupante que ese dato, que esa información la retransmita Donald Trump en su twitter como dando a entender de que hace falta el uso de la fuerza, hace falta intervención. Nosotros nos oponemos rotundamente a este tipo de cooperación queremos con Estados Unidos una cooperación para el desarrollo, no queremos cooperación en lo militar, que además corresponde a los mexicanos resolverlo no vamos a permitir que ningún gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que solo competen al pueblo de México.

Entonces en general esa es nuestra propuesta. Hay algo que no se dice mucho, pero que es esencial. Triunfo nuestro va significar el que haya democracia en México. No ha habido democracia en el país desde Madero, es el presidente con más votación democrática. Entonces el triunfo nuestro va a significar que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos, que no van a haber fraudes electorales, que no se va a utilizar el presupuesto para favorecer a ningún partido, que no se van a comprar votos, que va a haber democracia. Eso lo vamos a lograr en el sexenio, va a quedar establecido, como nunca se había visto desde la época de Madero, ese es un aporte que queremos hacer. Y luchar para que las cosas mejoren, es importante convencer que el cambio nos conviene a todos, ya no se puede seguir viviendo en esta situación de crisis, de incertidumbre, de miedo de temor, de inseguridad, de violencia. No se puede seguir aceptando que la imagen de nuestro país, de nuestro querido México, este por los suelos en el extranjero. Que las noticias que llegan de México todas son malas, que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con violencia, cuando México, tenía una imagen distinta en el concierto de las naciones, era un ejemplo, en cuanto a política exterior. Todo eso se ha perdido.

PM.- De propósitos sociales, usted estaría de acuerdo que México ha sido estudiado, tiene la gran herencia de que su organización social general es parte de la comunidad.

AMLO.- Sí

PM.- México es un país comunitario.

AMLO.- Sí

PM.- Y la característica de la comunidad es que uno puede vivir dentro de la comunidad enteramente su vida.

AMLO.- Sí

PM.- Todos nos conocemos

AMLO.- Sí

PM.- Como en Villahermosa también de mis tiempos, se caía uno quien sabe a cuantas cuadras. En Villahermosa se sentía entonces la libertad y podía uno transitar a los 4 o 5 años por todas partes o los 6.

AMLO.- Sí

PM.- Se caía uno, este es el hijo de Licha.

AMLO.- Sí, avisen

PM.- No te preocupes hijito

AMLO.- Quédate aquí

PM.- Exactamente, lo curaban a uno. Sabían en donde estaba la autoridad también

AMLO.- Sí

PM.– Sabían uno a donde, autoridad hay que entenderla como alguien que da soluciones prácticas y soluciones únicas también a los problemas que se presentan cada día. Y eso en la comunidad se percibe. Los japoneses cuando han estado mucho tiempo fuera, regresan a la comunidad otra vez a beber y a obtener de aquello que les permite vivir, reconocerse. Los países que viven en ese tránsito de la comunidad hacia la asociación desempeñan bien su actividad en la asociación, pero acuden otra vez a rejuvenecerse a la comunidad. Estará usted de acuerdo que esto es así.

AMLO.- Totalmente. Mire Pablo, el ejemplo actual es Oaxaca.

PM.- 527 mucipios

AMLO.- 570 municipios. Son 158 que se les llama de régimen de partido y 418 de usos y costumbre. En los 418 de usos y costumbre, todo es servicio comunitario. Los presidentes municipales, la mayoría no cobra. Este hecho es servicio a la comunidad y los miembros de esas comunidades dan servicios empiezan como topiles, como policías, desde jovencitos, como autoridad y van escalando hasta llegar presidentes municipales y tatamandones. Les produce una gran satisfacción el servicio que dan a su comunidad. Pueden estar trabajando en Nueva York, en Los Ángeles, en Neza, pero cuando les toca dar su servicio, eso es lo que tu mencionas. Porque no quieren perder sus vínculos, ellos valen a partir de su comunidad. Entonces la vida individual es mucho menos importante que la vida social, comunitaria, colectiva. En Oaxaca hay ayuda mutua, todas la obras de los pueblos están hechas por la gente de cooperación, hay desde el palacio, los templos, las plazas, todo con cooperación y ayuda mutua. Son pueblos limpios, no hay basura, cuidan la naturaleza, cuidad sus bosques. Respetan a los niños y a los ancianos.

