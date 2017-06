El entripado, los pájaros en el alambre y la inminente contienda 2018

Por Miryam Gomezcésar.

No terminábamos de asombrarnos con el fracaso de los acuerdos de la Asamblea General de la OEA en Cancún, cuando estalló el nuevo escándalo del Gobierno Federal, por la adquisición del malware Pegasus para espiar a comunicadores, organizaciones civiles y oponentes, entre otros mencionados por el influyente New York Times.

Aunque el espionaje en el país no es noticia, la información publicada causó preocupación a los mencionados cuando el tema de la violencia contra periodistas y organizaciones civiles defensores de los derechos humanos ha ocasionado desapariciones, amenazas y asesinatos en el territorio nacional, tema muy delicado al que los gobiernos no han dado la importancia y trato que merece. El golpe asestado por el New York Times al Presidente Enrique Peña Nieto fue certero.

La reacción oportuna de los mencionados como supuestos espiados por el gobierno federal que manifestaron su consternación en conferencia de prensa por tan reprobable circunstancia logró poner de malas al Enrique Peña Nieto, en momentos en que su impopularidad se expande y que, al ordenar investigar el hecho y encontrar a los responsables de lo que consideró mentira “Resulta fácil señalar y apuntar: espía, como una entidad que espía. Nada más falso que eso”, hizo resaltar más el escándalo.

Sin duda, el trabajo de investigación periodística es arriesgado, cobra vidas, hay muchos asesinatos que permanecen sin aclarar a los que no se ha hecho justicia. En los gobiernos donde impera la ley del desorden, ofende a políticos que se señale, que se investigue, que se informe mientras los criminales, que no se andan por las ramas para frenar cualquier intento de indagatoria que los implique, campean con la seguridad de la impunidad en la que por desgracia vivimos.

El valor de la información que permite resaltar los errores en los gobiernos es importante incluso para que estos puedan corregirse, pero el espionaje en los estados y desde la Federación, que es una realidad cotidiana, arriesga más a los dedicados a ésta labor tan violenta en los últimos años.

Por lo mismo, el paso preciso de los aludidos Aristegui, Loret de Mola, Juan N. Pardiñas, así como las organizaciones que asistieron a la conferencia de prensa, fue un recordatorio de la acumulación de yerros de la Presidencia.

Cuando alguien se pregunta por qué se enoja el Presidente cuando esta en la pendiente de su salida, ante las evidencias, es probable se deba a las circunstancias y que no se ve alguien en su partido que pudiera refrendar el poder presidencial cuando la población está ávida de justicia, que se castigue a los implicados en tanto crimen y desapariciones, que restituyan el orden tan necesario.

Parte de los daños colaterales que arrojará la siguiente elección en la que todos reconocen que, pese a sus defectos y acumulación de errores cometidos, el avance de Morena como partido político y de Andrés Manuel López Obrador como el líder con mayor capacidad aglutinante.

Tal vez el verdadero motivo de enojo en el fondo no es que lo señalen como espión sino por los costos electorales y económicos para enfrentar una contienda que difícilmente podrá financiarse y realizarse como la del Estado de México. Hay que recordar lo que EPN dijo a los gobernadores que son sus gladiadores y que ellos respondieron pidiendo elementos para enfrentar con mayor precisión la contienda nacional.

Y como todo en este momento se concentra en el siguiente proceso, las pifias, errores y desorden en la Federación y gobiernos locales, son el factor más importante para el avance y consolidación del obradorismo.

Tras los resultados electorales en el Estado de México, donde Morena participó por primera vez como partido, sus 2 millones 504 mil 021 sufragios contra los obtenidos por el tradicional priísmo 2 millones 654 mil 386 votos, arrojan una mínima diferencia a favor del PRI con su alianza, pero en solitario el resultado favorece a Morena y es un indicativo que pone a temblar a los demás partidos.

Por lo pronto el ex Presidente Vicente Fox al reconocer que tiene mañas para frenarlo, hace un reconocimiento explícito del poder de AMLO. Pero también investigadores y analistas prestigiados reconocen la fuerza de su liderazgo.

Tal vez por eso hay tanto nerviosismo en la Presidencia; en Quintana Roo preocupación y entusiasmo en el movimiento morenista que hasta el momento, parece el mejor posicionado de cara a la carrera por la Presidencia, de ahí el interés que ha despertado la próxima visita de AMLO, el 2 de julio a Quintana Roo, donde podrá observarse la tendencia o no de su organización.

Será entonces que se conozca hasta dónde ha logrado atraer y convencer este movimiento a la comunidad quintanarroense. También podrá observarse la presencia de figuras locales representativas que ahora lo acompañan, lo que será elocuente para el análisis del gobierno de Carlos Joaquín González, que ha caído en tentaciones similares a las del gobierno anterior.

En el PRI, donde no encuentran la forma de fortalecer su organización, ya están pensando en volver a modificar sus documentos básicos ¡Total!, ya no es un partido convincente y el camino de los independientes se ve todavía muy complicado.