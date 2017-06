Por Carlos J. Pérez García.

Hace más de dos años que tuvo lugar la elección de Gobernador del Estado de San Luis Potosí, y la figura de quien resultó elegido en esa difícil contienda, Juan Manuel Carreras, se ha venido diluyendo o tal vez resquebrajando. Miren, fuera del propio gobierno no escucho a casi nadie que perciba allí tendencias al entadoras .

Este ingenuo escribano pensaba que lo conocía, pero he confirmado que no era así al correr el tiempo y, sobre todo, al observarlo ya como gobernante. Igual , me di cuenta de que él tampoco me conocía a pesar de más de 20 años de una relación intelectual y de trabajo, en paralelo a lo que podríamos llamar amistad con buena comunicación y encuentros periódicos,tanto en la capital del estado como en la ciudad de México.

Conforme crecía mi sorpresa o desencanto, preferí no referirme a este tema a lo largo de meses y meses. Sin embargo, aunque en 2014 no imaginaba yo que él fuera a ser el candidato al intervenir un influyente ex-presidente, su servidor que lo defendía de duros ataques al diferenciarlo del lamentable doctor Toranzo y distanciarlo de la corrupción imperante, optó por ya no escribir de su gobierno para no parecer negativo.Creo que en buena medida lo logré ese tiempo, si bien a la mayoría le interesa más el comadreo de lo cercano y local.

Ahora algunos lectores me piden análisis —o al menos elementos— sobre lo que ha venido sucediendo, más que nada en relación con los escándalos de corrupción y el hecho de que no seperciban posicionamientos de liderazgo político en la entidad (no tanto protagonismos, sino ciertas definiciones o acciones). La gente quisiera ver a su gobernador claramente en contra de la corrupción e impunidad en los tres poderes, tal como ellos se asumen a partir de su vergüenza, indignación y hartazgo .

Así, a petición del respetable público, considero que si no aparecía ante la grave crisis de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, podía significar que estuviera paralizado o se apartara para evitar cuestionamientos, pero más bien que buscara contemplar opciones y examinar pros y contras de diversas vías. ¿Acaso abusa de la prudencia y la frialdad de los cálculos? No tanto, pues se trata de intereses enraizados en tramas o enlaces que incluso van más allá de lo visible e inmediato.

Muchas cosas no se van a armar y operar a la luz pública, si bien su ausencia de la escena da la idea de que como mandatario tiende a caer en problemas de omisión, displicencia e insensibilidad… digamos, que los vacíos de poder y de información pueden ser llenados por otros que estén más atentos. La percepción es importante y, claro, aunque la cautela es entendible no se debe abusar de ella.

Estos días hay incontables rec lamo s de la gente que se deberían haber prevenido y evitado hace tiempo, ya que ahora no es nada sencillo dar marcha atrás o eliminar los problemas más graves. ¿Sería suicida reventar inercias e intereses de décadas o habrá que procurar que se calmen los emisarios del pasado (Ochoa, Barrera, Toranzo)? ¿Se exige demasiado al gobernador y es aconsejable eludir lo que sería contraproducente… que salga más caro el caldo que las albóndigas?

Igual, es clave que un gobernante no se vaya asentir tan inteligente como para no escuchar a nadie ni poner atención a nada… nunca se debe situar él por encima d e todo y menos engañarse a sí mismo. Lo peor sería que ¡algunos colaboradores pudieran caer también en eso! De ser el caso, les podría resultar muy caro.

Y veremos qué sucede tras varias semanas. El mandatario ya tuvo que salir a opinar que se habían realizado correcciones relevantes (¿suficientes?) en los desastares del Congreso y la Auditoría Superior del Estado, pero nos queda claro que se espera mucho más en este ámbito y otros más.

En fin¸ se registran dichos y hechos bastante peculiares que envuelven tendencias preocupantes , lo cual podemos recuperar aquí. Como los ríos, las palabras se salen de madre: vergüenza, ratas,cómplices, cinismo, impunidad… Y duras exigencias que se vuelven mandatos si se quiere recuperar la confianza y el futuro.

De los infandos diputados, dos de l video juraban “tengo las manos limpias” a pesar de las evidencias y de que su Comisión se desmoronaba con todo y dictámenes… en tanto que otro de los más desprestigiados en la Legislatura se subió al asunto para decir “todos estamos manchados”, de modo que quienes critican y demandan castigos o cambios, primero deberían limpiarse ellos mismos (sic), lo que recuerda la impertinente cita bíblica de EPN sobre “el que esté libre de culpa…”. A su vez, el risible Tekmol dijo “yo no ando pidiendo ni moches, ni nada, no tengo necesidad”, lo cual debe ser cierto pues ya había exhibido su riqueza cuando consiguió su candidatura a diputado , de manera similar a que el Mochiloco era ya conocido como un próspero comi sionista .

Lo de “moche”, oigan, viene a ser una especie de apodo para la extorsión (así se llama, en realidad), mientras que en su modalidad de comisiones o sobornos los exdiputados federales Enrique Flores y Xavier Azuara eran parte del grupo cercano a Luis Alberto Villarreal, quien a nivel nacional era el rey del moche en 2013-14.

Bien, miren, quizá JMC no va a ser tan buen gobernador como yo es per aba (es menos eficaz de lo que pensé), aunque todavía creo que será mucho menos malo que su antecesor y no estará entre los peores del país (¿otro consuelo como en el caso de la inseguridad?). La continuidad y la mediocridad no tendrían que ser tan negativas, pero este sexenio se les deben marcar límites.

Llama la atención que, de diversas formas, se ha empezado a hablar de una renuncia del gobernador y de que “cambie ya todo a fondo” con licencias o juicios políticos en contra de varios diputados. Nada de ello es fácil ni probable, pero seguiré atento en próximas columnas.

En especial, sigo creyendo que la presión ciudadana le podía servir mucho al gobernador para lograr una buena parte de lo que se necesita… fíjense, es posible convertir el clamor popular en una justificación de acciones y, precisamente, en un apoyo popular frente a las resistencias de las mafias. Incluso se deberían desarrollar elementos muy cuidad os de “borrón y cuenta nueva”, que hagan factible un verdadero sistema anticorrupción.

