LGBTTTIQ, del “friendly show” a la intolerancia

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

El pasado sábado 24 de junio se efectuó la XXXIX Marcha del Orgullo LGBTTTIQ de la Ciudad de México, siguiendo la ruta del Ángel de la Independencia al Zócalo. Toda una fiesta de dimensiones colosales, que congregó a cerca de 175 mil personas. Se demostró, nuevamente, que la Ciudad de México sigue siendo la entidad de nuestro país más “amigable” para la diversidad sexual.

Aunque soy un heterosexual impenitente, siempre había asistido a apoyar a mis varios amigos y conocidos del movimiento Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer. Pero ahora no lo hice, porque siento que ese movimiento ya se está extraviando al pasar de censurado a censurador. Ha comenzado a dar claras muestras de intolerancia frente a quienes no comparten sus ideas.

Por supuesto que suscribo su demanda de inclusión, de no-agresión y de no-discriminación. Por supuesto que me parece de sentido común reconocer su derecho al matrimonio (aunque éste sea una institución decadente) y a la adopción (en un país que se caracteriza por su mucha irresponsabilidad procreativa).

La diversidad sexual se entiende perfectamente desde un principio: el de la soberanía sobre nuestros propios cuerpos. Cada persona decide qué hace o deja de hacer con sus genitales y con el resto de su corporeidad. Por mí, si alguien quiere cortarse el pito y ponérselo de corbata… ¡adelante! Finalmente es un asunto que no me atañe.

No hay problema, pues, con respecto a lo que libremente la gente quiera hacer o dejar de hacer con su propio cuerpo: cada quien sus decisiones, cada quien su responsabilidad. Esto es muy simple.

El problema existe cuando, al interior de nuestra sociedad, algún miembro de ésta desea someter a los otros a sus caprichosos puntos de vista y, además, se da por “ofendido”, “victimizado”, “violentado” o “discriminado” cuando alguien se le planta en frente para decirle: “No estoy de acuerdo con tu postura y me opongo a ella”.

Y tómese en cuenta que el “ofendido” también le exigirá al Estado que silencie y condene a los disidentes, so pretexto de que éstos usan un “discurso de odio” en su contra.

Pues bien, acabo de describir lo que justamente están haciendo, desde hace algún tiempo, muchos integrantes del movimiento LGBTTTIQ, con la anuencia silenciosa del resto.

Siguiendo la estrategia política de la mitología feminista, con la cual comparten la “ideología de género”, los LGBTTTIQ han asumido una narrativa auto-victimista y chantajista para exigir que el resto de la sociedad deje de ejercer su libertad de pensamiento y opinión cuando ésta le resulta incómoda.

Los LGBTTTIQ sólo aceptan opiniones a favor, no en contra. Y si alguien se atreve a opinar distinto a ellos será acusado de emplear un “discurso de odio” contra ellos, a objeto de reducir al silencio a todos los discordantes. Se trata de una nueva inquisición, pues: la Inquisición LGBTTTIQ, que exige tolerancia desde la intolerancia.

Para ejemplo de la intolerancia LGBTTTIQ ahí está el caso del autobús español “Hazte Oír”, a través del cual grupos conservadores y afines a la mitología cristiana se oponen a la “ideología de género” y a la agenda LGBTTTIQ. ¡Y por supuesto que están en su derecho de hacerlo! ¿O acaso los derechos fundamentales no protegen también a los conservadores y a los tradicionalistas?

Pues como todos ustedes ya saben, los “progres” de España, encabezados por los neocomunistas de Podemos y apoyados incluso por los demócrata-cristianos del Partido Popular, se han dado a la tarea de obstaculizar las acciones de propaganda y de cabildeo del autobús “Hazte Oír”, incluso mediante estratagemas judiciales. Así como lo leen: en España, los neocomunistas y los demócrata-cristianos restringen, reprimen, censuran y persiguen a la derecha conservadora de raigambre católica.

¡Al carajo, eso no es la democracia!

