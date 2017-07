A subasta la mirada de María Félix captada por Gabriel Figueroa

Excélsior.- Una imagen de los míticos ojos de la actriz María Félix tomada por Gabriel Figueroa saldrá a subasta el próximo miércoles en la Ciudad de México junto con otras siete imágenes más del fotógrafo, informó hoy Morton Subastas.

La fotografía es un plano cerrado de los ojos de La Doña (1914-2002) que corresponde a uno de los momentos finales de la película Enamorada (1946), cuando al personaje de Félix le cantan La malagueña.

De acuerdo con lo que llegó a afirmar el propio Figueroa (1907-1997), el final de esa película, dirigida por Emilio El Indio Fernández, fue “el mejor” de todos los largometrajes que realizó, dado que logró unos acercamientos “formidables”.

No he podido repetir esa secuencia con otra actriz porque no tienen el tamaño de nariz exacto para dar esa composición”, aseguraba el fotógrafo, una destacada figura de la llamada época de oro del cine mexicano.