El gobierno dice que la situación está bajo control, la actualidad otra cosa

Por Miryam Gomezcésar.

Vienen días de guardar y aquí todos lo saben. Tener 70 ejecutados en lo que va del año, es una cifra que ataranta tanto como el estruendo que retumba en las balaceras, una refriega más que sucede en las principales avenidas del centro de la ciudad de Cancún. Esto dice más que mil palabras y discursos oficiales cuando se está en el umbral de la temporada de verano que pende de salvaguardar la integridad de los vacacionistas, un hilo riesgosamente adelgazado.

Por lo anterior, llama la atención que primero en manifestarse fuera el gobierno estatal “La situación en #Cancún está bajo control tras la detención de un grupo de personas; el gobierno de Carlos Joaquín refrenda su compromiso para lograr la paz y la tranquilidad en #QuintanaRoo” (cita que puede leerse en el muro del Gobierno del Estado, en facebook), que contrasta con la lentitud y silencio del municipal.

Caminar en paz, con tranquilidad por las calles y avenidas de muchos rumbos de la ciudad a determinadas horas como piensa el mandatario, lejos de ser una posibilidad relajante para la mayoría de los habitantes, es un atrevimiento nada recomendable. El clima delictivo es una realidad creciente e inquietante. El miedo se siente.

Sin embargo, pese a las afectaciones que pudieran reflejarse en la actividad del turismo derivadas de estos hechos lamentables -por desgracia cada vez más frecuentes-, hay factores que propician el desastre y esbozan que la magnitud de este fenómeno delictivo viene desde la propia autoridad municipal, donde todo se vuelve negocio en detrimento del esfuerzo que debiera concentrarse en el combate a las bandas criminales y el fortalecimiento del tejido social, un asunto estructural que debe atenderse a la brevedad.

Aunque la policía municipal sea preventiva el alcalde no coopera suficiente para frenar una inseguridad tan agobiante. Su actitud como gobierno es irresponsable y, ahí inicia el problema. Remberto Estrada Barba no puede con el paquete, le queda grande y ¡quiere reelegirse!, ¿Se vale?

El desapego a la población marca el desorden. Su falta de interés para asistir a las reuniones de trabajo con el gobernador y los representantes del Mando Único para ponerse de acuerdo, es un hecho lamentable que atenta contra todos y resalta la inmadurez de alguien que no sabe, no asume su responsabilidad porque no alcanza a percibir la dimensión de este problema que azora a la mayoría. Los directivos de Seguridad Pública municipal, nombrados más por imposición de Jorge Emilio González Martínez, que por conocimiento de sus habilidades, no atinan a calmar la plaza y cumplir -aunque sea por encimita- la parte medular de sus atribuciones que es garantizar la seguridad de las familias y, como Gabino Barreda, Estrada Barba no entiende razones. En el escenario de las ambiciones políticas, hasta sus aliados priístas se alejan.

En éstas condiciones es difícil limpiar la imagen ensombrecida de los gobiernos, cuando los interesados en arrebatar todos los espacios posibles del poder (unos por el dominio de la plaza y otros las candidaturas o permanecer en el mismo puesto), mueven sus piezas, se reagrupan, operan y abusan de la ingenuidad y pobreza de la gente ante la proximidad del siguiente proceso electoral.

Los ciudadanos ya no sienten lo duro sino lo tupido de la violencia. Ésta semana, el degradante espectáculo de la corrupción que se profundizó con la información del despojo y el abuso de poder de los representantes populares, mandos medios y superiores involucrados, coludidos en los gobiernos anteriores y los actuales, es indignante cuando se observa que los acelerados, que adelantaron su interés de participar en el proceso electoral, son exhibidos por su proclividad al bandidaje, a las tropelías. Apellidos de presuntos culpables como los Ayuso-Achach, Mendicuti Loría, Borge-Angulo, González-Canto, Marrufo, Góngora, de la Peña Ruiz de Chávez son tan sólo una parte de un interminable etcétera.

En este sentido, como escribimos la semana anterior, el gobierno de Carlos Joaquín también recibió un coletazo con la aparición de apellidos vinculados estrechamente con funcionarios de primer nivel en su gabinete, involucrados en el multimillonario desfalco, como el del esposo de la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, Saúl Badillo Perry, pero saldrán más.

Por si faltara algo sobre la desoladora corrupción, ésta semana Manuel Palacios Herrera, auditor interno de la Auditoria Superior del Estado, informó que el Ayuntamiento de Benito Juárez interpuso una controversia constitucional para impedir las auditorías a las Cuentas Públicas 2014 y 2015 de uno de los gobiernos municipales priístas, el consentido de Roberto Borge, Paul Carrillo de Cáceres. Una raya más al tigre.

Pero esto no es lo único que afecta a la mayoría de los ciudadanos, los gobiernos parecen empeñados en lastimarlos cuanto sea necesario y resistan. Así se advierte tras conocerse que acudir a las playas públicas de Tulum a partir de este verano, tendrá un costo de $32 pesos por persona. El monto fue impuesto por la federación a través de el director del Parque Nacional de Tulum (PNT), Felipe Ángel Omar Ortiz Moreno con el pretexto de hacerse de recursos para el mantenimiento de las áreas de la exuberante pero achicada Reserva de la Biósfera de Sian Ka’han, donde extranjeros famosos y gente millonaria edificaron atractivas residencias. La generosa acción que impedirá a muchas familias locales disfrutar las playas tulumnenses tendrá también, como todo lo anterior, un inevitable costo electoral.

Pero el Ayuntamiento de Benito Juárez también tiene sus detallitos y detallotes. Ésta semana fue aprobado el nuevo aumento al costo del pasaje del transporte público durante la Octava Sesión Extraordinaria del Cabildo. Incrementan $1.50 el boleto en autobús, pasa de 8 pesos a 9.50 si el recorrido es en la ciudad y, de 10 a 12 pesos si es por la Zona Hotelera, ésta medida entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial. Del salario mínimo mejor ni hablamos.