Otra polémica fotografía se une a la colección de Kim Kardashian

Después de que Kim Kardashian generara expectativa alrededor de su nueva línea de maquillaje, miles de personas esperaban con ansias el lanzamiento de los productos y de la tienda en línea; sin embargo, la primera fotografía en la que se muestra a la empresaria utilizando uno de sus cosméticos ha dado mucho de qué hablar, pues consideran que ataca a la comunidad afroamericana.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 14, 2017 at 11:39am PDT

La imagen ha provocado todo tipo de comentarios en los perfiles de Kim. En primer lugar, es obvia la edición con Photoshop que tiene la foto, pero además, diferentes usuarios de Instagram la han acusado de oscurecer notoriamente el tono de su piel. Algunos, incluso, han publicado fotos contrastando como debería ser en realidad.

You dont have to do blackface pic.twitter.com/MLcJ5Hbg9R

— Wynters (@Sacha_Wynters) June 14, 2017