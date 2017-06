Muere el ‘Ken brasileño’ con tan sólo 20 años de edad

Madrid. El joven brasileño, Celso Santebañes, que había gastado más de 46 mil dólares para parecerse al icónico muñeco Ken, ha muerto a los 20 años de edad, después de combatir la leucemia durante más de cinco meses.

Santebañes, originario de São Paulo, falleció el pasado jueves, en Uberlândia, estado de Minas Gerais, como consecuencia de una neumonía, que su sistema inmunitario, ya muy debilitado, no pudo resistir.

Celso, que siempre había sido un entusiasta de las muñecas, comenzó su transformación a los 16 años, después de ganar un concurso de modelos en Brasil, que le llevó a querer convertirse en Ken, el conocido muñeco de la compañía Mattel.

Desde ese momento, pasó a ser conocido como el “Ken de la vida real” y a cobrar más de 15 mil dólares por asistir a eventos, según señala el diario británico ‘The Daily Mail’.

El joven descubrió su enfermedad en una revisión rutinaria, tras una de sus operaciones estéticas. El pasado mes de mayo comenzó a tratarse con quimioterapia. Sin embargo, el estado de la enfermedad ya estaba bastante avanzado.

“Cuando estaba comenzando a alcanzar sus objetivos, descubrió su enfermedad y sus sueños fueron interrumpidos”, se lamentó el padre del joven a ‘The Daily Mail’. “Él tenía planes de futuro, pero Dios tenía otros”.

Santebañes, que se había colocado implantes en los pectorales y hoyuelos en mejillas y barbilla, nunca se arrepintió de su transformación, a pesar de las duras críticas que recibió de sus amigos y conocidos.

“Esto es tan mágico, toda mi vida ha cambiado, siento que todo Brasil está conmigo apoyándome”, declaró el joven a un periódico local. “Sufro muchos prejuicios, pero eso no me afecta. El mundo está lleno de personas a las que les gusta juzgar, pero no me importa”.

En enero, cuando descubrió su enfermedad, Celso anunció que entraba en un “nuevo ciclo” de su vida, en el que el aspecto físico no sería lo más importante.

“Ahora eso no importa”, declaró al diario ‘Latin Times’. “Lo que importa ahora es mi salud y voy a luchar por ella”.