PM.- Lo interrumpo un segundito, porque alguna vez lo oí hace ya bastante tiempo, hablar del respeto, que es lo que permite que la autoridad se fortalezca. La autoridad ofrece soluciones originales a problemas que se le consultan y al haber una respuesta original para la resolver un problema, surge la necesidad de que va consultar de volver a verlo, de donde deriva la palabra respeto. Te quiero volver a ver porque me das una solución eficaz. Autoridad te respeto, te quiero volver a ver y hay esa consulta entre autoridad y gente que necesita resolver problemas.

AMLO.- Y la asamblea comunitaria es la máxima autoridad.

PM.- Sí señor, y usted está metido en eso, usted lo está viendo constantemente, esa parte comunitaria de nuestro país por eso le tiene fe a su programa y viene esto.

AMLO.- Mucha confianza. Le tengo mucha fe al pueblo, le tengo amor al pueblo por eso sé que podemos lograrlo, es la transformación.

En las comunidades, en los pueblos de México hay una gran reserva de valores morales, culturales, espirituales para regenerar la vida pública. Es cosa de darle su lugar, a esa fuerza cultural.

PM.- Una vez le oí decir a usted también que estaba usted cansado de oír a sus secretarios de agricultura, que ya estaban hasta acá de que en las rancherías en los pueblos arraigados, eso de que estuvieran contentos en vivir con sus animalitos, sus hijitos, su parcelita. Eso ya no debe ocurrir en México, y estaba usted absolutamente, pero encabritado por una mención de ese tipo. Porque entre otras cosas lo que se puede volver una forma de vida es regresar a aquellos cultivos que este momento son demandados por la economía universal como orgánicos para sustituir lo que fue sustituido erróneamente con los artificiales. Seguimos produciendo el henequén de 1.20 sin ningún nudo para todas las amarras de todos los barcos, de todas las necesidades de transporte que hay. México sigue en Yucatán, siendo el principal productor, pero nadie le hace caso todavía a ese cultivo. ¿Podría transformarse la actividad productiva mexicana en la producción de agricultura orgánica que tanto están demandando en el mundo entero, para que no ocurra el desastre de la India y con la famosa revolución verde a los 8 o 10 años estaban todos tullidos? Una revista, que le diría yo, de lo más conservadora como lo es el National Geographic se atrevió a publicar el desastre de la revolución verde porque todos los fertilizantes se iban al subsuelo, a los mantos freáticos y se envenenaba la gente al beber todo aquello. Aquí tenemos todo.

Usted lo ha dicho, la agricultura otra vez.

AMLO.- Sí. Producir, alimentos sanos. No producidos con químicos, hay que cuidar el medio ambiente y en mucho la solución está en regresar a la tecnología tradicional. La tecnología es la técnica hecha costumbre. ¿Qué es la economía campesina? es la integración de varias actividades que se complementan.

Un ejemplo, Tlaxcala es un pueblo laborioso, con mucha cultura productiva, tienen muy poca tierra por familia, una hectárea, cuando mucho 2, pero ahí tienen su sustento. Porque siembran el maíz, tienen sus animales de patio, tienen 1 o 2 vacas, tienen chivos y todavía dentro de la casa el telar. Esa encomia es lo que les permite vivir.

Claro, sin ningún tipo de apoyo, al contrario, si hace 3 años les pagaban 5 pesos el kilo de maíz, ahora les están pagando 3. Que es lo que nosotros vamos a hacer, apoyar esa economía para la autosuficiencia, manejar escalas, economía, producción, autosuficiencia, producción comercial para el mercado interno y producción también para exportar.

Pero primero la alimentación de nuestro pueblo, el sustento de nuestro pueblo. Ya hay muchísimos recursos para lograrlo. Nosotros tenemos proyectos para sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur sureste. Vamos a poner a trabajar desde el primer año a 500,000 hijos de campesinos, hijos de pequeños propietarios y ejidatarios. Van a tener trabajo porque van a sembrar en sus tierras en sus parcelas el apoyo que nunca han tenido. Vamos a ampliar la superficie que cultivaban de plátano, cacao, café, cítricos, arboles maderables, cedros, caoba. O sea con el propósito de mejorar el medio ambiente de crear empleos y de impulsar la producción, ese es un proyecto, un millón de hectáreas. Vamos a desarrollar todo el país y vamos a buscar también equilibrar el desarrollo porque ha sucedido que el sureste se queda rezagado. Es donde tenemos los recursos naturales más importantes, no es porque yo sea del estado más perjudicado por la explotación petrolera, sino porque se viene la paradoja de que hay muchas riquezas y también mucha pobreza, Y sí, México nació en esa región.

