Sí puedes cambiar tu personalidad. Ideas para conseguirlo (II)

La clave puede ser enfocarse en las características intermedias de la personalidad

Pero Dwech sugiere que el cambio de personalidad aún es posible. Piensa que los mayores rasgos pueden permanecer estables a lo largo de la vida, pero que nuestros rasgos “intermedios” que subyacen bajo la superficie de las dominantes, son los más determinantes para que seamos quienes somos.

Son esos rasgos intermedios, afirma, los que pueden ser modificados.

Entonces, ¿cuáles son exactamente esos rasgos “intermedios” de la personalidad?

Las creencias y los esquemas de creencias, propone Dweck, juegan un papel vital para dar forma a la personalidad abajo del nivel de los rasgos principales. Si bien modificar algunos aspectos de tu personalidad puede ser todo un reto, siendo realista puedes trabajar y cambiar algunas delas creencias internas que ayudan a dar forma y a controlar la manera en que se expresa tu personalidad.

“Las creencias de la gente incluyen sus representaciones mentales de la naturaleza y la conformación de su yo, de sus relaciones personales y su mundo. Desde la infancia los humanos desarrollamos esas creencias y representaciones, y muchos teóricos prominentes de la personalidad de diversas corrientes reconocen que éstas son parte fundamental de la personalidad”, explicó Dweck en un documento.

¿Por qué enfocarnos en las creencias? Aunque cambiar las creencias no es algo necesariamente fácil, sí es un buen punto de partida. Nuestras creencias le dan forma a una gran parte de nuestras vidas, desde cómo nos vemos a nosotros y a los demás, cómo funcionamos en la vida diaria, cómo enfrentamos los retos de la vida y cómo establecemos firmes conexiones con otras personas. Poder realizar un cambio real en nuestras creencias tendrá un efecto de resonancia en nuestras conductas y posiblemente en ciertos aspectos de nuestra personalidad.

Piensa, por ejemplo, en las creencias sobre el yo, incluso si tus atributos y características personales son fijos o maleables. Si tienes la convicción de que el nivel de tu inteligencia es inamovible, entonces no tienes mucha oportunidad de profundizar tu pensamiento. Si ves tales características como modificables, lo más probable es que harás un esfuerzo mayor para superarte y ensanchar tu mente.

Obviamente, las creencias sobre el nosotros mismos juegan un papel principal en cómo funcionamos, pero los investadores han encontrado que la gente puede cambiar sus creencias para tener un enfoque más flexible acerca de los propios atributos. En un experimento, los estudiantes tuvieron un aprecio mayor por lo académico, altas calificaciones y promedios, y en general disfrutaron más la escuela después de descubrir que el cerebro sigue formando nuevas conexiones en respuesta a los nuevos conocimientos.

La misma investigación de Dweck demostró cómo los alumnos que son elogiados pueden ser impactados en el concepto que tienen de sí mismos. Quienes son felicitados por su inteligencia sostienen la creencia de que sus atributos personales son fijos: tienen la imagen de que su inteligencia es un rasgo inalterable: o la tienes o no. Los jóvenes que fueron elogiados por sus esfuerzos, por el contrario, en su mayoría ven su inteligencia como algo modificable. Dweck encontró que éstos tienden a perseverar ante las dificultades y tienen más deseos de aprender.

Entonces, ¿qué es lo que realmente puedes hacer para cambiar tu personalidad?

Cambiar de ser introvertido a extrovertido puede ser algo realmente difícil (tal vez imposible), pero hay partes de tu personalidad sobre las que los expertos consideran que puedes hacer cambios reales y duraderos.

Concéntrate en cambiar tus hábitos. Los psicólogos han aprendido que la gente que exhibe rasgos positivos de su personalidad (como amabilidad y honestidad) han desarrollado respuestas habituales que se han arraigado. Se puede aprender un hábito, así que cambiar poco a poco tus respuestas acostumbradas es una manera de crear un cambio en tu personalidad. Claro, formarte un hábito nuevo o romper uno viejo nunca es fácil, toma tiempo y esfuerzo. Pero con la práctica esos nuevos patrones de conducta se volverán naturales.

Cambiar de personalidad puede no ser fácil, y cambiar totalmente algunos rasgos mayores tal vez nunca sea posible. Pero las investigaciones señalan que hay cosas que puedes hacer para cambiar ciertos aspectos de tu personalidad, esos que existen por debajo del nivel de los grandes rasgos y que pueden resultar en cambios reales en tu forma de actuar, pensar y funcionar en tu vida cotidiana.

