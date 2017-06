Se puede hacer cine pese a las dificultades financieras: Óscar Chávez

México.- Para el cantautor, actor y activista social Oscar Chávez no hay peor lucha que la que no se hace; por eso, ante las adversidades que se manifiestan a la hora de hacer cine no queda más que hacer frente y levantar los proyectos a como dé lugar.

Como ejemplo de ello citó la película “Los Caifanes”, del director Juan Ibáñez, que se filmó con un presupuesto menor a un millón de pesos y se ha mantenido vigente por más de 50 años. En entrevista con Notimex, el intérprete de “La niña de Guatemala” planteó que aun cuando toda comparación es ociosa y no conduce nada, el cine actual debe ver que las cosas surgen en ciertas circunstancias y pese a que no hay recetas para hacerlo, se debe hacer hasta lo imposible para levantar el proyecto que se deseé. “No sabíamos lo que conseguiríamos en el momento que lo hicimos. Nunca imaginamos el parteaguas que sería y eso lo ha dictado el tiempo y su vigencia. El mayor mérito de la película es que haya soportado el paso del tiempo”, expresó. Óscar Chávez refirió que en la filmación de “Los Caifanes” se trabajó a contracorriente, con “dificultades y problemas, “pero lo hicimos”. Ahí, enfatizó, “está la muestra de que sí se puede y es interesante cómo las nuevas generaciones se siguen interesando por esos temas. Un fenómeno muy satisfactorio para todos quienes trabajamos en esa película”. El cantautor participó en un acto en el que se celebró el aniversario 50 de la cinta, organizado por la revista Cine Toma, el proyecto editorial Paso de Gato y la Sociedad General de Escritores de México (Sogem), en un foro en el sur de la Ciudad de México. Además de Chávez acudieron la productora, actriz y cantante Julissa, el actor Ernesto Gómez Cruz y el productor, director y guionista Fernando Pérez Gavilán.

