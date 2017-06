Presencial y virtualmente el mundo celebra los 20 años de “Harry Potter”

México.- El primer volumen de “Harry Potter”, una de las sagas más importantes de la historia creada por la escritora británica J.K. Rowling que conquistó el campo cinematográfico y marcó a toda una generación, fue lanzado un día como hoy hace dos décadas.

“Harry Potter y la piedra filosofal” no solo cambió la vida de Rowling. Con el tiempo sus personajes se convertirían en un referente del cine y un fenómeno literario que perdura hasta la actualidad y sigue en expansión.

Para celebrar el nacimiento de esta obra, la misma autora publicó en Twitter un mensaje en el que agradece haber tenido la oportunidad de lanzar sus ideas al mundo.

“20 Years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It’s been wonderful. Thank you. #HarryPotter20” (“Hoy hace 20 años un mundo que yo había vivido en solitario de repente se abrió a los demás. Ha sido maravilloso. Gracias. #HarryPotter20”), tuiteó la ahora también empresaria y filántropa.

Antes de ese 26 de junio de 1997, fecha precisa de la publicación de “Harry Potter y la piedra filosofal”, Joanne Kathleen (J.K.) vivía una situación precaria como una madre soltera, maestra de francés que trataba de abrirse camino en el mundo literario, pero cuya propuesta había sido rechazada por más de 10 editoriales.

Nadie esperaba que su universo de hechiceros y brujas lograra que toda una generación de niños y adolescentes dejara los televisores para sumergirse en libros sin dibujos y con más de 100 páginas.

Dos décadas y siete libros después sobre la vida de “Harry Potter” más cuatro relacionados con su mundo mágico, entre ellos un libro de cuentos, además de cuatro novelas, tres de ellas bajo el seudónimo de “Robert Galbraith”, la británica se ha colocado entre las celebridades más destacadas a nivel mundial.

Su obra maestra no pasa inadvertida y este lunes se desarrollan toda clase de actividades, festejos en vivo y de manera virtual para conmemorar el lanzamiento de la historia que inspiró, asimismo, la creación de tres parques temáticos dedicados exclusivamente al universo de “Harry Potter”.

Facebook se sumó a la celebración y desde hace algunos días surgieron imágenes y publicaciones en las que el nombre del “niño que vivió” aparecía escrito en rojo y al pulsarlo con el cursor, se reproducía una animación con una varita característica de brujos y hechiceros.

También este lunes, para rendir homenaje a la saga, sus seguidores pueden escribir el nombre de “Harry Potter” y los nombres de alguna de las cuatro “casas de estudiantes” en los que está dividido el “colegio Hogwarts de Magia y Hechicería”, y aparecerá una animación en su muro.

Este día también se pretende romper el récord Guinness con la mayor asamblea de personas disfrazadas del niño mago, casi 600, en la localidad de Bolton, Reino Unido, se detalló en medios internacionales de comunicación.

En el portal de internet de “La Nación” se enlista una serie de actividades en torno a la celebración del 20 aniversario del lanzamiento, entre ellos el de la Biblioteca Británica que prepara la muestra “Harry Potter: A history of magic”.

Cuando la saga se llevó al cine, se convirtió en una plataforma que proyectó a los actores Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, quienes a raíz de su participación en esta saga han logrado exitosas carreras.

En la actualidad, la saga de “Harry Potter” ha sido traducida a más de 70 idiomas y leída por millones de personas en todo el mundo.