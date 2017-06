Susana González gusta de interpretar a mujeres fuertes como Aventurera

Puebla.- Los papeles de mujeres que tienen mucha fuerza son los que me gustan interpretar, mujeres como Aventurera (Elena Tejero), el tipo de mujeres que no importa lo que les pase en la vida, siempre se van a levantar, declaró la actriz Susana González.

En conferencia de prensa, acompañada por el también actor Marcos Montero, dijo que no todos los personas son así, pues hay papeles en son muy fuertes, “pero con el alma oscura”, mientras que en Aventurera es una mujer que le pasan tantas cosas pero hace alquimia con todas ellas y se vuelve más fuerte espiritualmente.

“El papel de Elena Tejero es un personaje muy atractivo porque todos deseamos que se haga justicia, sin que ello signifique que esté a favor de la violencia, sino buscar siempre tener tu alma en paz”, mencionó.

Susana González interpreta a Elena Tejero en la obra de teatro Aventurera, estuvo de visita en Puebla para promocionar la obra que se presentará el próximo 3 de agosto en el auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU), con dos funciones, a las 18:00 y 20:30 horas.

En su mensaje, precisó que esta obra se presentaría en Puebla el pasado 17 de junio, pero por cuestión de logística la presentación se tuvo que cambiar de fecha, comprendiendo que este cambio pudo generar algunas molestias en las personas que ya habían comprado su boleto.

A título personal garantizó que a todos los que compraron boleto para la presentación de junio, contarán con una foto de la actriz después de la puesta en escena.

Refirió que la obra se ha presentado en varios escenarios del país, y no es fácil trasladar a tanta gente y equipo de un escenario a otro, y por respeto al público la producción a cargo de Juan Osorio y Gerardo Quiroz determinaron cambiar la fecha.

Al respecto, comentó que a pesar que la obra Aventurera lleva 15 años de presentarse, sigue innovando y conquistando nuevas audiencias con música en vivo, pantallas, tecnología, fastuoso vestuario, nuevos temas musicales de cabaret, sketches cortos, crítica política adaptada a la realidad, entre otras innovaciones.

“Tienen que verla porque es un clásico mexicano, una obra con 15 años de historia, una obra que yo vi más de 20 veces y cada vez que la veía me proyectaba y pensaba que algún día yo interpretaría a Elena Tejero”, acotó.

La actriz comentó que actualmente no tiene proyectos por delante, por el momento disfruta mucho hacer solo teatro porque; después de terminar la telenovela La Candidata, le permite dedicar tiempo a sus hijos y a su vida familiar.

“Mi contrato con Gerardo Quiroz terminó hace mucho, porque yo solo estaba contratada por dos meses, pero me gusta tanto esta obra que sigo y seguiré mientras me sigan llamando, mientras no haya otra Aventurera”, concluyó.

La última vez que la obra Aventurera estuvo en Puebla fue el 10 de mayo de 2012. Los poblanos podrán disfrutar nuevamente de esta obra el próximo 3 de agosto con localidades desde 660 pesos en Platea, hasta 1 mil 430 pesos en zona VIP.