¡El costo de Pegasus!

Por Raúl Flores Martínez.

En los últimos días hemos escuchado e incluso comentado sobre el programa de espionaje que tiene el gobierno de México para estar enterado de los quehaceres diarios de activistas, periodistas e infinidad de personas que son del “interés” de las autoridades Federales.

Al principio el gobierno Federal desmintió el reportaje del diario de Estados Unidos The New York Times que dio a conocer los resultados de una investigación técnica realizada a cargo de Citizen Lab –the Munk School of Global Affairs de la Universidad de Toronto, Canadá–. Los resultados arrojaron que 10 periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, fueron víctimas de espionaje gubernamental.

La plataforma Pegasus de acuerdo a la información que se ha podido recolectar, tiene la capacidad de espiar más de 1 mil teléfonos celulares a la vez y fue comprado por la Secretaría de la Defensa Nacional por más de 10 mil millones de pesos de acuerdo a los contratos.

Los contratos 4550000033 (folio SAITE-1203/2010), contrato 4550000007 (folio SAITE-539/2012), El contrato 4550000006 (folio SAITE-540/2012), 4500006718 (folio SAITE-1462/2010), 04500006876 (folio SAITE-520/2011), 4500006908 (folio SAITE-556/2011), 4500000147 (folio SAITE-782/2011), 4500000525 (folio SAITE-135/2011) y 4550000007 (folio SAITE-539/2012), dan a conocer que Inteligencia Militar puede intervenir, al mismo tiempo, 400 Iphone, 400 BlackBerry, 100 Nokia y 100 smartphones con sistema operativo Android.

Ahora qué se sabe de manera pública que la SEDENA, tiene la tecnología de espiar a personas que ellos creen que son de peligro o manejan información confidencial, quién podrá ponerle un alto. Ya los legisladores se pronunciaron e incluso la propia PGR abrió una carpeta de investigación para “investigar” los hechos.

No debería caer de sorpresa que se utilice el espionaje de civiles en México, ya lo habíamos escrito en este espacio lo que se hace con la llamada Plataforma México y la tecnología que compro en su momento Genaro García Luna, cuando era el titular de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal, esa tecnología para interceptar llamadas telefónicas o en su defecto conversaciones con sus globos aerostáticos color plata.

Con la evolución de las tecnologías, si tenemos algo importante que decir o comentar a personas de interés, debemos hacerlo de manera directa en medio de una multitud para evitar que seamos grabados o espiados.

Ya no se debe de sorprender que haya espionaje, es tan fácil que se roben la información a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos porque desgraciadamente en la actualidad tenemos la mala costumbre de guardar asuntos importantes en correos, computadoras o celulares.

Espionaje, si algo muy común en México.