“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

La Muerte de Salvador Adame

El pasado lunes la fiscalía del estado de Michoacán, confirmó el hallazgo del cuerpo calcinado del Radiodifusor y periodista Salvador Adame.

Hace una semana habían sido aprehendidos dos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, quienes revelaron el paradero del cuerpo del Periodista. Los primeros datos aportados por la autoridad, refieren a un asunto de venganza personal, como comúnmente se pretende resolver este tipo de atentados a la Libertad de Expresión.

2017 pasará a la historia, como uno de los periodos más violentos y de más alto riesgo para el Ejercicio Periodístico en México; sin embargo, el problema es recurrente, cada seis años, previo a los procesos electorales, la impunidad y la corrupción de autoridades de los niveles municipales y estatales, se traduce en la muerte de Periodistas.

El problema requiere de unidad del gremio, y un análisis específico del marco legal para el Ejercicio Periodístico; asimismo, de voluntad política para dar autonomía a la fiscalía, y un mecanismo de protección que contemple desde la debida difusión de acciones preventivas, que garanticen un mejor entorno para el ejercicio profesional del periodismo; pero también el compromiso del gremio, por asumir la responsabilidad de conducirnos responsable, ética y profesionalmente desempeñándonos en forma objetiva, veraz y oportuna, al informar de manera cotidiana a la ciudadanía, del acontecer y del análisis de los hechos.

Los periodistas enfrentamos un gran reto y un compromiso con nosotros mismos, para establecer mejores condiciones legales para nuestro desempeño profesional, pero siempre asumiendo las obligaciones que implica ser periodista.

Fin abusos de Aerolíneas

Tómelo con Importancia.- A partir del próximo sábado, al entrar en vigor el nuevo marco legal para los servicios aéreos en el país, la autoridad intentará poner un freno a los abusos de las aerolíneas. En los últimos años, y tras la quiebra inexplicable de Mexicana de Aviación, Aeroméxico, Volaris, Aeromar, e Interjet; se apoderaron del mercado aéreo y decidieron imponer su ley, incrementando cargos excesivos en los vuelos, elevando las tarifas, y generando cobros extras que los pasajeros debían absorber en absoluto estado de indefensión.

Aunado a lo anterior, sobre vender los vuelos fue lo más común, así como bajar sin explicación alguna a los clientes.

Hace unos meses, los legisladores tomaron la iniciativa de poner un freno, lo que generó un sin fin de acciones de cabildeo por parte de las líneas aéreas, para tratar de mantener una legislación light que les permitiera seguir abusando del mercado.

Este sábado la Procuraduría Federal del Consumidor recuperará el control, deberá sancionar los abusos de las líneas aéreas cuando un vuelo se demore o cancele, así como cuando incurran en sobreventa. Las compañías aéreas tendrán que respetar la franquicia libre de 25 Kilos y eliminar las cuotas extras.

Así se terminará con el abuso de las compañías aéreas en uno de los sectores que más han explotado a los usuarios.

Atracan la oficina de López-Dóriga en Radio Fórmula

Tómelo con interés.- Vemos con indignación como gremio la muerte de 9 periodistas en lo que va del año; y aún no terminamos de reponernos de la información que difundió The New York Times en el sentido de que el gobierno de México usa el software Pegasus –programa de espionaje-, para infiltrarse en teléfonos celulares y con ello espiar al usuario (periodistas, comunicadores y activistas de derechos humanos) ; cuando esta madrugada asaltaron la oficina de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula. Desconocemos qué pasó con el personal de seguridad de la radiodifusora, los hampones rompieron las chapas, abrieron las cajas que ahí habían, abrieron gavetas, aparentemente inspeccionaron cuanta información había en la oficina, sustrajeron las computadoras portátiles y celulares, así como una foto de la que López-Dóriga, no recuerda qué imagen había. El propio Joaquín dio a conocer la noticia, como mencionó, con tristeza, y hasta preocupación. Incluso dijo:-“Nimodo, aquí nos tocó vivir”. Y si, así se siente uno ante la indefensión como periodista y como habitante de la Ciudad de México, en dónde al parecer priva el desgobierno, prevalece la corrupción e impunidad, y nadie hace nada por salvaguardar la integridad de quiénes aquí vivimos. Un abrazo solidario desde ésta tribuna querido “Teacher”.

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

* Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.