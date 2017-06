Plutarco Haza niega que sea héroe su personaje en “El señor de los cielos”

México.- El actor Plutarco Haza se siente satisfecho con su participación en la quinta temporada de la serie de, en la cual interpreta a “un tipo que ha pagado todas las que ha hecho”.

En entrevista recordó que “Dalvio Navarrete”, conocido como “El ingeniero”, ha sufrido el asesinato de sus hijos al tiempo que ha acabado con la vida de otros, por lo que el intérprete piensa que de ninguna forma este personaje puede ser visto como héroe.

“A veces la gente se enamora del carisma de algunos personajes, por la belleza de los actores. Me gustaría participar en una sexta temporada, pero todo depende de que no me pegue ninguna bala pues aquí hay que sobrevivir”, declaró.

Por otro lado informó que sigue en pie su participación en un proyecto teatral a pesar de que ya hicieron algunas lecturas; aún no sabe las fechas de ensayo, pero deberá acomodar su tiempo pues tiene una agenda muy apretada.

“Nunca sabes cómo viene el año, yo espero que este año sí se haga la obra ‘Un hombre, una mujer y un perro’”, comentó el artista sonorense.

Mientras tanto Haza continúa en “Extraños en un tren”, que describe como una puesta afortunada en la cual lleva dos años y medio, con más de 500 representaciones; al respecto destacó la participación del actor Alejandro Camacho, que “al público le ha gustado mucho”.

NTX