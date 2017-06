Anabel Hernández investigará por su cuenta asesinato de Javier Valdez

México. La periodista Anabel Hernández anunció que investigará por su propia cuenta el asesinado de Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce.

A un mes del homicidio sin avances públicos, señaló estar convencida que las autoridades no quieren “meterse” en el caso de su colega sinaloense.

“Durante esta década los homicidios (de periodistas) han quedado impunes, ya sea el gobierno estatal o federal, no es que no puedan, es que no quieren resolver, y como no quieren resolver, me parece que los periodistas tenemos que investigar, así como investigamos otros casos. Lo que sí puedo decir, es que he avanzado de manera importante”, aseguró.

“No hay en este momento una entidad alguna que haya asumido jurídicamente y plenamente la investigación; la Fiscalía estatal niega que tenga en sus manos (el caso), eso me lo dijo formalmente el Fiscal (Juan José Ríos Estavillo), y la PGR no ha anunciado públicamente ni ha ejercido la atracción del caso; están limpiándose las manos, echándose la bolita unos a otros”, consideró.

Aseguró que percibe una actitud negligente de las autoridades ante el homicidio de Javier Valdez, ocurrido en Culiacán el 15 de mayo.

“Javier era mi amigo, yo admiraba su trabajo… estoy haciendo una investigación especial (sobre su asesinato), es lo que puedo decir”, sostuvo.

Con información de Noroeste