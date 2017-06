Cocina “Cha Cha Cha” rinde homenaje al cine mexicano

México.- Entre imágenes en mediano formato de Germán Valdés “Tin Tan”, Joaquín Pardavé, Adalberto Martínez “Resortes”, Mario Moreno “Cantinflas” y Fannie Kauffman “Vitola”, entre otras figuras del cine nacional, se ubica “Cha Cha Cha”.

El restaurante de comida mexicana situado en el mercado Melchor Ocampo, en el corazón de la colonia Roma de la Ciudad de México, recrea una atmósfera acogedora, por lo cual su dueño decidió montar una pequeña exposición sobre la época dorada del cine en México.

En el sitio se ofrece un amplio menú de comida típica mexicana, pero lo más sobresaliente son los platillos yucatecos, que van desde la cochinita pibil hasta los tradicionales panuchos.

El dueño de la cocina económica, Alberto Cruz, señaló en entrevista con Notimex que su principal objetivo a la hora de elegir las imágenes fue hacer de su cocina un lugar agradable y acogedor para las cientos de personas que a diario van a desayunar, almorzar o comer al mercado.

“Las fotografías son del libro ‘Imágenes de la época dorada del cine mexicano’ y elegimos para ampliar las que más nos llamaban la atención y, la verdad, también a la gente le han gustado”, comentó.

Desde que las personas voltean al primer piso del mercado, el papel picado multicolor en el techo llama la atención y al subir las escaleras las imágenes de Pedro Infante, Jorge Negrete y Joaquín Pardavé atraen la atención de los comensales, muy en especial de niños y adultos mayores.

Aunque reconoce que no sabe el nombre de algunos de los protagonistas de las imágenes, Cruz compartió que hay quienes le cuentan historias sobre ellos.

“A veces me dicen: Yo vi esa película o yo conocí a tal o cual artista. Las personas mayores platican entre ellas sobre sus experiencias en los salones de baile donde participaba Tin Tan”, rememora.

Para Margarita Gutiérrez, ir a la cocina “Cha Cha Cha” es una delicia porque “se come bien rico y además hace que me acuerde de cuando mi viejo, que en paz descanse, se vestía con sus trajes elegantes y me llevaba a bailar”.

Aunque no siempre puede ir a comer porque no siempre hay quien la acompañe, Margarita disfruta visitar el pequeño de restaurante de al menos 15 mesas para cuatro personas.

“Sobre todo los adultos mayores son quienes encuentran más conexión con las imágenes y nos cuentas historias de sus años de juventud”, añadió el dueño en compañía de su esposa, María Trinidad Hernández.

Alberto Cruz se confiesa amante de las películas de la época dorada del cine nacional y aunque hay personalidades que no ubica, decidió ampliar el número de fotografías porque le llaman la atención y expresan algo curioso o chistoso.

Tal es el caso del actor, director, cantautor, comediante y guionista Joaquín Pardavé, quien posa sosteniendo un sostén de mujer. Es considerado uno de los artistas más representativos de la industria cinematográfica mexicana, sobre todo por sus personajes de “Don Susanito Peñafiel y “Somellera”, “el baisano Jalil Farad” y “Kikuskikus Makakikus”.

De acuerdo con Cruz y su esposa, son en su mayoría hombres jóvenes a quienes con la cámara de sus teléfonos celulares les gusta tomarse fotografías al lado de este épico personaje, que desde hace dos años decora el restaurante.

En total son 25 las imágenes que se exhibe en el “Cha Cha Cha” y si bien su dueño pensaba darle rotación a las imágenes, la buena respuesta del público ha hecho que prefiera dejarlas así un tiempo más.

La decoración no buscaba ser la publicidad del espacio, pero ha sido tan llamativo que sí se ha incrementado el número de personas que va a probar alguno de los platillos típicos de México.

Esto se debe, aseguraron Cruz y Hernández, al comentario “de boca en boca” que incluso han llegado hasta el “Cha Cha Cha” figuras de la talla de Eduardo Manzano y Manuel “El Loco” Valdés.