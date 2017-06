Natasha Dupeyrón por primera vez hará sketches; será en la obra “M.I.N.D.”

México.- Por primera vez Natasha Dupeyrón actuará en sketches en teatro, lo que se concretará el jueves 29 de junio cuando asista como invitada especial a dar función en el Foro Lucerna donde se presenta la puesta en escena “M.I.N.D.”, bajo la dirección de Christian Diez.

En “M.I.N.D.” cuyo significado es Material Inédito No Degradable, la compañía de la obra conformada por un grupo de actores escribe el propio material en formato de sketches de comedia. Cada uno dura entre 15 y 20 minutos y en ellos se tratan temas actuales sobre diversos temas.

En entrevista con Notimex, la actriz compartió que aceptó participar en ese proyecto por la amistad que la une al director de la obra y a la calidad de cada sketch que se presenta todos los jueves con una figura de la actuación.

“Me encanta lo que se hace en la obra, me fascina que el mismo elenco escribe los sketches y me parecen divertidos pero a la vez arriesgado. Sin embargo, estoy feliz de que me hayan llamado”, señaló Dupeyron.

Destacó que es la primera vez que actúa con tan sólo tres días de ensayo, por el momento sólo conoce el tema de uno de los sketches que le tocará representar. Sin embargo, dijo que será un nuevo conocimiento en su trayectoria.

“Estoy segura que esta actuación me va a ayudar a crecer como actriz, y vamos a trabajar en equipo y estoy segura que el resultado será una función además de divertida, interesante”, apuntó Natasha.

Respecto a los temas de los sketches en los que actuará compartió que uno de ellos llevará por nombre “La cita más sincera”, que habla de las citas que llega a tener una persona.

Otro aspecto que emociona a la actriz es que “seguramente habrá momentos en que se den diversas improvisaciones”, por lo que se traducirá en un espectáculo digno de recomendar porque posee mucha calidad.

El elenco de “M.I.N.D.” que se presenta los jueves en el Foro Lucerna se conforma por Tato Alexander, José Colindres, Javier Espinosa, Hosé Fuch, Axel Garmes, Marisol Lazo, Marco Loredo, Nalleli Montero, Mrycielo Vargas y Eunice Rocha, entre otros actores.

La temporada de “M.I.N.D.” concluirá el 6 de julio.