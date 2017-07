Y en Quintana Roo, el insomnio de los ‘justos’

Por Miryam Gomezcésar.

Esta semana de repercusión del escándalo por el espionaje oficial a periodistas, activistas y organizaciones civiles, que resalta la violencia de las autoridades a los ciudadanos, el tema de la protección a periodistas y organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos pasó a segundo término por la intensidad de los comentarios que cuestionan el desdén oficial a hacer las aclaraciones precisas y sobre el espionaje y la adquisición del malware pegasus.

El asunto de las pesquisas judiciales contra los exfuncionarios y exmandatarios no se enfría, todos los días se abonan nuevos hallazgos del latrocinio que convirtió a esos seres en archimillonarios a costa del empobrecimiento de su pueblo y a los políticos en lo más aborrecible del sistema.

Aunque las apariencias engañan, también llamó la atención un dato publicado en la columna Templo Mayor del periódico Reforma sobre las visitas de la ex diputada federal del PVEM, Gabriela Medrano Galindo a su ex compañero de legislatura, el mandatario michoacano Silvano Aureoles Conejo, siendo la pareja sentimental del ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo.

En este sentido, cabe recordar que la intervención del entonces Diputado Federal perredista Aureoles Conejo, fue clave para que su compañera de partido en la LVIII Legislatura, la Diputada Federal Graciela Saldaña Fraire, desistiera de su intención de subir a la máxima tribuna del país el Punto de Acuerdo que proponía aplicar Juicio Político a Borge Angulo.

En consecuencia, es lógico pensar en el probable apoyo que el michoacano habría recibido del quintanarroense para que lograra la gubernatura y que este antecedente sería un factor importante para el acercamiento de Gabriela Medrano con la factura respectiva para solicitar su intervención con el presidente Enrique Peña Nieto para favorecer de alguna forma a su compañero Roberto Borge. No hay que olvidar que en la política -como en casi todo- favor con favor se paga, dicen.

Pero otros asuntos en los que también las apariencias engañan, el activismo de los ex mandatarios estatales y municipales para recuperar el poder en las elecciones del 2018 a su partido, se hizo presente en la semana. Mientras en el Gobierno del Cambio de Carlos Joaquín sus funcionarios se escandalizan con cualquiera que se atreve a intentar atraer la atención de la opinión pública, para frenarlo aplican la misma dosis del aborrecido en mandatario, la conciencia de este desorden hizo que la aparición de una grabación subida a las redes sociales por el empresario Carlos Mimenza estallara en las manos del gobernador mientras los ciudadanos, que esperan con ansias constatar algún avance en materia de seguridad que le permita vivir con menos tensión por la creciente violencia, se acercara y así, lograron polarizar las opiniones. Como escribió José Zorrilla en su libro Don Juan Tenorio sobre esos gritos “son pláticas de familia de las que no hay que hacer caso”, aunque los funcionarios no entienden.

Pero el activismo de Mario Villanueva Madrid desde su reclusión en una cárcel del estado de Morelos, también se hizo presente en una carta dirigida ésta semana al gobernador, en la que habla de su desilusión por la falta de reciprocidad de Joaquín González al apoyo que le brindó durante su campaña a través de sus escritos convenciendo al nativismo y villanuevismo, de votar por la alianza del PAN/PRD, de lo cual se muestra arrepentido y promete una segunda carta con más datos de su alejamiento.

El documento resalta su nostalgia por el poder. Su reclamo se acumula a los ya existentes en el abultado archivo de pendientes del mandatario, pero la información que promete publicar Villanueva Madrid si no conseguir lo solicitado, arqueó la ceja de varios y la expectativa de información reservada, dadas las circunstancias en el gobierno donde los problemas en varias dependencias empiezan a convertirse en un serio obstáculo para el avance de los partidos en el poder de cara al proceso electoral que se avecina.

En este sentido, la acumulación de errores en dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) exhibida por extorsión, corruptelas de sus funcionarios y traiciones, su dirigente el Ing. Jorge Portilla Manica asegura que (aunque existen videos y evidencias) a pesar de los intentos de sanear la dependencia no ha podido por falta de sustento en las denuncias.

En el Instituto Estatal de Educación para Adultos (Ieea), el desaseo en el manejo de sus recursos que obligó a renunciar a su directivo el perredista Rafael Quintanar, se generó información ésta semana sobre la fiscalización presupuesta de la Federación.

En la Secretaría de Salud (Sesa), sus hospitales carecen de las condiciones básicas para su buen funcionamiento, como medicamentos, aire acondicionado y su personal se queja de maltrato, entre varios otros errores de procedimiento. En la de Educación, en la Fiscalía General de Justicia, entre otras dependencias cuyos titulares no han logrado un desempeño que permita sentir que algo cambió para mejorar y la acumulación de negativos se refleja en el debilitamiento de la imagen del gobierno en general y de los partidos PAN/PRD en particular.

Por lo anterior, sobran razones de cuestionamiento cuando nadie en los gobiernos reacciona tan rápidamente como con el video de las autodefensas que con las balaceras, ejecuciones y secuestros que a todos nos afecta.

Por si algo faltara, los diputados locales del PRI y del PVEM, cansados de sus tareas ya tienen las maletas listas para saltar a otra encomienda y algunos mandatarios municipales se preparan para la reelección ¡Total!, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error ¿Qué no?