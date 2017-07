Con arreglos renovados, Bob Dylan revive sus éxitos en Montreal

Montreal. Contentas pero no satisfechas salieron del Centro Bell las más de 20 mil personas que disfrutaron la víspera del esperado regreso de Bob Dylan a Montreal, donde hora y media de canciones fueron insuficientes para complacer a su emocionada audiencia, que igual disfrutó de la histórica experiencia.

Presentado en el marco del 38 Festival Internacional de Jazz de Montreal (FIJM) , y como parte de una gira de conciertos que realiza por diversas ciudades de Canadá, Dylan arribó puntual a la cita para interpretar clásicos de su discografía de más de 50 años con arreglos modernos.

Bastaron los primeros acordes de la guitarra para que una gran ovación estallara en el recinto y arropara a Dylan, quien al filo de las 20:04 horas comenzó este esperado reencuentro.

Las luces del escenario se encendieron y flanqueado por seis músicos (cuerdas y percusiones), él al piano, inició este recorrido que incluyó temas como “Stardust”, “Once upon a time”, “Things have changed” y “My one and only love”, entre muchos otros.

Como es habitual en sus recitales, Dylan se entregó en solitario en la escena, pues el Premio Nobel de Literatura 2016 toca, canta pero no interactúa con su audiencia que, en esta ocasión, mantuvo su euforia durante todo el recital, aplaudiendo vigorosamente cada una de las intervenciones del afamado cantautor oriundo de Minnesota.

Con apenas espacio para tomar un poco de agua, el también poeta, quien se hiciera famoso desde mediados de los años 60 por su poética lírica que aborda temas de protesta y crítica social, y su estilo que fluye entre el folk y el rock, pasando hasta el pop, se fue apoderando de la escena con los temas de su álbum triple que revive sus clásicos en versiones modernas.

Cuando la gente más emocionada lucía, Dylan decidió concluir la presentación en punto las 21:30 horas, pero cerca de tres minutos de aplausos, gritos y alboroto lo hicieron salir de nuevo al escenario para, de nueva cuenta en silencio, interpretar un par de temas más y volverse a alejar de la escena.

Para Linda, procedente de Los Ángeles, California, y quien se dijo fiel admiradora del astro estadounidense, fue un gran concierto, que si bien la dejó con ganas de seguir escuchando a Dylan cumplió con la expectativa que tenía respecto a su artista. Para otros melómanos, Montreal merecía un poco más.

Dylan, de 76 años de edad, tendrá otra presentación el 2 de julio en el club Finjan. Las presentaciones del artista ocurren a 55 años de su primera visita a Montreal, en 1962, cuando tocó en un club de la calle Stanley, y lo hizo por unos cuantos dólares y un lugar para quedarse un par de semanas antes de volver a Nueva York.

Toronto, Winipeg, Edmonton, Calgari, Vancouver y Quebec, en el 50 aniversario de su Festival de Verano, son otros de los puntos en Canadá incluidos en su actual gira de conciertos.