PM.- Hay una práctica que ya se ha vuelto sexenal desde la precursora reforma educativa que propicio un oaxaqueño excepcional que fue Víctor Bravo Ahuja en el 70, 76 que es equiparable a las reformas intuitivas de Vasconcelos inicialmente y luego de las subsiguientes que vinieron hasta culminar en el gran talento de Torres Bodet cuando inaugura los libros de texto gratuitos. ¿Qué haría usted para que las reformas educativas no se volvieran como se están volviendo, una especie de ritual que debe ser a la cual acude casa sexenio el presidente a hacer inauguraciones innecesarias si no que forme parte de la organización de instituciones vigentes de permanencia, de revisión de lo que sustentará a esta nación para los procesos más innovadores de tecnología, de distribución de técnica sencilla, de la conducción de aguas en los lugares donde es escasa el agua y que hay que volver a darle el valor que el agua tiene y que fuera una parte inherente a la organización administrativa, social y de valores en nuestro país. La reforma educativa no es un planecito anual.

AMLO.- No. Yo creo que hay retomar las experiencias que ha habido, buenas. La de la época de José Vasconcelos lo que fue también la época de las escuelas rurales, de los internados, de la época posterior al general Cárdenas, desde el principio hasta Zedillo, durante todo este tiempo. La primera modificación al artículo tercero se da con Zedillo en donde ya la educación no es gratuita en todos los niveles de escolaridad. Es en la política llamada neoliberal que empieza a privatizar la educación, porque cuando ya llega el estado no se hace responsable de garantizar su derecho a la educación pues se deja la educación al mercado, como si fuese una mercancía. Entonces se van desatendiendo de una responsabilidad básica del estado. Yo sostengo que la educación es un derecho, no es un privilegio y que el estado está obligado a dar educación gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Esa es una concepción distinta completamente a lo que predomina en la actualidad. Argumentan que no va haber dinero que alcance para que el estado garantice el derecho a la educación, yo siento que sí, yo sostengo que sí. Y vamos a implementar eso, resolver lo de la cobertura. Yo estudie porque recibí una beca, porque viví en la casa del estudiante tabasqueño. En la calle Violeta de la colonia Guerrero cuando vine de Tabasco a estudiar a México a la universidad, si no hubiese sido por esa beca, nos fuese yo un profesionista, así de claro.

PM.- Todo esto lo gratificó Bravo Ahuja.

AMLO.- Sí

PM.- Todas, todas

AMLO.- Esas casas de estudiantes se crearon en ese tiempo, ya había, pero fue el auge de las casas de estudiantes. Había estudiantes de Tabasco, de Campeche, de Yucatán, de Chiapas, de todos lados. Se podía seguir estudiando, presentábamos exámenes para ingresas a la UNAM, estoy hablando de los años 70 y entrabamos 90. Ahora presentan exámenes 100 y entran 10, 90 son excluidos. Ese es el ejemplo del retroceso que ha habido en materia educativa. Es eso, lo tenemos que enfrentar. Tiene que haber educación para todos, eso por lo que corresponde a cobertura. Y lo otro que es básico, la calidad de la enseñanza. La derecha, la conservaduría por recomendaciones de organismos internacionales todo, lo quiere justificar a partir de la calidad de la enseñanza. Sí, desde luego que hace falta mejorar la calidad de la enseñanza, pero también es fundamental el acceso a la educación.

PM.- Es que una alimenta a la otra, no es posible

AMLO.- Sí por lo jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar, pues son empujados para tomar el camino de las conductas antisociales, porque la escuela no es nada más lo que se aprende con buenos métodos de enseñanza, no solo es calidad, esta permite que se asocien estudiantes, maestros, que haya una convivencia fraterna, si un alumno va a la escuela se relaciona con otros alumnos, se relaciona con maestros, es una forma de vida. Si es alumno no va a la escuela su sociedad, su relación se da con un el jefe de la pandilla en la calle, la escuela ayuda a la formación de buenos ciudadanos, independientemente de la calidad educativa.

