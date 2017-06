Pee Wee promete emotivo concierto en el Lunario

México.- El cantautor Pee Wee agradece al público la respuesta que le ha dado a su propuesta musical, por lo que prometió un emotivo concierto el próximo 13 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional, en el que mostrará su pasión por el canto y la composición.

En entrevista, el joven indicó que su destino está cambiando: “Lo comprobé en Chihuahua, cuando la gente se me entregó al corear mis nuevas canciones y esa reacción significa mucho para mi carrera”, indicó.

El ex integrante de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, detalló que desde 2008 ha venido picando piedra como solista: “Ahora estoy en otra etapa de mi vida y ver cómo la gente canta – Me provoca y me domina -, es lo que yo esperaba siempre, el coro del público que te da seguridad”.

Señaló que este segundo corte “Me provoca y me domina” viene fuerte al igual que el primer sencillo “Cuando llegaste”, que aún sigue en las listas de popularidad de la radio a nivel nacional.

Puntualizó que desea ser un cantautor original sin caer en lo común de copiar: “Por eso estoy proponiendo un estilo, desde la creación de mis propios temas, porque no quiero sonar a lo que ya está; desde aquella telenovela -Camaleones- fue que decidí ser compositor de mi propia canción de vida”.

Indicó que para hacer buenas canciones ha tomado el consejo de compositores como Horacio Palencia, Poncho Arocha y América Sierra. “Reconozco que la música urbana es lo que está mandando y respeto a todos los exponentes de ese género, porque yo también tengo temas urbanos con ritmos latinos”.

Por último, indicó que para el 13 de julio, tendrá invitados especiales en el Lunario del Auditorio Nacional: “No les puedo adelantar nada, porque algunos faltan por confirmar, mejor espero a que llegue la fecha para anunciarlos”.

Para calentar motores, escucha el primer sencillo de este disco “Me provoca y me domina”: