Liam Gallagher da a conocer el “tracklist” de su disco debut como solista

México. El cantautor inglés Liam Gallagher anunció que serán 12 los temas que darán forma a su álbum debut como solista, “As you were”, que saldrá a la venta el 6 de octubre.

Para dicha placa, el que fuera vocalista de Oasis contó con la producción de Dan Grech-Marguerat, mientras que Greg Kurstin fue el encargado de tocar todos los instrumentos en cuatro canciones.

“As you were” está conformado por: “Wall of glass”, “Bold”, “Greedy soul”, “Paper crown”, “For what it’s worth”, “When I’m in need”, “You better run”, “I get by”, “Chinatown”, “Come back to me”, “Universal gleam” y “‘I’ve all I need”.

De acuerdo con un comunicado, la edición de lujo contará con tres “bonus tracks”: “Doesn’t have to be that way”, “All my people / All mankind” y “I never wanna be like you”.

Liam acompañó este anuncio con el lanzamiento de un nuevo sencillo, “Chinatown”, una balada atmosférica y psicodélica que acompaña con una voz suave.