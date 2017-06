Celebran éxito de exposición de brazaletes inspirados en “La Mujer Maravilla” (Video)

México.- El Museo Mexicano del Diseño (Mumedi) celebró el éxito obtenido con la exposición de brazaletes inspirados en “Diana”, “La Mujer Maravilla”.

Con un coctel, el director del Mumedi, Álvaro Rego, agradeció la noche de este jueves a los diseñadores que hicieron posible la muestra en el museo ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también pueden apreciarse carteles y portadas de cómics.

La instalación, vigente del 27 de mayo al 31 de agosto, exhibe más de 70 piezas diseñadas por artistas de diferentes nacionalidades, la mayoría mexicanos, quienes buscaron resaltar la importancia del empoderamiento del sector femenino.

“La idea comenzó con las alianzas que siempre estamos buscando en el Mumedi, aliarnos con grandes empresas o proyectos, en este caso con la Warner Bros. y el personaje de ‘La Mujer Maravilla’ resulta muy interesante. Estamos en una época en la que el empoderamiento de las mujeres es lo más importante y este personaje representa perfectamente todo esto”, explicó Rego en entrevista con Notimex.

Para esta exposición fueron convocados creativos de diversas especialidades como diseño industrial, gráfico, textil, joyería, arquitectura, ilustración y artesanías, quienes tuvieron la encomienda de diseñar y fabricar un juego de brazaletes inspirados en “Diana”, princesa amazona de Temiscira.

“Me siento muy orgullosa con este proyecto, siempre he sido fanática de la geometría y me encantó el poder combinar justamente esto con el trabajo de joyería, porque aprendes muchas cosas durante el proceso, como por ejemplo trabajar con materiales distintos a los que estás acostumbrado, es un mundo de cosas que no te imaginas”, comentó Aída Luna, diseñadora gráfica.

Cada uno de los artistas presentó propuestas innovadoras, que van del diseño de la pieza hasta el material que utilizaron para moldearla.

Ese fue el caso de la diseñadora de joyas Diana Solís, quien explicó: “Quise aplicar nuevas técnicas que he aprendido a lo largo de mi carrera, en este caso trabajé con el titanio, un material que apenas está empezando a utilizarse y que tiene miles de posibilidades de uso”.

Las creaciones fueron subastadas con el objetivo de recaudar fondos para Epic Queen, organización mexicana que acerca a niñas y mujeres con la tecnología por medio de la educación.