Videgaray, El “Chamuco mayor” del régimen de Maduro

Por Francisco Garfias.

A los priistas rebeldes que quieren una consulta a la base -y no un dedazo- para elegir al candidato presidencial, no les hizo ninguna gracia que Arturo Zamora, dirigente de la CNOP, haya declarado que son políticos de café que “hablan desde su frustración”.

“A Zamora le hicieron el boletín o se lo mandaron del CEN”, nos comentó el diputado local, José Encarnación Alfaro, uno de los 89 priístas de la llamada Alianza Generacional.

“¿Políticos de Café? Claro que sí. ¿Quien no es político de café?…”, agregó con sorna el experimentado beltronista.

Y más: “Lo que no aceptamos es que diga que hablamos desde la frustración…”

Y es que la inconformidad crece en el PRI conforme desaparecen o se achican los espacios de poder.

El otrora “partidazo” ha perdido 4 millones 700 mil votos del 2012 para acá, según cuentas de la ex secretaria general del PRI, Ivonne Ortega.

En el 2012 había veinte gobernadores del PRI. Hoy solo son 14.

Los priistas de Alianza Generacional se reunieron en el Hotel Casa Blanca de la Ciudad de México son sólo un reflejo de la inconformidad creciente en el Revolucionario Institucional.

Esa inconformidad ha llegado a tal extremo en el partido donde la disciplina era la divisa, que Ivonne Ortega, otrora secretaria general del PRI, advirtió que “examina dejar al PRI” si la dirigencia nacional del partido no escucha a la militancia.

A la reunión de Alianza Generacional asistieron, además de Ortega y Alfaro, José Ramón Martel, Alberto Aguilar Iñárritu; el senador Ernesto Gándara, en su calidad de secretario técnico del Consejo Político Nacional, José Adolfo Murat, entre otros.

Alfaro tuvo el cuidado de desvincular al grupo de los otros movimientos antagónicos al CEN que encabezan el ex gobernador Ulises Ruiz; o el chiapaneco, César Augusto Santiago.

“Ellos no tienen bases locales y su pasado los persigue”, subraya.

Nos dejó claro también que a los inconformes de Alianza Generacional tampoco les gustó que la forma acrítica como se ha recibido en la cúpula del tricolor el triunfo de Alfredo del Mazo.

“Morena tuvo 58 mil votos más que el PRI en el Estado de México: Es un partido que apenas tiene un año y diez meses. Del Mazo ganó por los aliados chicos. Nosotros perdimos, en total, un millón de votos en relación a la elección de Eruviel”, recalcó Encarnación.

Una y otra vez mencionó que los priistas quieren la consulta a la base para elegir al candidato presidencial. Una contienda interna serviría incluso para hacer doble precampaña, destacó.

Su remate fue osado para un priista educado en la disciplina: “El presidente de la República es el líder del partido, no es el dueño…”

No hubo resolución de la OEA sobre Venezuela. No se alcanzó la votación requerida para pedir a Nicolás Maduro que reconsidere su llamado a una Asamblea Constituyente sumisa, pero también a que respete los derechos humanos.

Los países del Caricom presentaron una resolución paralela de no intervención en los asuntos internos de Venezuela, pero la retiraron al verse en minoría.

Lo que sí hubo fue una andanada de tuits de la canciller Delcy Rodríguez y un encuentro de la venezolana con grupos anti-régimen mexicanos.

Lo que hubo también es otro joven muerto en las manifestaciones callejeras en Venezuela. Ya van 72 y contando…hasta que caiga Maduro.

La arrebatada canciller convirtió al canciller mexicano Luis Videgaray en el chamuco mayor de lo que los partidarios de Maduro llaman “circo imperialista”.

Estos son algunos de los tuits que posteó:

“Responsabilizó directamente a @Almagro_OEA215 y a @LVidegaray de la integridad física de nuestros diplomáticos conforme a la ley internacional

“Denunció a @Almagro_OEA2015 y a @LVidegaray por las agresiones contra vicecanciller Samuel Moncada y embajadora Carmen Velásquez.

Otro: “Gobierno de México debe aclarar si apoya a los violentos que estén en Cancún para atacar a la delegación venezolana. Protestó formalmente.

Y otro:_ “La respuesta del gobierno mexicano es algo infantil, no satisface el ámbito democrático.

Uno más: “El embajador de México en la OEA con agresores que atacaron a nuestras altas autoridades. Gobierno de México está obligado a proteger a diplomáticos.

La dulce Delcy no espero la asamblea de la OEA. La abandonó después de hablar media hora contra Videgaray, Almagro, la OEA y el imperialismo.

“Ya hemos dicho que no vamos a aceptar la resulta de esa reunión, así sea alto, medio o bajo. De la OEA no aceptamos nada y no reconoceremos nada…” subrayó.

La canciller venezolana se retiró abruptamente de la Asamblea que se realizó en Cancún. “De la OEA no aceptamos nada y no reconoceremos nada”, recalcó.

En el PRD no hay candidato visible para suceder a Alejandra Barrales en la presidencia del partido. Nos dicen al interior de ese partido que solo dos corrientes están en posición de poner un sucesor: Nueva Izquierda y Alianza Democrática Nacional (ADN)

Ninguna de las dos principales corrientes del amarillo tienen un personaje con el perfil para dirigir al PRD en un importante año electoral. Se renueva la presidencia de la República, El Congreso de la Unión y ocho gubernaturas.

La estrella ascendente de ADN es Juan Zepeda, ex candidato a gobernador en el Estado de México. Pero su dedito dijo que no, que no le interesa disputar el cargo. Al interior del partido están convencidos de que va a ser Senador.

La caballada entre los Chuchos es flaca. Tanto que ya hay quien pide el regreso de Jesús Ortega a la presidencia del partido. Los estatutos no se lo impiden, nos aseguran. También se menciona a Beatriz Mojica, secretaria general. Pero sus canales de diálogo con otras expresiones son mucho menores a los de Ortega.

Fin.