Confirman presencia de Piqué y Shakira en boda de Messi

Buenos Aires.- El futbolista Gerard Piqué y la estrella colombiana Shakira asistirán a la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo que se realizará el próximo viernes en Argentina, confirmaron los organizadores.

La pareja confirmó su asistencia después de meses de rumores de una supuesta pelea entre Shakira y Rocuzzo que la propia cantante tuvo que desmentir.

El enlace más esperado del año en el país sudamericano se realizará el próximo viernes en Rosario, la ciudad natal de quien es considerado el mejor jugador del mundo y de su novia de toda la vida y madre de sus dos hijos.

Diversos medios del espectáculo habían asegurado que Piqué no iría a la boda de su amigo porque Roccuzzo había sido amiga de su ex novia, Nuria Tomas, y prefería no invitar a Shakira.

La cantante, sin embargo, aclaró la semana pasada en una entrevista que mantiene una excelente relación con Roccuzzo y que sería impensable que Piqué no fuera a la boda ya que es amigo de Messi desde adolescentes.

Aclarado el tema, se prevé que Shakira y Piqué viajen de Barcelona a Rosario el viernes y se vayan en cuanto termine la fiesta, sin pasar la noche en Argentina.

Además de ellos, otras parejas que ya confirmaron su asistencia son otros compañeros de Messi en el Barcelona como Luis Suárez, Neymar y Cesc Fabregas, así como el ex futbolista Ronaldhino.

De la Selección argentina, recibieron invitación Javier Mascherano (quien también juega en el club catalán), Sergio Kun Agüero, Ezequiel Lavezzi y Ángel Di María.

La lista completa es de apenas 250 invitados, ya que Messi y Roccuzzo decidieron convocar a la ceremonia únicamente a sus amigos más cercanos y a sus familiares.

Pero es tal la expectativa que provoca la boda, que habrá más de 150 periodistas acreditados, quienes deberán permanecer en un área destinada especialmente para ellos afuera del hotel en el que se realizará la fiesta.