PM.- Son el ambiente

AMLO.- Es el ambiente de ese estudiante. Entonces que planteamos nosotros, eso y mejorar la calidad de la enseñanza. Las dos cosas son importantes y vamos a lograrlo también convenciendo, no se puede aplicar una reforma educativa sin el maestro.

PM.- Es lo que ha intentado, porque además la están entregando a organizaciones extrañas y fuera de aquí, a maquiladoras.

AMLO.- Sí. Como se va a llevar a cabo la modificación en los planes de estudio o como se va a enseñar en manera distinta sin el maestro. Todo es un falacia, hablando de reforma educativa están muy ideologizado es todo un discurso de derecha, conservador que no tiene ningún fundamento.

PM.– Árida

AMLO.- Totalmente. Es una discusión arriba, ideológica, que no tiene que ver con el juicio práctico. Todo el sentido común.

PM.- En proporción el territorio mexicano tiene el mayor número de kilómetros de costa de los dos océanos. En los dos océanos los mexicanos contribuyeron a que se pudieran utilizar los dos océanos como vías de comunicación. Las tripulaciones que se conformaron tanto el atlántico, como el pacífico, y todavía más en el pacífico fueron mexicanas. La ruta de navegación de intercambio mercante de mayor duración de la historia del mundo es la Nao de China, que no es la Nao de China ni tampoco otro que le llama el Galeón de Manila, no. Es el Galeón de Acapulco, el que hace posible la navegación larga, de larga duración, igual que cuando las iniciales rutas hacia el oriente del atlántico. Esta desperdiciada esa tradición, tanto en construcción de barcos, como en adiestramiento de tripulación. México podría ser un proveedor privilegiado de mano de obra por la cercanía con el mar y la relación que hay. Y todavía los mexicanos por el gusto que se le quiere dar a cualquier empresa extranjera le seguimos diciendo a lo que nos corresponde con un nombre extraño, el Galeón de Manila o la Nao de china y es el Galeón de Acapulco. Igual que la navegación hacia el atlántico.

AMLO.- Tenemos muchas posibilidades de desarrollo, México tiene muchos recursos potenciales para salir adelante. Lo que habla de la navegación en vez de avanzar con todo lo que es marino mercante, hemos retrocedido, ya no tenemos flotas mexicanas, todo se te renta, todo el manejo de navegación se tiene que ver con empresas extranjeras. Ya ni siquiera hay buquetanques de petróleo, hubo un tiempo en que Pemex tenía sus buquetanques para trasladar petróleo crudo, ya todo eso se acabó. Yo no quiero, ofrecer mucho porque el que mucho abarca poco aprieta, y no quiero incumplir ningún compromiso, estoy pensando en proyectos estratégicos. Pocos, pero para lograr la trasformación del país. 20, 30, uno de ellos, por ejemplo, todo el desarrollo del Istmo rehabilitando, modernizando el puerto de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. Creando en toda la franja del Istmo todos los 300 kilómetros para comunicar el pacifico con el atlántico hacia la costa este de Estados Unidos. En esta franja, construir un ferrocarril, una vía para trasladar, un ferrocarril de carga de contenedores. Comunicar y en toda la franja, poner fabricas ensambladoras. Vamos a declarar toda la franja, zona especial, zona franca. En la franja vamos a reducir impuestos, impuesto sobre la renta, IVA. Se va a ofrecer energía eléctrica, se van ofrecer combustibles baratos. Esto entre otras cosas para crear empleos, ir reteniendo a los mexicanos. Así como esta cortina, más hacia el centro del país se van a crear otras. Vamos a construir los 300 caminos que hacen falta en Oaxaca para comunicar a las cabeceras municipales y los vamos a hacer todos con mano de obra de las comunidades, se les va a pagar bien para que hagan ellos mismos sus caminos. Ahí se va a dar muchísimo empleo.

Te hablaba del otro proyecto de sembrar un millón de hectáreas y así vamos a ir reteniendo para que el mexicano no tenga necesidad de emigrar. Que el que quiera irse a Estados Unidos lo haga por gusto y no por necesidad. El que está allá que tenga la opción de quedarse o de regresarse a su tierra porque va a tener posibilidad de trabajo, va a tener posibilidad de bienestar. A mí, y con eso concluyó, no me preocupa el que Estados Unidos tenga un gobierno como el que representa Donald Trump porque nosotros vamos a hacer valer nuestra soberanía. No vamos a faltarle el respeto a nadie, pero no vamos a permitir que ningún gobierno extranjero, decida sobre asuntos de México.

