La paz es el anhelo de todo ser: Sigifredo Islas, escultor

Sigifredo Islas, creador de la escultura “Aleteos por la paz”, comenta que su obra “Es una expresión muy necesaria a través de todos los tiempos. En todos los tiempos la paz es muy importante, además, la paz es el anhelo de todo ser, es lo principal, en lo individual y en lo exterior también”.

En entrevista exclusiva, el artista recomienda a los jóvenes “que busquen dentro de sí, ya que hay un universo de ideas; no tenemos porqué andarlas buscando fuera, es una energía divina que nos llega del universo y tenemos que buscarlas dentro de nosotros”.

¿Cómo es que te inicias en el arte?

Me inicio desde muy joven en el mundo del diseño y haciendo mis principios en el arte, porque empecé a hacer obras con flores en eventos, se veían diferentes.

Revolucioné un poquito lo que es la flor en México aproximadamente hace 30 años, porque siempre fui muy barroco y ponía grandes producciones de flor.

Hasta ahora, en estos tiempos, se está usando lo barroco en esa cuestión, ahí empecé a hacer esculturas, los centros de mesa; así fueron mis inicios, primero con la flor y después incursioné ya en el bronce.

¿Qué experiencia obtuviste con lo de las flores?

Ver lo que existe y saber que se pueden hacer otras cosas un poquito diferentes, viendo los mismos elementos de siempre, pero acomodándolos un poquito distinto a los demás.

Me decías que empezaste con el bronce…

Sí, empecé con el bronce haciendo mis centros de mesa de una manera escultórica, ya con mi firma.

¿Cómo podrías describir el estilo que tienes?

Es algo abstracto que se fue transformando; en un inicio era algo barroco, algo figurativo, y ahora, como viste, mis obras ya son abstractas, como un abstracto orgánico más o menos.

De la idea con la que iniciaste ¿Qué ha cambiado a lo largo de los años? ¿Qué ha influido?

Han influido los tiempos, la modernidad, pero sobre todo ha influido la madurez, porque entras a una etapa donde tu lenguaje es diferente y todo lo que expresas tiene que ser en el mismo nivel de expresión, tienes que tener ya un lenguaje que creo que ya lo expreso en cada propuesta que tengo, aunque son diferentes todos, llevan el mismo sentido y el mismo estilo.

¿Qué deseas expresar con la escultura “Aleteos por la paz”?

Es una expresión muy necesaria a través de todos los tiempos. En todos los tiempos la paz es muy importante, además, la paz es el anhelo de todo ser, es lo principal, en lo individual y en lo exterior también.

Quise hacer una paloma que está en movimiento, una paloma con fuerza, que estuviera al acecho. El movimiento se lo di con las tres alas, ya que parece que está aleteando, por eso se llama “Aleteos por la paz”.

¿Qué significan para ti los monumentos urbanos?

Es lo mismo que con las flores, vi la necesidad de hacer cosas bellas que le den cierta sensación de tranquilidad al espectador, dejarles un legado de cosas agradables, con esos movimientos sutiles, con un mensaje de preciosismo, siempre voy inclinado a las cosas bellas que den ciertas sensaciones de tranquilidad.

¿Qué piensas del apoyo de las autoridades en el arte?

Cuando se llega a las autoridades que corresponden, yo te voy a hablar de mí porque he tenido muy buena suerte con las pocas autoridades que he podido acercarme, se han sentido muy seguras con mi propuesta y la han aceptado, porque realmente voy empezando con la obra urbana monumental y ha quedado la gente muy satisfecha con mis propuestas, y ahí vamos, echándole ganas.

Tú sabes que trabajar en equipo es muy importante, porque el artista por si solo es mucho el trabajo de relación, las relaciones publicas son muy importantes en cualquier negocio, porque el arte también es un negocio, y ahí vamos, creciendo poco a poco con el equipo de gente que son César Fonseca y Marta Martínez.

¿En ese sentido, qué proyectos tienes?

Hay un proyecto muy importante llamado “Infinito” que ya está en construcción en Guadalajara, pero eso va a estar en un recinto que se llama el Palacio de la Cultura y la Comunicación, es un recinto muy importante, es donde está el museo de la comunicación más importante de América Latina; está un teatro extraordinario, tiene muchos recovecos muy interesantes para la cultura. Se llama Palcco, la escultura se llama “Infinito” y mide 15 metros de altura; además, ahorita está en proceso, ya se aceptó una escultura de 25 metros para el estado de Colima, el gobernador José Ignacio Peralta ya la autorizó y estamos en los trámites para la elaboración.

¿Esa escultura en qué material está hecha?

En acero, toda la obra monumental está hecha de acero. Yo trabajo el bronce para las piezas chicas, como maquetas. Son como maquetas para mis proyectos grandes.

Con “Aleteos por la paz” existía la idea de la paloma chica, pero cuando yo vi el movimiento, la política de paz del presidente Santos, se me ocurrió hacerla monumental para Colombia. Me nació en ese momento, e hicimos la propuesta ya como lo que tú viste a 50 metros de altura. Cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, me surgió la idea, me motivó mucho más. Y ese es mi anhelo, llevármelo a Colombia y ponerlo en algún lugar muy importante allá.

¿Te gustaría que “Aleteos por la paz” se repitiera en el mundo?

Me encantaría que se repitiera, pero con otros movimientos, que no fuera cada una exactamente igual, sino que sea mi paloma “Aleteos por la paz” pero en diferentes posiciones interesantes, donde siga cautivando a la gente, como la paloma chica de bronce.

¿Algún consejo que le des a los jóvenes interesados en el diseño y que anhelan expresar sus obras?

Eso, que busquen dentro de sí, ya que hay un universo de ideas, no tenemos porqué andarlas buscando fuera, porque es una energía divina que nos llega del universo y tenemos que buscarla dentro de nosotros, todo es válido; menos las copias, ya que no sería arte, concluyó.

