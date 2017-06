El Chapo iniciará otra batalla; demandará a Netflix y Univisión

México.- Abogados del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, preso en una cárcel de Nueva York, Estados Unidos informaron que demandaran a Netflix y a Univisión por la serie sobre la vida del capo que no cuenta con la autorización del Guzmán Loera.

La teleserie terminó la semana pasada su primera temporada en la pantalla chica estadounidense por Univisión y se estrena en Netflix el próximo 16 de junio.

Al actor que interpreta a El Chapo, le ha causado problemas el personaje

Por otro lado, el actor mexicano Marco de la O dijo que una de las cosas que más trabajo le ha costado de personificar a Joaquín “El Chapo” Guzmán ha sido no hacer un héroe, ni un villano, pero respetar al ser humano.

“Contamos la historia con mucha inteligencia y responsabilidad, nosotros los autores no juzgamos a nuestros personajes, simplemente los hacemos que sean como son y nunca pensar en hacer un héroe”, dijo el actor a Notimex.

De la O, con 20 años de carrera, reveló que pese a que sabe que la gente entiende que esto es televisión, sintió temor cuando aceptó hacer a este personaje.

“Obviamente estamos contando una historia real y se que existe y que está vivo y por lo mismo hay que tener cuidado y hacer las cosas lo más responsable posible”,afirmó el histrión en una reciente entrevista.

De la O dijo que actualmente trabaja en la segunda temporada de la serie, que según anticipa, debe estar al aire en Estados Unidos a partir de septiembre.

Para esta nueva etapa en la vida del narcotraficante, líder del cártel de Sinaloa, el actor dijo que una de las cosas más difíciles ha sido aumentar 10 kilos de peso para lo cual se sometió a una dieta de cinco mil calorías diarias.

“La pase muy mal me dio indigestión, dolor de cabeza y diarrea y fue una experiencia muy complicada. No estoy acostumbrado a subir mucho de peso”, apuntó el actor.

“La primera temporada es cuando estaba de sus 30 a los 38, mientras que la segunda son sus 40 y la tercera temporada son sus 50 y hasta su captura”, explicó.

A lo largo de su carrera, Marco de la O ha interpretado a personajes clásicos nacidos de la pluma de autores como William Shakespeare o Lope de Vega, pero nunca a uno que pasará a la historia como un criminal.

Dedicado casi siempre al teatro, el mexicano dijo que hizo el primer casting de su vida para este proyecto televisivo de Univisión y Netflix

“Casualidades existen pero creo que del trabajo que he hecho hace más de 20 años me trajo aquí. Había mucha gente que se parecía, pero me quedé con el personaje por mi talento y mi parecido”, concluyó.