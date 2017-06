Anulan juicio del actor Bill Cosby

Pensilvania. Un juez estadunidense declaró hoy nulo el juicio al actor afroamericano Bill Cosby, acusado de drogar y de asalto sexual contra Andrea Constand, exempleada de la Universidad de Temple, en 2004.

El juez Steven O’Neill tomó su decisión luego que tras más de 52 horas, el jurado no pudo ponerse de acuerdo “en todos los cargos”, pero según la cadena CBS, dijo que las deliberaciones fueron algunas de las acciones más “valientes y desinteresadas que he visto. Me siento mal por todos ustedes, de verdad”.

El comediante de 79 años, que enfrenta tres cargos de asalto indecente agravado, sostiene su inocencia desde 2005, cuando Constand lo denunció ante la Policía.

La oficina del fiscal del distrito del condado de Montgomery señaló que presentarán el caso de nueva cuenta “de inmediato”.

Cosby, una vez conocido como el padre de Estados Unidos por su interpretación del gentil doctor Cliff Huxtable en “The Cosby Show”, sugirió que su origen étnico pudo influir en la acusación, aunque el jurado incluyó dos afroamericanos.

El juicio, que comenzó el pasado 5 de junio, se realizó con un jurado de siete hombres y cinco mujeres que el lunes pasado iniciaron deliberaciones, tras el cierre de argumentos sobre lo sucedido entre Cosby y Constand en su residencia suburbana de Filadelfia en 2004.

El jurado no llegó a un veredicto, deteniéndose media docena de veces para revisar evidencias clave. La mañana del jueves, el panel anunció que no podía llegar a un acuerdo, pero el juez los envió de vuelta a que encontraran un acuerdo.

La fiscal de Distrito, Kristen Feden, acusó a Cosby de utilizar su poder y fama para violar a Constand cuando era empleada del programa de baloncesto de la Universidad de Temple.

Constand, de 44 años, declaró la semana pasada que Cosby le dio tres píldoras azules y que abusó de ella mientras estaba paralizada y semiconsciente, negó que tuvieran una relación romántica y dijo que había rechazado las insinuaciones del actor.

La mujer demandó a Cosby después de que los fiscales en 2005 se negaron a presentar cargos contre él.

Cosby testificó hace más de una década como parte de esa demanda y llegó a un acuerdo con Constand por una suma no revelada, sin llegar a testificar.

Los miembros el jurado volvieron a escuchar los detalles de la acusación, mientras los fiscales les leían extractos de su declaración policial de 2005 y su declaración jurada en ese juicio civil.

Desde que se hicieron públicas las acusaciones contra Cosby, unas 60 mujeres han presentado acusaciones contra el comediante por abusos, pero el caso de Constand es el único en el que Cosby ha sido acusado.