En José José encontré la inspiración para dedicarme al canto: Ernesto D’Alessio

México.- Para Ernesto D’Alessio el mejor cantante que ha tenido México en toda su historia es José José, artista que admira y de quien encontró la inspiración para dedicarse al mundo del canto.

“Muchos fraseos los saco de él, una característica que tengo cuando canto es que puedo formar frases muy largas con un solo aire, eso se lo aprendí”, declaró en entrevista con Notimex.

Comentó que desde muy pequeño tomaba el control de la televisión y ponía su música e intentaba lograr lo que “El Príncipe de la Canción” hacía, con todas esas frases que interpretaba.

“Pensaba, cuándo va a respirar este señor, entonces yo lo intentaba, y lo logré a través de estarlo imitando, un gran diafragma y hoy en día tengo, pero honestamente lo copié de él”, confesó.

Actualmente, dijo que está muy al pendiente de su salud, aunque no es una persona que esté de forma cercana a la familia, pero le tiene un gran respeto, razón por la cual reza por él, para que se mejore.

Relató que un día que se iba a presentar su mamá Lupita D’Alessio en el Teatro Blanquita, ella le dijo que asistiría el intérprete de “Lo pasado, pasado”, así que llevó toda su colección de discos y le preguntó si se los podría firmar.

Empezó el espectáculo y José José seguía firmando las placas, “yo tengo todos sus discos firmados por él y cada uno tiene una dedicatoria diferente; estaba embobado con esa figura, sencillez, humildad, pero con tanto talento, fue un gran aprendizaje para mí”, aseveró.

Hoy en día que trabaja en el teatro, en la obra “La dama de negro”, intenta salir por la puerta de enfrente y acepta con gusto que la gente se le acerque.

“Necesito estar cerca del público, no puedo ir y ver a una persona que se quedó triste o molesta, entiendo que no puedo darle gusto a todo el mundo, pero eso también lo aprendí”.

Por otro lado, platicó que lloró cuando vio el tráiler de la serie biográfica de su madre, pues argumenta que está muy fuerte, pero es real, “es lo que pasó, una historia contada por mi mamá y nosotros”, explicó.

En las escenas de la actriz Gabriela Roel pudo ver el rostro de “La Leona Dormida” en ese tiempo, “cuando la veíamos que estaba con tal fuerza”; ahora le interesa ver el desenlace, el cambio que tendrá.

Aseguró que hay momentos en los que el actor Ferdinando Valencia se parece bastante a su padre Jorge Vargas

Asimismo, se podrá ver el momento en el que Lupita pierde a su primer hijo, el hermano de Ernesto que nunca conoció.

A pesar de que se abrirán algunas heridas, afirmó que será interesante que la gente conozca su vida de niña de la cantante, además se podrá ver a su abuelo diciendo “cosas muy intensas a mi mamá”.

Con esto, cree que el televidente entenderá un poco mejor por qué su mamá tenía una barrera; de igual manera se plasmaron las confrontaciones que hubo entre Lupita y sus hijos.

De hecho, saldrá una escena en la que Ernesto le dice: “’Quédate con tu droga y muérete, no salgas’. Es algo real, que sucedió”, por lo mismo se siente orgulloso que esto ya lo pudo superar.

Indicó que se ha encontrado con muchos comentarios al respecto, gente que en la actualidad se burla con textos como “tu mamá es drogadicta y alcohólica”, pero el intérprete nunca se ha avergonzado de lo que vivió.

“Nosotros somos el hilo conductor de la serie, no nos sentimos víctimas de las circunstancias, decidimos hacerlo y nunca hemos ocultado esa parte; no sé la fórmula del éxito, pero sí la de fracasar y no voy a agradarle a todo el mundo”, concluyó.