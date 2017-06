Compositora Erika Ender, asombrada del éxito mundial de su tema “Despacito”

México.- La cantante y compositora panameña Erika Ender, quien creó junto con Luis Fonsi el popular tema “Despacito”, asegura estar sorprendida por el éxito de éste a nivel mundial.

La canción está colocada en la clasificación del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, por lo que la cantante centroamericana expresó que sigue sin saber exactamente qué llevó a que la canción diera la vuelta al mundo.

“Todo mundo me pregunta en qué radica el éxito de ‘Despacito’ y yo no lo sé, no siento que diste mucho de otras canciones que hemos escrito a lo largo del tiempo y lo digo porque hemos trabajado con otros colegas del mismo género”, explicó en entrevista con Notimex.

Por sexta semana consecutiva, el tema ha permanecido en el número uno de la más famosa lista en el mundo, y también encabeza por vigésima semana la Hot Latin Son, colocándose como la segunda melodía más cantada en español; la primera en lograr ese récord fue “Macarena”, que estuvo 14 semanas en el Hot 100.

“Si hablamos de fórmulas y nos ponemos científicos, se trata de la misma métrica que ya he utilizado, el cariño y la autenticidad con la que se hizo es igual, pero creo que el tema llegó en un momento para marcar un antes y un después, es un conjunto de elementos a considerar”.

Señaló que ciertamente Luis Fonsi salió de su zona de confort como artista, al tocar una nueva faceta que lo hizo voltear los reflectores. “Nosotros tenemos una amistad muy linda y nos respetamos mucho tanto en nuestra persona como en la profesión”.

Luis Fonsi cambió este año de look, sorprendiendo a sus seguidores, su imagen ahora evoca y representa a los ritmos caribeños, transformación en la cual se enfocó para salir en el video del tema, relató Erika.

“Nos sentamos en su casa con la mejor de las energías para hacer algo súper orgánico, la canción tiene en el trasfondo un respeto a la mujer, dentro de un género que a veces raya en lo vulgar”.

Agregó que “Despacito” se trata de una melodía contagiosa que tiene una letra profunda, con un mensaje sensual.

“Porque al final todos venimos al mundo porque nuestros padres tuvieron un acto sexual, no le veo como algo tabú, creo que es la forma de decir las cosas la que la hizo totalmente la diferencia”.

Destacó que todos sabían que estaban marcando nuevas generaciones y por eso abordaron la temática sexual con respeto, cariño y para invitar a la gente a vivir de una forma muy despacio, no correr hacia la meta, sino a disfrutar el camino.

“Desde que la escribimos, la canción me impactó y encantó, la escuchamos varias veces, la cantamos, incluso se hizo un Facebook live diciendo que estábamos trabajando con algo muy chévere”.

Añadió que “Despacito” le enseñó que la música es un lenguaje universal realmente porque el mundo entero está cantando en español, independientemente de que entiendan o no lo que pasa.

“Todo mundo repito el ‘ito’ del final, todos la bailan, y no tiene nada que ver con una coreografía, porque muchas veces el fenómeno ocurre cuando tienen una coreografía detrás como pasó con ‘Asereje’ o ‘La Macarena’, entre otras”.

Erika se dijo agradecida de haber sido parte de “Despacito” porque le ha dado beneficios a su carrera, entre ellas ser la única mujer en el Hot 100 con una composición en español.

“Tengo ahora la responsabilidad de decirle a las mujeres de que cuando se hacen las cosas bien hay resultados”.

Opinó que los temas no los mide por el éxito, en esta ocasión tuvo la fortuna de ser parte del fenómeno musical, lo cual es el sueño de todo compositor, que un tema se vuelva histórico.

“Ahora la gente me pregunta qué haré para crear una canción mejor que ‘Despacito’ y la única respuesta que tengo es que no estoy pensando en eso, el universo es el que decide estas cosas y hasta donde vuela una canción.

“En mi caso, mi rol es seguir trabajando en ser el mejor compositor y ser humano que pueda ser y si se repite un fenómeno como el actual será maravilloso, en caso contrario, seguiremos haciendo grandes canciones, no veo que se trate de una competencia por tener un mejor éxito que ‘Despacito’, sino más bien compartir más música.