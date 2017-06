Retinopatía diabética, una de las principales causas de ceguera en México

México.- Catarata, glaucoma, miopía, astigmatismo, degeneración macular asociada con la edad y la retinopatía diabética, son las enfermedades que afectan las ojos, y esta última una de las causas de ceguera en el país.

La especialista en oftalmología de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, Georgina Givaudan Pedroza, comentó que hay muchos tipos de cataratas (senil y metabólica), pero la más común, la que más vemos en México es la catarata senil, es decir arriba de los 50 años.

“Si eres más joven es muy poco probable que se presente”, aunque también hay cataratas de niños, la cual es congénita, y puede ser secundaria a golpes, traumas o incluso por medicamentos autorecetados, expuso.

Alertó que los medicamentos oftalmológicos no están controlados en México, por lo que se pueden comprar libremente, lo cual permite que se adquiera libremente, y muchos de ellos tienen cortisona, la cual puede desarrollar cataratas (opacidad parcial o total del cristalino) a muy largo plazo, por ello es importante no automedicarse.

En entrevista con Notimex destacó que la catarata metabólica es la que está asociada a la diabetes, “y nos vamos a dar cuenta principalmente por la disminución de agudeza visual, o sea que vemos menos, y esa baja visual ya no se corrige con lentes, sólo con cirugía. Notas la diferencia, principalmente, en las noches”.

Por otra parte, la también especialista en Microcirugía de Segmento, en el mismo hospital, aseveró que la catarata es algo degenerativo “es como tener canas o arrugas, todo mundo lo vamos a tener en algún momento y no hay forma de prevenirlo.

En el caso de las personas con diabetes, expuso, si tienen un control van a tener cataratas, por ejemplo hasta los 80 años, pero si no el problema se va a presentar mucho antes.

Otra enfermedad frecuente, agregó, es el glaucoma, esta es una enfermedad silenciosa y por lo general es asintomática, y ese es precisamente el problema que la gente no sabe que la tiene hasta que llega al hospital, pero con un glaucoma muy avanzado.

“Entonces lo primero, lo más importante es la prevención. Hay que acudir con un oftalmólogo por lo menos una vez al año y más si se tienen los antecedentes en la familia, porque muchas veces se heredan, entonces hay que indagar para ver si algún familiar la padeció y si no se puede averiguar acudiendo con el especialista”, sostuvo.

Comentó que la manifestación más frecuente del glaucoma es la presión intraocular y muy pocas veces hay dolor. “No hay realmente síntomas, puede haber disminución de la visión, se ve como en túnel, se pierde toda la periferia y es ahí cuando se dan cuenta los pacientes”.

Sin embargo, cuando la persona llega ya a esta etapa “el glaucoma está ya muy avanzado, y lo que se puede hacer es detener la enfermedad, pero no curarla, y lo que ya se perdió de visión ya no es recuperable”, toda vez que lo que se pierden son neuronas, y éstas una vez que se pierden ya no se recuperan.

En ese sentido, resaltó que por lo general el glaucoma es una patología bilateral, afecta a los dos ojos, y puede llevar a la pérdida de la visión.

Respecto a la miopía dijo: es “una metropia, que quiere decir que se tiene un ojo más grande de lo normal”. Es un defecto de la visión causado por la incapacidad del cristalino de enfocar objetos lejanos, y aquí lo que se va a utilizar son lentes para que la imagen se centre en la retina y no antes de ella, que por eso que se ve borroso. “Los miopes (ojo más grande de lo normal) ven mal de lejos, pero bien de cerca. Los hipermetropes (ojo más pequeño) ven mal de lejos y de cerca.

Por otra parte, la experta aseveró que el astigmatismo es la deformidad de la córnea. “Aquí hay varias opciones, en primer lugar se tienen los lentes, tanto lentes aéreos como lentes de contacto”, y algo más definitivo sería una cirugía con láser en la córnea.

Sin embargo, para ello se hace un estudio minucioso para conocer que sea a la edad correcta, ya que si se hace muy pequeños se corre el riesgo de que ese ojo siga creciendo y que vaya a necesitar un retoque de cirugía más adelante, así como una topografía, es decir qué tan regular es la superficie de la córnea para ver si es un buen candidato para la cirugía.

Givaudan Pedroza explicó que la degeneración macular (trastorno ocular que destruye lentamente la visión central aguda, lo cual dificulta la lectura y la visualización de detalle finos), está relacionada con la edad, y se da en gente mayor.

Es una degeneración en la zona de mejor visión de la retina, ahí hay depósitos, algunas sustancias que bajan la visión y esto también es degenerativo.

A su vez, la retinopatía diabética es una patología secundaria a la diabetes, y es de las primeras causas de ceguera en México, y la manifiestan los diabéticos.

Se presenta con baja visual, pero no quiere decir que quien tiene diabetes la va a presentar, no, sólo si hay un descontrol metabólico, cuando los paciente no tienen una adecuado control, además de que la mayoría de pacientes no saben que son diabéticos, sino hasta que llegan con el especialista, concluyó.

NTX