¿Y a ti te gusta Narro? (Parte 2)

Por Francisco Garfias.

Sucedió el pasado 7 de febrero. Acababa de desayunar con la directora del Canal del Congreso, Blanca Lilia Ibarra, en el restaurante del hotel Four Seasons.

En una de las mesas de la terraza se encontraba el senador michoacano, Chon Orihuela, si mal no recuerdo con el ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks.

Me invitó a sentar. El tema de la sucesión en el 18 llegó rapidísimo a la charla. ¿Quién te gusta para candidato del PRI? Le pregunté.

“Narro”, respondió contundente.

¿Por qué?

“14 millones de chavos van a votar por primera vez y el ex rector de la UNAM conecta muy bien con los jóvenes; es una cara diferente; y tiene una trayectoria limpia”, respondió.

El comentario lo escuché con escepticismo, pero también con agrado. Era la primera vez que se mencionaba algo parecido.

Ese día hice esta columna llevó el título de “¿Y a ti, te gusta Narro?”

La idea hizo su caminito. Otro priista, el ex diputado Jesús Ramírez Stabros, me dijo que el hasta trabajaría gratis en una campaña por la candidatura del ex rector de la UNAM.

Lo mismo le pregunté a algún secretario de estado que alguna vez figuró en la lista de posibles: voy con Narro, dijo. Explicó: “No suscita fobias”

Un ex gobernador de la vieja guardia del tricolor, cercano al grupo en el poder, también se volcó en elogios con Narro. Nos dijo que el tema de la corrupción será central en la campaña del 18, y que el doctor “no tiene cola que le pisen”.

“Es el único al que López Obrador toma en serio y por eso le revira”, agregó.

El Peje, en efecto, lo ha llamado “matraquero del PRI”.

El diputado local José Encarnación Alfaro, ex secretario de organización del CEN del PRI, dice que Narro es el aspirante “de mayor equilibrio”, por sus antecedentes, su prestigio y sus posibilidades de unir.

Miguel Osorio es el que mejor transita con la militancia, y Nuño, Videgaray y Meade son los que están en el ánimo del presidente Peña, según fuentes del reportero.

* * *

Los calderonistas llegarán filosos a la reunión de la Comisión Permanente del PAN, el próximo jueves.

Piden que se hable con claridad de lo que ocurrió en las elecciones del cuatro de junio.

Oficialmente ganaron una gubernatura en alianza con el PRD, la de Nayarit; perdieron dos: Estado de México y Coahuila, y ganaron con la misma coalición una mayoría de alcaldías en Veracruz

Le van a pedir cuentas a Ricardo Anaya quien, precipitado, cantó victoria en tres de cuatro elecciones.

El botón de muestra es lo que declaro ayer el senador Ernesto Cordero:

“Fue una jornada muy mala. Perdimos el Estado de México, quedamos en cuarto lugar; perdimos en Coahuila, cuando debíamos haber ganado con claridad”, dijo.

Y más: “ojala el Presidente tenga la dignidad para asumir las responsabilidades que le corresponden; la altura política para reconocer que fue un desastre; que estuvo distraído y que no se actuó como se debía”.

A pregunta expresa de que si el jefe panista debería de irse, respondió: “creo que sí, allá él y su conciencia…”

Priistas vinculados con el CEN cuestionan la autoridad moral de José Ramón Martel para encabezar a los inconformes del tricolor conocidos como “grupo de 89”.

El grupo reclama abiertamente una consulta a la base para elegir al candidato presidencial del tricolor en el 2018.

Juran que el ex diputado priista se fue a Tabasco para hacer campaña a favor del actual alcalde perredista del municipio Centro, Gerardo Gaudiano, quien es su yerno.

También cuestionan al diputado local José Encarnación Alfaro, vinculado con Manlio Fabio Beltrones, coodirigente de ese grupo.

Recuerdan que cuando fue secretario de Organización del CEN, con Cesar Camacho, dejó pleitos en varios comités estatales como San Luis Potosí, Morelos Guanajuato, Michoacán, Puebla.

El diputado Jesús Zambrano, ex dirigente nacional del PRD, dice que “eso de las alianzas de las izquierdas” es capítulo cerrado, pero no por voluntad de su partido.

“Por voluntad del PRD. López Obrador bajó la cortina, llenándonos de materia fecal, políticamente hablando”, nos dijo.

La alianza, a juicio de Chucho, debe ser mucho más amplia: con el MC, sectores y organizaciones de la sociedad y, desde luego, con organizaciones partidarias como el PAN.

Ya encarrerado, descartó la posibilidad de que Jesús Ortega regrese este año a la presidencia nacional del PRD, como se especula al interior del partido.

“El tema ni siquiera ha sido discutido. El mismo sería el primero en decir que no”, aseguró Zambrano.

*



En la Sagarpa andan muy optimistas con los resultados del primer encuentro trilateral de los ministros de Agricultura de México, José Calzada Rovirosa; de Canadá, Lawrence MacAulay y de Estados Unidos, Sonny Perdue.

Realizado en el marco de la renegociación del TLCLAN, el encuentro fue con “saldo positivo”, dicen.

Las partes asumieron el compromiso de mantener los mercados agroalimentarios abiertos y transparentes en beneficio de productores y consumidores.

“Los tres países han desarrollado una alianza comercial complementaría, en el contexto de un intercambio agroalimentario, un total de 85 mil millones de dólares anuales, lo cual significa una relación importante para la economía y generación de empleos en la zona”, destacan

La reunión, que se realizó en el estado de Georgia, ha fomentado el entendimiento mutuo y las relaciones personales, mismas que ayudarán al sector agrícola de América del Norte a prosperar, mejorar nuestra relación regional y de colaboración, así como a fortalecer nuestro intercambio comercial, coincidieron los funcionarios de los tres países.

Fin.