Abre show de luces en castillo Harry Potter de Universal Studios Hollywood

Los Angeles.- Un espectáculo de luces nocturnas proyectadas en el afamado castillo encantado de Harry Potter debutará este 23 de junio en los Estudios Universal de Hollywood.

El show que deja boquiabiertos a los visitantes fue lanzado para celebrar el primer aniversario de la atracción “The Wizarding World of Harry Potter”, en este centro de diversiones del sur de California.

Los efectos de luces que incluyen música y espectros que saltan a la vida en un ambiente iluminado como nunca antes es proyectado por el castillo encantado Howgarts Castle school of Witchcraft and Wizardry.

“The Nighttime Lights at Hogwarts Castle” es el nuevo hechizo de un nuevo espectáculo de verano que invita a los visitantes a vivir la experiencia de la inmersiva tierra con un despliegue de luces.

Mientras la noche cae en el pueblo de Hogsmeade, “The Nighttime Lights at Hogwarts Castle” brillará con un espectáculo que muestra las cuatro casas de Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin.

Este culmina con deslumbrantes rayos de luces que se despliegan en la oscuridad del cielo. El colorido despliegue de luces de avanzada tecnología y proyección de efectos especiales, están diseñados para brillar con movimiento sobre el Castillo Hogwarts.

Este acompañado por un arreglo musical especialmente creado por el compositor John Williams, ganador del Premio Oscar por sus partituras originales compuestas para la serie de filmes.

El arreglo musical refleja un entorno de sonido y ambiente de “surround sound” dirigido por el arreglista William Ross y grabado por la Orquesta Sinfónica de Londres, en Inglaterra.

Este nuevo espectáculo de verano se llevará a cabo varias veces por la noche durante la temporada y fue inspirado en las fascinantes historias y personajes de J.K. Rowling, que cobraron vida en los filmes de Warner Bros., “The Wizarding World of Harry Potter”.

En Universal Studios Hollywood es una magistral recreación, fiel al paisaje visual de la ficción y las películas, incluyendo el icónico y punto focal, Castillo Hogwarts™.

Desde sus tejados cubiertos de nieve y sus calles empedradas hasta los detalles de una histórica británica que caracterizan la magistral apariencia y fachada de la tierra, la atracción transporta a los visitantes a los mismos lugares que vieron en la pantalla grande.

La tierra arquitectónicamente impresionante también incluye la atracción, “Harry Potter and the Forbidden Journey”, ahora mejorado en 4K-HD con proyección de filme a una velocidad asombrosa de 120 fotogramas por segundo para un visual aún más inmersivo en el mundo de Harry Potter.

Ademas cuenta con la primera montaña rusa familiar al aire libre “Flight of the Hippogriff”, de Universal Studios Hollywood. Tambien ofrece la oportunidad de disfrutar autentica comida y bebidas en varios lugares, incluyendo Three Broomsticks y Hog’s Head pub, además de los carritos Magic Neep and Butterbeer.

Una incursión a través de las tiendas se suma a la autenticidad de la tierra con ocho sedes y tiendas, incluyendo Honeydukes, Ollivanders, Owl Post Zonko’s, Joke Shop, Wiseacre’s Wizarding Equipment, Dervish and Banges, Gladrags Wizardwear y Filch’s Emporium of Confiscated Goods.