Los residuos de la diplomacia mexicana en Centroamérica y el Caribe

Los círculos de poder, periodistas, académicos latinoamericanistas, lectores asiduos y una gran cantidad de mexicanos se sorprendieron de la falta de consenso en el marco de la pasada Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sólo dos reconocidos líderes de opinión, Carlos Loret de Mola y Pascal Beltrán del Río escribieron sobre los elementos no tradicionales en el análisis en sus respectivas columnas que a una gran mayoría de “opinólogos” pasaron por alto: el no apoyo de la comunidad de los países del Caribe y la inserción de temas de política interior a los de la política exterior (lucha contra el populismo expresado en la figura de López Obrador).

Lejos de buscar quién le atinó al trasfondo de la lucha que se libró en el seno de la OEA, es necesario revisar seriamente lo qué se ha hecho en la Centroamérica y el Caribe. Es correcto lo que Pascal comenta sobre nuestra tercera frontera que comienza en Belice: el Caribe. Totalmente de acuerdo con él.

Viví en Chetumal por un año cuando trabajé en la Universidad de Quintana Roo a mi regreso de mi doctorado en Japón. Me sentí un extranjero, no sólo por las diferencias culturales y lo que algunos siguen llamando “la guerra de castas”; había una cultura caribeña que era algo nuevo para mí como “chilango” o nacido en la Ciudad de México. Escribí algunas cosas sobre la región, pero me topé con pared. A pocas revistas académicas o periódicos les interesaba el Caribe o Centroamérica. De hecho, existen pocas publicaciones y especialistas en la región. Simple y sencillamente en los últimos años no hay un interés económico, político y social por parte de México. Lo hubo en el pasado. Ya no. Salvo algunos foros académicos o programas especiales, no existe ningún programa de televisión, radio o columna periodística que aborde el tema de esa tercera frontera.

Esto, me parece, es un llamado de atención para reconocer la importancia de la región no sólo en términos de alianzas políticas en vísperas de tener más peso en la agenda latinoamericana o en los Organismos Internacionales, sino en la expansión de nuestro comercio exterior casi inexistente con ellos. No olvido mi visita para dar una conferencia sobre la diplomacia mexicana en lo que en su momento se llamó “el mexican moment” a la University of the West Indies en el año de 2014. Muy a pesar de que México está más cerca de Jamaica que Brasil, la mayoría de los productos de primera necesidad, alimentos y gasolinas pasando por la obra pública, eran precisamente brasileños o en el caso de las compañías gasolineras venezolanas. Entonces, no hay de qué sorprendernos. Si bien es cierto la diplomacia de nuestro país vía la OEA se usó para incorporar temas sensibles de la sucesión presidencial del 2018 en México, ésta, de no experimentar un cambió significativo seguirá desdeñando y solo acordándose en eventos coyunturales de nuestra querida “tercera frontera”.