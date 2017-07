Sí puedes cambiar tu personalidad. Ideas para conseguirlo

Kendra Cherry, verywell.com / Alfonso López-Collada

¿De veras es posible cambiar tu personalidad, o hay patrones básicos fijos que duran toda la vida? Si bien los libros y los portales de auto-ayuda pregonan planes que puedes seguir para modificar tus hábitos y conductas, hay una creencia persistente de que nuestras personalidades subyacentes son resistentes al cambio. Sigmund Freud sugirió que la personalidad quedaba grabada en piedra desde los tiernos cinco años de edad.

Muchos psicólogos modernos sugieren incluso que nuestra personalidad integral se mantiene relativamente determinada y estable a lo largo de la vida.

¿Pero entonces qué pasa si queremos cambiar nuestra personalidad? ¿Podremos lograrlo con un enfoque adecuado y mucho esfuerzo, o estamos atrapados en rasgos que nos retienen e impiden lograr nuestras metas?

¿La personalidad es permanente?

El deseo de modificar la personalidad no es raro. La gente tímida tal vez desearía ser más extrovertida y platicadora; y los individuos de “mecha corta” (explosivos) quisieran poder mantenerse serenos en situaciones de fuerte carga emocional. Muchas veces en tu vida puedes darte cuenta de que hay ciertos aspectos de tu personalidad que desearías poder cambiar. Incluso pudieras fijarte metas y esforzarte por vencer esos rasgos potencialmente problemáticos. Por ejemplo, es frecuente fijarnos propósitos de Año Nuevo respecto a cambiar partes de nuestra personalidad, como ser más generosos, amables, pacientes o extrovertidos.

Muchos expertos coinciden en que hacer cambios reales y duraderos a rasgos amplios puede ser extremadamente difícil. Así que si no estás satisfecho(a) con ciertos aspectos de tu personalidad, ¿realmente puedes hacer algo para cambiar? Algunos expertos, incluyendo a la psicóloga Carol Dweck –coautora del ensayo “Elogiar la inteligencia puede minar la motivación y el desempeño”, Journal of Personality and Social Psychology– opinan que cambiar patrones de conducta, hábitos y creencias que subyacen bajo la superficie de los rasgos más amplios (p.ej. introversión, amabilidad) es la clave verdadera para el cambio de personalidad.

Los factores que le dan forma a tu personalidad

Para comprender si la personalidad puede ser cambiada antes debemos entender cuál es exactamente la causa de la personalidad. El eterno debate de naturaleza contra nutrición entra en juego una vez más. ¿Es nuestra genética (naturaleza) la que determina nuestra personalidad, o es nuestra educación, nuestras experiencias y nuestro entorno (nutrición)? En otros tiempos, el panorama de teóricos y filósofos veían el problema como un enfrentamiento de una contra la otra y defendían a su favorita con base en la importancia que le otorgaban, pero hoy en día los pensadores coinciden que es la combinación de ambas fuerzas lo que finalmente define nuestras personalidades.

Y no sólo eso, sino que la constante interacción entre la genética y el ambiente puede ayudar a definir cómo se expresa la personalidad. Por ejemplo, puedes tener una predisposición genética a ser amistoso y relajado, pero al trabajar en un ambiente estresante pudiera llevarte a tener una mecha más corta y caer más fácilmente en la aprehensión, que si tuvieras una estructura distinta.

La Dra. Dweck cuenta una historia de dos gemelos idénticos que recién nacidos fueron separados y criados aparte. En su edad adulta ambos se casaron con mujeres que tenían el mismo primer nombre, compartían aficiones similares y tenían niveles parecidos en ciertos rasgos medibles de su personalidad. Ejemplos como éste son los que aporta la bases para la idea de que nuestras personalidades están fundamentalmente fuera de nuestro control.

En vez de definidos por nuestro entorno y experiencias personales, estos estudios en gemelos apuntan al poder de las influencias genéticas.

Ciertamente la genética es importante, pero otras investigaciones demostraron también que nuestra crianza, educación, incluso nuestra cultura interactúan con nuestras huellas genéticas para definir quiénes somos.