Si uno revisa la historia de la Modernidad, o sea del Renacimiento para acá, descubre fácilmente que uno de los motores del mundo moderno ha sido y es la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión. Por ello, y no de balde, resultó aborrecible que la Iglesia Católica hiciera valer su Índice de Libros Prohibidos y su Santa Inquisición. La Iglesia Católica impuso sus “verdades” con base no en buenos argumentos, sino en represión y censura.

¡Pues ahora los angelitos con alitas tornasol y banderas arcoíris se están comportando como la repelente Iglesia Católica, ni más ni menos! Sólo denles más poder a los LGBTTTIQ y verán si no establecen su propio Índice de Libros Prohibidos.

Que quede claro: la libertad de expresión es un derecho universal que funciona mejor en manos de los disidentes, porque así se activa el debate, la polémica, la confrontación. La libertad de expresión no tiene sentido si todo mundo piensa igual, o si todo mundo piensa de conformidad con lo “políticamente correcto”.

¡Increíble que, a estas alturas de la historia de la humanidad, aún no entendamos de qué va eso de la “libertad de expresión” en las sociedades democráticas! ¡Joder!

¡Ah, pero eso no es todo!

Muchos angelitos de la bandera arcoíris también son sumamente incongruentes, ya que se permiten hacer expresiones ácidas contra la mitología cristiana pero no soportan expresiones similares contra la “ideología de género”.

Para ejemplo de esto, lo recientemente ocurrido en Chile, donde un patético comunicador homosexual, José Miguel Villouta, se mostró “muy ofendido” cuando un patético ministro evangélico, el Pastor Soto, pisó la bandera arcoíris en el set del programa “El Interruptor”. ¿No han visto el video? Se los comparto:

https://www.youtube.com/watch?v=OfS6gIpeGvQ

Pero el “muy ofendido” homosexual José Miguel Villouta se permite hacer mofa ácida de la mitología católica, sin ningún empacho. Aquí la prueba:

https://www.youtube.com/watch?v=V5pdh1LfGYU

¿Les parece coherente y congruente la conducta del comunicador gay? ¿Es consistente hacer escarnio de la mitología católica y sentirse “ofendido” por el escarnio a la bandera arcoíris?

¡Y lejos de mí defender a la mitología cristiana, eh! Lo que defiendo es la libertad de expresión dentro de toda democracia, y, de paso, demuestro lo incongruente que resultan ciertos personajes y sectores LGBTTTIQ.

De hecho, a mí no me incomoda ni la libertad de expresión absoluta, y suelo juzgar lo expresado por las demás personas básicamente a partir de dos categorías: “verdadero o falso”.

Finalmente, a mí no me genera ningún problema lo que hizo el Pastor Soto, ni lo que hizo el comunicador José Miguel Villouta. Y, de hecho, ambas posturas me parecen sumamente estúpidas. Pero el asunto aquí es, sobre todo, que el comunicador homosexual demostró una conducta reprobable (por incongruente); una conducta cada vez más común dentro del movimiento LGBTTTIQ.

En México solemos decir: “Quien se ríe se lleva y quien se lleva se aguanta”. Se trata de una forma de filosofía popular que nos habla del deber de reciprocar. Y si no queremos reciprocar, sencillamente ni le hablamos a la gente. Así de fácil.

Como sea, del enfrentamiento entre la mitología cristiana y la “ideología de género” podemos sacar algún provecho, a saber: debatir en torno al alcance de la libertad de expresión, y en torno a lo pernicioso que resulta, para la democracia, ejercer la censura y la represión de forma tramposa, o sea, escudándonos en el rollo mismo de los “derechos humanos”.

Que quede claro: estamos haciendo trampa si en nombre de los “derechos humanos” pretendemos cancelar uno de los derechos humanos más importantes, o sea, la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión.

El movimiento LGBTTTIQ está reproduciendo lo que tanto ha criticado: censura, represión y persecución.

¡Ah, y no olvidemos el ataque de los LGBTTTIQ y las feministas contra el camión “Hazte Oír” ocurrido ayer, lunes 26 de junio, en Puebla!