De SLP y JMC

Por Carlos J. Pérez García

En la columna anterior empecé a atender las peticiones o sugerencias de ser más crítico que críptico, más directo que difuso y más severo que suave en estos espacios, sobre todo en lo que respecta a San Luis Potosí y el gobierno de Juan Manuel Carreras López, que en menos de 90 días iniciará el tercer año de su sexenio… con implicaciones constitucionales y referencias de interés para otras entidades del país.

Bueno, no me lo exigieron con esas palabras (ni menos críptico o confuso o atenuado), pero interpreto así ser más claro y sincero… sin perder respeto. De cualquier modo, las reacciones de lectores estos días han resultado bastante coincidentes.

“Duros” el artículo o ciertos párrafos, fueron algunas opiniones que se expresaron en torno a esa columna del pasado fin de semana. En un caso me felicitan por ponerme duro “contra el gobernador”, aunque creo que si le sirvieran a él esos puntos incluso podrían ser a su favor y, la verdad, espero que así sea en buena medida… por el estado, digamos.

Parece que a los lectores les llaman la atención los cuestionamientos más secos y claridosos, máxime cuando uno no los acostumbra y ha sido cuidadoso con la gente que respeta en investiduras superiores. Tampoco me gusta una pose igualada y protagónica como las de algunos tuitstars pretenciosos, y he preferido enmudecer o tratar de ser constructivo.

Del contenido, alguien me dijo que resultaba ingenuo pensar que las presiones sociales harían que JMC cambiara su naturaleza cauta y mesurada, pero le aclaré que una actitud muy inteligente le debería ser de gran utilidad para sacar provecho del impacto de un hartazgo desbordado.

Frente a la opinión de una lectora, la excandidata Sonia Mendoza señaló que “los timoratos no funcionan” y que no basta que un gobernante sea “un buen hombre”. Lo de melindroso o tiquismiquis ya ha sido apuntado por críticos más serenos que los que se desbocan hablando de “falta de huevos”.

Los más agudos insistían que “se esperaba algo distinto”, pues “espanta que no salga a posicionarse como equilibrio o contrapeso de poder”, sin siquiera una declaración y un compromiso especial en cuanto al sistema estatal anticorrupción. Aparte de fallas de comunicación que empiezan a subsanarse, ¿qué podría haber detrás de todo ello?

Mire usted, en torno al actual titular del Ejecutivo, los opinadores hemos escuchado o imaginado una serie de supuestas peculiaridades.

Como en otros casos un problema vendría a ser que evadiera decisiones, pero en realidad sí las toma aunque a veces no sean las más adecuadas… debería decidir mejor y contar con tiempo si logra liberarse de compromisos políticos en su mandato. Su resiliencia no sólo habría de significar capacidad para resistir o aguantar, sino también para levantarse en su momento. No le agrada el protagonismo ni los perfiles muy visibles, lo cual resulta lógico en la buena política pero no necesariamente si cree en la aptitud y lealtad de sus colaboradores. Es de los que saben alargar una vida de avances y sobrevivencia sin conflictos, si bien gobernar ahora es otra cosa: no sólo demanda tomar decisiones difíciles, sino afrontar riesgos o dificultades con la mayor oportunidad… no como respuesta forzada. Y, más que falta de valor, tendería a enfrentar un problema de exceso de confianza en su madurez e inteligencia, lo que requiere el respaldo de mejores estrategias y equipos de gente apta y leal que no piense que ya le tomó la medida.

Nos dicen que da manotazos (¿como Toranzo?) o que a su Gabinete y delegados les pide “alma y pasión” (lo que le faltaría a él, según críticos), aunque sabe bien que se necesitan hechos y no sólo posturas de imagen. Sin embargo, en estos y otros temas, las mentiras llevan a mentiras… cuando se reacciona en lugar de adelantarse.

Más que por cuestiones de carácter, él se habría visto limitado para actuar en forma abierta tras de que el Congreso —de algún modo hay que llamarlo— blanqueó las cuentas de su antecesor, aparte de que se ve atado por otros compromisos que asumió con la idea de conseguir cierta paz y viabilidad. Pero no me explico que pueda ir contra medios, periodistas y activistas sociales en vez de persuadir y atraer.

En algunas áreas, oigan, el vacío o la descomposición son tales que ya empiezan los chismes de conspiraciones para deshacerse del gobernante después de que se cumpla un período de dos años y no sean necesarias nuevas elecciones. ¿Ociosidad y perversidad de adversarios? ¿O acaso sólo estupidez y ambición de personajitos con intención de desestabilizar y sacar ganancias del río revuelto?

Tal vez JMC deba considerar que, como en otros estados, no es imposible que su gobierno termine en un desastre. Y, además, ver qué hace para evitarlo y salir bien librado. Que así sea, insisto, por San Luis… y, claro, nunca ha sido lo mismo el arranque del sexenio que la perspectiva de 12 años muy discretos frente a enormes necesidades.

De manera similar a la lejanía, el silencio ante problemas importantes puede dar la idea de complicidad e inclusive encubrimiento. Al parecer él ya va entendiendo esto con ciertas rectificaciones, y estoy convencido de que no es corrupto aunque algunos piensen otra cosa.

Respecto a la expresión de graves problemas de impunidad en el Congreso, se ha avanzado en correcciones básicas que podrían ir hacia el fondo en etapas posteriores. Hay quienes afirman que ya es suficiente, pero creo que se requiere mucho más… y no se la van a acabar. Incluso del partido Verde tienden a confirmar que, para ellos, “la mejor defensa es el ataque”.

Cuando haya completado aquí mis ideas en torno a inquietudes potosinas, voy a disfrutar el regreso a tópicos que quizás interesen menos a algunos lectores (Trump y el TLC, corrupción nacional, aspirantes y elecciones, economía mexicana, futbol, Bob Dylan, los Nobel…). Acaso volveré a tocar temas locales si siento que lo ameritan, o sea, sólo en caso de que tenga algo que decir.

* GUSTAVO BARRERA RENUNCIÓ AL PRI, lo que me parece una pérdida lamentable con varias lecturas de interés. Envío un respetuoso saludo a este reconocido abogado potosino que, aparte de ser mi amigo entrañable desde hace décadas, ya está en la historia política y jurídica del estado.

* ENTRETANTO, NUESTRO PAÍS CONTINÚA en el tobogán de las desgracias con errores tontos ante los derechos humanos (más relevantes de lo que se piensa) e incluso ¡en contra de activistas anticorrupción! Si nos fijamos, vendría a ser una especie de mundo al revés.

* EN EL FUTBOL INTERNACIONAL, México ha confirmado su nivel frente a las potencias. Aún no se le ve lo positivo a la terquedad del Director Técnico, pero eso no significa que deba ser sustituido (esperemos que haya aprendido mucho en este proceso hacia el Mundial). Hace semanas comenté con amigos que no estaría mal un tercer lugar —hoy— en esta Copa.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral