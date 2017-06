La Mentira Educativa

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

A las diversas y verdaderas críticas del sistema educativo nacional ahora se suma una aberración más: la propuesta de crear dizque universidades en los estados, mas bien en los municipios como parte de una actividad electoral, no como una actividad educativa.

Y en eso estriba el problema porque lo que plantean los dirigentes del Morena, no es algo constructivo que abone al conocimiento y a la ciencia en particular, sino un mecanismo en abierto, sin piedad, para enganchar votos, mediante ofertar un sucedáneo de carrera universitaria, que por lógica no cumple los requisitos y se inscribe en una poco ingeniosa y desesperada forma de engañar a jóvenes, que no han obtenido las calificaciones que piden las universidades públicas, para aceptarlos.

Se conocía el modelo original por su implantación en la Ciudad de México, de ese tipo de universidades proyectadas “a modo” para usar el estilo de expresión de sus creadores; cuando en el 2001 surgió el semillero de jóvenes acarreados para lo político electoral, con el nombre rimbombante de Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que un simulador profesional, López Obrador fundó aparentando ser un educador y no un personaje aprovechado de los votos de los jóvenes mas rezagados, los que sin preparación y la suma de un sistema desordenado, no tenían oportunidades de trabajo.

Ese adefesio académico que ha ocupado a los medios por las revelaciones de directivos y maestros, en exhibir que se trata de una tomada de pelo, donde la seriedad no existe, es el que se intenta reproducir todavía con una notoria y lógica calidad inferior en varias ciudades de Veracruz.

Y esa intentona que el exceso de egoísmo político nadie cuestiona, me lleva a reflexionar que a nadie le importa el futuro de México, donde un pragmatismo con amplias cartas de aceptación prevalece por encima de la racionalidad.

Porque los malos ejemplos cunden en los mismos grupos y personajes que abusan socarronamente de las necesidades de los mexicanos.

Luis Echeverría uno de los maestros de muchos malos políticos, posiblemente sea el principal autor del engaño institucional de la educación superior y pública. Un sujeto esquizofrénico, irrespetuosa de las ideas bien sustentadas y amante de las ocurrencias, endeudó al país para su beneficio, pretextando reproducir universidades por decreto, rebajando las calidades académicas y usando a los jóvenes para manipularlos en un movimiento de falsarios a quienes el siniestro personaje, dotaba de cargos burocráticos y partidistas en la medida que destruyeran el sistema de méritos académicos, técnicos y científicos que hasta su llegada al poder nacional, era el que se establecía para la movilidad social.

Echeverría sin ton ni son, creó universidades por todos lados, sin considerar que las necesidades de la planta de profesores siguiera ese ritmo de reproducción. Entraron entonces a dar clases los porros y los grillos, “fósiles” se les decía porque estaban estancados en materias que no podían pasar, a pesar de todo el apoyo de las autoridades. Una película cínica pero con muchas verdades: “México, México, ra,ra,ra” en tono de comicidad dibujaba ese mal.

De esa etapa son hechura de Luis Echeverría, los Nelson Murat, Fidel Herrera, Beatriz Paredes y muchos que han sido factores de destrucción institucional y sobretodo de un afán por entronizar la ignorancia, para que sus carencias no sean reveladas. El propio Gutiérrez Barrios en ese entonces era el puente, el jefe de la represión estudiantil. Era el que daba oportunidades a partir de considerar superlativo, la lealtad al sistema de incapacidades y de ninguna manera las reglas de un sistema de méritos constructivo.

Echeverría mal informado, sin precisiones, prejuicioso se embaucó en la idea de que el tercer mundo, el mundo del subdesarrollo persistiendo en contrariar los factores del crecimiento económico iban hacer sucumbir a las potencias, aún cuando a él mismo lo acusó un agente internacional Philip Agge, de ser un espía encubierto con el nombre de “Litempo” no recuerdo si 14 u otro número.

En esa demencia Echeverría nombró jóvenes por todos lados porque según él iba a ser con ellos, su “revolución cultural” como el chino Mao, que con ese pretexto asesinó a millones que creía se le oponían. Y en las pobres e improvisadas universidades acabó por sepultar un sistema educativo superior, que con conocimiento, cuidado, pasión y entrega los Justo Sierra, Vasconcelos, Gómez Morín y otros habían cultivado.

No en balde México en lo económico desde Echeverría se estancó. Sencillamente dejó de crecer. En 1976 fue la última vez que nuestro país estuvo arriba de España y de Corea ( la del Sur), de ahí para abajo. Hasta ahora.

La mala dirección no es una fatalidad, es una realidad cuando la mentira sustituye a la verdad y cuando se usa lo electoral para fines distintos, como los estrictamente académicos.

Hoy quieren inventar universidades peor que las llamadas “patito”, que por cierto son también remedos de aportación al conocimiento.

Se quiere de parte de los maestros de la simulación, que proliferen universidades con profesorado sin preparación, sin orden académico y sin recursos técnicos. Elefantes blancos que sean la escapatoria de las carencias del sistema educativo mexicano: un aparato dominado por líderes sindicales e intereses extra académicos.

La agresión está planteada y la puntilla a la sobrevivencia de lo verdaderamente universitario, sería que lo electoral conceptualmente absorbiera lo educativo. No hay que permitirlo y hay que cuestionar esas malas ideas que acaban expandiéndose porque corrompen el conocimiento, que se ve trocado por simples conveniencias políticas.