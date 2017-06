-Venezuela gana el primer round

Por Héctor Moctezuma De León.

Con todo y a que abandonó los trabajos de la 47 Reunión Ordinaria de la Organización de Estados Americanos, Venezuela ganó el primer round a los intentos de Estados Unidos y sus aliados, entre ellos México, de imponer sanciones al gobierno de Nicolás Maduro.

La diplomacia mexicana y sus aliados fracasaron en su intento de conseguir los 23 votos de los miembros de la organización, para consensuar una declaración en contra del gobierno de Maduro, que pese a todo, cuenta con el apoyo de más de una docena de países del área.

Los países miembros de la organización se levantaron de sus asientos en la sede del evento que se realiza en Cancún, Quintana Roo, sin llegar a un consenso sobre las medidas a tomar en contra de aquel país, que mostró que no está sólo.

El abandono de la reunión por parte de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez significó un fuerte golpe para los países que apoyan a los Estados Unidos en su intentona de sancionar al gobierno que encabeza el chavista Maduro.

Lo más que logró el proyecto de declaración fueron 20 votos a favor de la censura, por su parte cinco países votaron en contra y ocho se abstuvieron, todos ellos miembros del bloque del Caribe, la mayoría beneficiarios de la ayuda que les brinda Venezuela en materia de suministro petrolero.

Videgaray por su lado no quitó el dedo del renglón, al manifestar que mientras en la reunión fueron incapaces de lograr un consenso, en las calles de Caracas y otras ciudades de aquel país continúa la violencia.

¿Será que el Secretario de Estado Norteamericano, Rex Tillerson ya sabía de cómo venían las cosas y de última hora decidió no viajar a Cancún? ¿Tillerson dejó colgado a Luis Videgaray que sigue sin conocer los entretelones de la diplomacia?

Apenas el jueves pasado el presidente Enrique Peña Nieto habló de trabajar “para garantizar un periodismo libre”, cuando el diario norteamericano de New York Times hace revelaciones de espionaje a periodistas, defensores de los derechos humanos y críticos, que la presidencia desestimó ayer pero que se trató de una noticia que dio la vuelta al mundo y sumará un nuevo escándalo al gobierno del mexiquense cuyo final no me quiero imaginar…Les urgía y ayer las autoridades mexiquenses dieron por cerrado el caso de la niña Valeria pero quedó en duda si el “suicidado” en el llamado Penal Neza Bordo fue el verdadero asesino…Que los panistas se hayan reunido con Luis Almagro el líder de la OEA para contarle sobre las trampas en la elección del gobernador de Coahuila deja muy mal paradas a las autoridades electorales que ni oyeron ni vieron nada irregular en las cochinadas que salieron desde la oficina de Rubén Moreira…El espionaje es la puerta para otras atrocidades dijo Carlos Loret de Mola en una video declaración durante la conferencia de prensa que dieron organizaciones y periodistas sobre el marcaje que trae el Cisen sobre algunos informadores, que con tecnología de punta nos regresa a la época de “las orejas” que hizo famosas el “Pollo”.

