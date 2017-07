“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

Visita de Relatores de Libertad de Expresión

Desde el mes de Marzo del presente año, los relatores especiales de la ONU sobre la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kaye, y de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza; solicitaron una invitación del gobierno mexicano para realizar una visita oficial, ante las difíciles condiciones que detectaron para garantizar el trabajo de los periodistas. En las últimas semanas el gremio periodístico y algunas organizaciones apoyaron la solicitud, no con el propósito de que los organismos intervengan en las decisiones o acciones que lleve a cabo el Gobierno, ni para que se ejerza presión sobre las autoridades; sino para que con la experiencia de situaciones similares en otros países, los organismos puedan aportar ideas de acciones que garanticen la prevención y protección a periodistas, lo que fortalecerá el ejercicio profesional del Periodista en México.

Ante la crisis que se ha vivido en los últimos meses sobre los ataques a la Libertad de Expresión, y la muerte de varios periodistas, es importante por un lado analizar la situación, y determinar los factores que ponen en riesgo a los profesionales de la comunicación, y por otro lado analizar y establecer el marco legal, bajo el cual se cumple con la labor de informar día a día a la sociedad sobre el acontecer regional y nacional. Por ello, el gremio periodístico se ocupa de tener el máximo de análisis, información, y aportaciones para lograr emprender de la mano de las autoridades en sus tres niveles de Gobierno, las mejores acciones que se traduzcan en un Ejercicio Periodístico profesional, veraz, objetivo, ético, y oportuno, que permita a la sociedad tener los elementos necesarios para formar un criterio sobre los principales temas del acontecer.

Preparando negociación TLC

Tómelo con atención.- Agosto será un mes trascendental para nuestro país; estamos a unas semanas de que se inicie la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Será fundamental que México aproveche su potencial, y se presente preparado para todo ante la agresividad con la que se vislumbra la postura de los Estados Unidos.

Canadá ha manifestado su voluntad de ser un aliado importante; sin embargo no observamos que la Cancillería y la Secretariìa de Economía, estén previendo consultas públicas y mecanismos de participación, que permitan recuperar las mejores experiencias, así como prepararnos para una negociación en la que los golpes bajos estarán presentes en todo el proceso. De igual forma, será relevante el estilo de negociación y hasta los tecnicismos que debemos dominar para lograr un mejor marco legal que si bien nos permita explotar el acuerdo, nos brinde condiciones equitativas para el desarrollo comercial y el crecimiento de los sectores productivos de México.

El valor de la amistad

Tómelo con afecto y cariño.- A lo largo de nuestras historias, cada quien se va rodeando de quienes por afecto o entendimiento se integran a nuestro círculo de relaciones. Hay quienes dicen que los amigos son la familia que uno va construyendo con el paso de los años.

Me siento una persona afortunada, ya que al paso de los años he tenido la fortuna de ir construyendo una gran familia con muchos amigos, que de una u otra forma han ido enriqueciendo mi desarrollo y crecimiento personal. El mes de junio me ha permitido tener el privilegio de acercarme de nueva cuenta a muchos amigos, que aunque no siempre estén presentes, si han sido parte importante en la vida. Por ello, he considerado relevante expresar en este espacio mi agradecimiento, a todos aquellos amigos que afortunadamente nunca han dejado de serlo, y que presentes o no en cada momento, son esa gran familia que al paso del tiempo he logrado construir y consolidar. Agradezco a la vida y a Dios, por los amigos, el cariño, y afecto, que fortalece y enriquece mi crecimiento y desarrollo personal.

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.