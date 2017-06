Fátima Torre compartirá en YouTube la evolución de su embarazo

México.- La actriz Fátima Torre suspendió proyectos para disfrutar su embarazo, que se encuentra en el quinto mes, y compartirlo con el público vía YouTube.

“Dejé mi obra porque ya estaba muy panzona, ya era mucho estrés, muy pesado dar dos horas de la obra que era muy intensa y ofrecíamos dos funciones diarias. En cuanto me salió la pancita dije: ya me canso demasiado”, comentó en entrevista con Notimex.

Fátima Torre indicó que tardó en suspender sus proyectos porque no sabía que estaba embarazada. “Me enteré a los tres meses porque no sentía absolutamente nada… No me mareo, no tengo naúseas, no tengo vómitos, no siento nada y resulta que si estaba súper embarazada”.

Dejó claro que no se alejará de la vida pública, puesto que abrió su canal de YouTube “para compartir un poco esta etapa que estoy viviendo y todo lo que viva… Lo decidí porque ya lo había querido abrir desde hace tiempo, pero con teatro y telenovela no tenía tiempo de darle continuidad”.

Aunque lleva solamente tres videos está complacida con el recibimiento que ha tenido del público. “La gente se ha portado increíble, es muy divertido y muy natural, no es nada armado. Feliz de poderlo compartir”.

A petición de su hermana Andrea, la actriz alternará con ella funciones durante julio en la obra de teatro “La familia de diez”.

“Me habló y me dijo: por favor, ya sé que acabas de renunciar a tu obra, pero échame la mano y le dije que sí, al fin somos igualitas”, dijo.

Enfatizó que por el momento sólo quiere disfrutar de este momento. Estoy “feliz de la vida, jamás creí que lo iba a disfrutar tanto, tengo ya cinco meses… Va ser niña, ya tengo nombre, se va a llamar Isabela”.