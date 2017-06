“Zepeda presidente del PRD, a cambio de que su grupo vote por la alianza con el PAN”

Por Francisco Garfias.

Llama la atención el “autodestape” de Juan Zepeda como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio Democrático, aún en gestación, cuando la negociación que hizo la corriente ADN del amarillo –a la que pertenece- es que él tenga la presidencia del PRD, a cambio de que su grupo votara a favor de la alianza con el PAN, nos aseguró Dolores Padierna, coordinadora de la bancada amarilla en el Senado.

Le preguntamos también a Alejandra Barrrales sobre la posibilidad de que el otrora candidato del PRD al gobierno del Estado de México, cuya figura creció durante la campaña, pudiera abanderar el FAD. “No lo veo en esa ruta, pero todo puede ser”, repuso la presidenta de ese partido.

Zepeda le dio la primicia a Luis Cárdenas en MVS.

— ¿En este mundo de los destapes tu irías también?—preguntó el periodista

— Por supuesto.

–¿cuál es tu apoyo?

— Mi corriente Alternativa Democrática Nacional es de las más importantes dentro del PRD. Además, el más alto capital político para el PRD se trae en el Estado de México.

De lo que Zepeda nomás no habló es de los vínculos que ADN tiene con el gobierno del Estado, desde las épocas de Peña Nieto como gobernador de la entidad.

* * *

Dolores Padierna y René Bejarano, no están de acuerdo en una alianza con el PAN. Votaron en contra. Se ha manejado incluso que Izquierda Democrática, la corriente que encabezan, evaluaría su permanencia en el partido si se concreta esa alianza.

Al respecto, Dolores precisó:

“Si de verdad quieren “el bien del país” que anuncien tanto el PAN como el PRD que van con una candidatura ciudadana. Que digan que ningún panista va de candidato y tampoco ningún perredista”.

Los puso de este modo en un autentico “impasse” (callejón sin salida.) No veo al PAN renunciando a tener su propio candidato presidencial, Me atrevo a pronosticar que si encabeza un azul, la alianza es viable; de lo contrario, no habrá Frente.

Con el autodestape Zepeda ya son cuatro los potenciales abanderados del PRD en el 2018: Mancera, que no es militante; Silvano, Graco y el propio Juan.

* * *

El lugar donde encontraron los restos calcinados del periodista michoacano Salvador Adame se llama “La Barranca del Diablo”.

El Diablo vive en el Infierno y eso es lo que vivió el director de TV6 de Nueva Italia, Michoacán, desde que lo privaron de su libertad, hace más de un mes.

Es el octavo que muere asesinado en México, en lo que va del año. El país se gana a pulso el título de “el lugar más peligroso para ejercer el periodismo”.

Oficialmente, el homicidio de Adame está vinculado con el crimen organizado. Es lo que dijo el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro. Previamente había señalado que se trataba de un asunto privado.

Su presunto verdugo es un ex caballero templario: Feliciano Ledezma Ramírez, alías “El Chano Peña”, lugarteniente de Miguel Ángel Gallegos Godoy.

* * *

Mis respetos para la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson. Trae el gen de la solidaridad. Ayer expresó sus condolencias a la familia de Adame, por cuya vida había abogado previamente. Para ser precisos, el 19 de mayo, un día después de que lo levantaran. Pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones.

El sábado la vimos, por segundo año consecutivo, en la concurrida Marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México. Salió de la embajada de su país en compañía del embajador de Reino Unido, Duncan Taylor y el de Canadá, Pierre Aladin.

No es común que los embajadores se mezclen en temas polémicos como el de las preferencias sexuales en ningún país.

No es necesario un sesudo análisis para deducir la molestia que los embajadores provocan en la Iglesia y en los sectores más conservadores de la sociedad mexicana, al celebrar el orgullo gay.

Es claro que la señora Jacobson no tiene prejuicios, pero si causas que defender.

¿Qué dirá de ella el misógino de Trump?



* * *

La salida del procurador capitalino, Rodolfo Ríos, no parece haber sido tersa como la pinta el comunicado el GCDMX. Fuentes confiables nos aseguran que su salida se gestaba desde hace semanas, simplemente porque no sacaba los temas.

“La policía hacia bien su trabajo y a la hora de meterlos –a la cárcel- la procuraduría armaba mal los expedientes y salían. Se perdió en su creencia de que podía ser candidato –a jefe de gobierno- solo por estar en la procu, igual que Mancera”, agrega.

Adelantan la posibilidad que lo postulen para La Corte, porque eso es lo que quiere. “Pero es un pretexto para sacarlo”, aseveran.

Le mandamos un WhatsApp para que nos diera su versión. Siempre respondía, pero esta vez se quedaron en el mensaje las palomitas azules.

* * *

José Ramón Martel, uno de los dirigentes del movimiento priista de los 89, Alianza Generacional, aclaró que los llamados ”políticos de café” por el cenopista Arturo Zamora, no se oponen a que en la próxima Asamblea Nacional, en agosto, se eliminen los candados que obligan al candidato presidencial a tener un mínimo de 10 años de militancia.

“Busquemos sin temor a un hombre o mujer capaz y honesto, aunque no sea militante de nuestro partido. Hay que aliarse con los ciudadanos. Lo más importante es el país”, nos dijo el ex diputado potosino.

De este modo salió al paso de las versiones que dicen que los 89 se oponen a la eliminación de los candados para la candidatura presidencial del PRI. Esta postura la mantienen, en lo individual, algunos de Alianza Generacional, pero no es de todo el grupo, puntualizó.

Fin.