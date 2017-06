Presenta gobierno de Mancera recurso de revisión en caso Línea 7 del Metrobús

México. El Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) presentó ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa un recurso de revisión a fin de conocer los argumentos de la suspensión de las obras de la Línea 7 del Metrobús.

El Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, confió que la próxima semana éste pudiera radicarse en un Tribunal Colegiado con el propósito de aclarar lo antes posible el alcance de la resolución del Juzgado Octavo de Distrito.

Dijo que este juicio no está concluido, porque no se ha entrado al fondo de su análisis. “Se le ha respondido al Juez que el trazo de la Línea 7 no entra al Bosque de Chapultepec ni ocasiona daños ambientales y que tampoco se ponen en riesgo monumentos históricos, artísticos o culturales de la propia avenida”.

El funcionario indicó que la pronta precisión por parte del juzgador, quien por un lado señaló que se frenarán las obras en Reforma y por otro que se continuará garantizando la vialidad de la avenida, es fundamental para evitar poner en riesgo a los transeúntes y automovilistas.

“Lo que buscamos con el recurso interpuesto es que se levante la suspensión y podamos continuar con los trabajos hasta que se resuelva el fondo este asunto”, resaltó Granados Covarrubias en un comunicado.

Explicó que el expediente contiene documentos probatorios sobre los permisos para la construcción, el estudio de impacto ambiental correspondiente y un proyecto ejecutivo sobre la inexistencia de afectación a monumentos históricos.

Puntualizó que el GCDMX se mantendrá atento a los posibles recursos que puedan ser interpuestos en este asunto y adelantó que la instrucción del titular del Ejecutivo Local, Miguel Ángel Mancera Espinosa, es agotar todas las estrategias jurídicas para defender la Línea 7 del Metrobús.

“Agotaremos todas las instancias a efecto de tener certeza jurídica a la brevedad”, finalizó Manuel Granados Covarrubias.