Y vamos a convencerlos de que la mejor relación entre los dos pueblos, entre los dos gobiernos es la cooperación para el desarrollo y tenemos 3000 kilómetros de frontera. Y que en vez de muros lo que hay colocar desarrollo para que de esa manera se aminore, se atempere el fenómeno migratorio y también el problema de la inseguridad y desempleo que no se resuelve con muros, ni militarizando la frontera, ni con el uso de la fuerza. Hace falta un plan que promueva el gobierno estadounidense, como ha habido en otras épocas para el progreso para el desarrollo. No es posible que participen en el derrocamiento de un gobierno, logran su propósito, abandonan ese país y luego en ese país viene el hambre, la migración masiva, incluso el terrorismo. Entonces tenemos que cambiar eso. Y me dio mucho gusto estar platicando aquí contigo.

PM.– Yo quisiera hacer dos preguntas nadamás, Hace usted un balance de un proyecto que tiene muy claro desde hace ya varios años, cuando usted era jefe de gobierno, pero también veo un asunto de madurez, es decir ahora que sale usted a esta conferencia y dice no vamos a hacer lo que los adversarios esperan. A mí me gustaría preguntarle, qué se ha aprendido en todos estos años, es decir usted ha hecho el balance, que se ha aprendido en todos estos años porque no han sido años fáciles, seguir en la lucha supongo no ha sido fácil.

AMLO.- Siempre se aprende, sería la soberbia decir que uno es sabelotodo o todólogo, siempre se aprende hay que estar abierto a recoger opiniones y a recibir enseñanzas. Entonces yo creo que hemos aprendido, también todos hemos cambiado, porque suele pasar que quienes no simpatizaban conmigo o en nuestro movimiento ahora que sí simpatizan o que sí ven bien lo que estamos haciendo, dicen es que Andrés Manuel ya cambio, no, los dos. O sea que tenían una visión distinta de mí, se creyeron todo lo que les dijeron de que era populista, autoritario, que me parecía al presidente Chaves, mesiánico, etcétera, etcétera. Entonces todo lo que fue la guerra sucia, llegaron a creer a dudar sobre mi honestidad. Entonces pasa el tiempo y he enfrentado tantas cosas. Entonces es cierto y se van convenciendo, además hemos advertido de que hace falta el cambio. Entonces hay en ellos una actitud distinta. Y desde luego también de nosotros o en mi caso se aprende no es lo mismo una persona antes de un infarto que después de infarto.

PM.- Nadamás señor, usted tiene una frase, una frase de aprendizaje para muchos. Usted dice: Ni un paso atrás para tomar impulso. Y sus adversarios podrán decir muchas cosas, pero lo que es cierto es que usted pese a la guerra sucia o a lo que usted denomina guerra sucia, pese a las críticas sigue firme la lucha. Y yo quisiera saber cuál es ese motor, de dónde sale ese resorte para decir no me voy.

AMLO.- Tiene que ver con las convicciones, algunos le llaman mística, en la lucha política y creo en cualquier actividad se necesita tener siempre una filosofía, un ideal, una doctrina. Si no tiene uno algo que lo impulse noes uno nada. No hay esencia, entonces yo tengo mi ideal, eso es lo que me impulsa. Y ese ideal me da fortaleza, para seguir adelante. Ahora viene esta nueva cita con la historia en el 18 y claro que vamos a acudir, pero ya también con la conciencia tranquila de que hemos hecho todo, que va depender del 18, va depender de los mexicanos. Es muy satisfactorio poder decir ya no es asunto mío, es un asunto de los mexicanos. El pueblo es el que va decidir sobre su destino, yo voy a luchar toda la vida por mis ideales, pero políticamente el 18. Ya lo dije si la gente quiere que haya un cambio en el 18 nos vamos a aplicar para cambiar las cosas y que en el 2024 sea otra época. Sí dice la gente no me gusta este régimen, quiero que siga la mafia, que siga imperando, ya no podemos hacer nada nosotros. Entonces sin abandonar la lucha, pero sí me iría yo, allá a la quinta de Palenque.