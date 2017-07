Anatomía de un fracaso: Cancillería mediocre

El desastroso papel de la diplomacia mexicana durante la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Cancún en días recientes, obliga a reflexionar sobre qué llevó a México a tan pobre desempeño.

Durante la Asamblea General se trataron variados temas, como en muchas reuniones internacionales. Sin embargo, la cuestión política principal de la reunión fue el tema venezolano. La interminable crisis política que vive la República Bolivariana de Venezuela, era la oportunidad ideal para demostrar el supuesto “liderazgo” que -según la Secretaría de Relaciones Exteriores- tiene México en la región.

Se buscaba así una resolución sobre Venezuela, que fuera aprobada en el marco de la OEA y que hiciera un llamado a Nicolás Maduro para reconsiderar su convocatoria de una Asamblea Constituyente en la nación bolivariana, urgiendo por el respeto de los derechos humanos en ese país, la liberación de presos políticos y la celebración de elecciones democráticas.

El proyecto de resolución correspondiente no fue aprobado en la OEA, debido a que México no tuvo una estrategia eficaz para lidiar con la configuración de fuerzas al interior del organismo regional y conseguir los votos necesarios, como se observa a continuación.

La OEA opera con 34 miembros, pero hace décadas se ha ido conformando en el organismo un grupo de países que recurrentemente votan en bloque. Se trata de los llamados “Pequeños Países Insulares” del Caribe, que son islas-nación que unen sus votos para aumentar su poder en la OEA. Islas como Trinidad y Tobago, Dominica, San Vicente y las Granadinas y San Kitts y Nevis son parte de ese bloque y cuentan con un voto cada una.

Por lo tanto, para ganar la votación de la resolución sobre Venezuela, era obvio que se requería conseguir el apoyo de tales naciones, pequeñas en territorio pero con un voto que pesa lo mismo que el de grandes países como Argentina o Brasil -al menos formalmente-.

Pero la nación bolivariana, Venezuela, mantiene un claro ascendente sobre los mencionados países isleños, en buena parte por las facilidades y bajos precios con que surten de petróleo venezolano a dichas islas.

México no obtuvo los votos necesarios; fracasó la diplomacia mexicana en el momento de la votación. La cual se desarrolló aproximadamente del modo siguiente: se requerían 23 votos para aprobar la resolución citada; México y sus aliados consiguieron 20 votos. Pensaba la delegación mexicana que su resolución obtendría 25 votos, pero a última hora, varias de esos países isleños cambiaron su voto. Se sostuvo en su decisión Jamaica, Bahamas, Guyana, Belice, Barbados y Santa Lucia. La isla Dominica, así como Antigua y Barbuda entre otros, cambiaron el sentido de su voto, según trascendió. Bolivia y Nicaragua apoyaron a Maduro, aunque se abstuvieron de hacerlo sus supuestos aliados Ecuador y El Salvador.

Adicionalmente, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, canceló intempestivamente su participación en la reunión de Cancún, supuestamente porque tenía que atender graves cuestiones en otra parte –según reveló luego Videgaray. De este modo, la diplomacia de Donald Trump dejó “colgada de la brocha” a la diplomacia mexicana en plena OEA, cuando México buscaba cubrirse de gloria y dárselas de defensor de la democracia y los derechos humanos.

A ese intento respondió con astucia la canciller Delcy Rodríguez, argumentando que México no tenía mucho qué decir sobre derechos humanos, recordando casos como los de Ayotzinapa, en que desaparecieron 43 estudiantes normalistas mexicanos, así como los índices de violencia general en México, al que calificó como “Estado fallido”.

Lo peor del caso es que la canciller venezolana tiene razón al señalar las violaciones a derechos humanos y la violencia incontenible en nuestro país -aunque eso no justifica las violaciones en Venezuela. Incluso la Directora de Amnistía Internacional para la región, Erica Guevara, dijo que la Asamblea fue un circo y “un fracaso”, agregando que México no tiene legitimidad para liderar la respuesta a las violaciones a derechos humanos venezolanas, dadas las agresiones a derechos humanos que se cometen en su propio territorio (*).

Volviendo al papel de los Estados Unidos en la reunión, la participación de los estadounidenses era fundamental para conseguir una resolución de la OEA contra Venezuela, dado que ellos son los que en verdad pueden presionar a los países para que voten en favor o en contra de las diversas resoluciones.

Sin el apoyo claro de los estadounidenses, y con los votos en contra de los venezolanos y sus islas caribeñas aliadas, México no pudo conseguir los votos necesarios para que se aprobara la resolución que se suponía iba a ser el plato fuerte de la reunión de Cancún.

De ahí que el gobierno venezolano puede válidamente considerar que triunfó en la Reunión de la OEA, dado que logró bloquear una resolución que le perjudicaba. Cierto que los países caribeños tampoco lograron pasar su propio proyecto de resolución, que reclamaba respeto al principio de no intervención en los asuntos venezolanos, pero eso es hoy sólo una anécdota menor.

México perdió en Cancún parte del liderazgo que –se supone– tenía en América Latina. Nuestro país salió de la reunión peor que como entró. México no fue un líder en la OEA, porque los demás países no siguieron al supuesto “líder”. Y cuando los seguidores no siguen a líder, el “líder” no es un líder.

¿Así, o más claro, canciller?

Al canciller Luis Videgaray se le fue de las manos la reunión. No acertó a entender cómo se maneja la burocracia internacional (no es algo sencillo) y los diplomáticos mexicanos fallaron en ayudarle y asesorarle.

La canciller venezolana eligió una estrategia de confrontación en la que replicaba una a una las participaciones de los diversos países. La canciller habló una vez por cada ocasión que hablaban los demás, replicándoles a todos. Luego abandonó la sesión y se dedicó a dar una conferencia de prensa después de que participaba cada uno de sus contrincantes –que continuaban dentro de la reunión–.

El resultado neto fue que la venezolana participó en las diversas reuniones aproximadamente lo doble que los demás, convirtiéndose en el centro de atención del encuentro y “robándole la fiesta” a Videgaray.

La canciller Rodríguez, para amenizar la reunión, llamó analfabeta a su par de Costa Rica, al peruano le dijo que era parte de “una camada de perritos simpáticos”, al mexicano le dijo “infantil” y al subsecretario de Estado estadounidense lo aludía con sorna como “el verdadero jefe”. Se defendió con algunas razones válidas, como cuando adujo que el interés real de los extranjeros por Venezuela, se explica por sus gigantescas reservas petroleras.

México pudo haber sido el centro de los reflectores mundiales y se hubiera cubierto de gloria de haber conseguido una resolución impactante sobre Venezuela. Para evitar el protagonismo de la canciller Rodríguez, los negociadores mexicanos debieron haber gestionado previamente un formato de la reunión que evitara regalarle los reflectores a la cancilller de Venezuela “cada cinco minutos”. Pero no lo hicieron.

Hacerlo resultaba factible, dado que México era el anfitrión del evento y podía haber obstaculizado la serie de conferencias de prensa de la canciller Rodríguez (por ejemplo, no facilitando infraestructura adecuada para los eventos particulares de la canciller, en lugar de ponerle en bandeja de plata todas las instalaciones para pregonar el mensaje bolivariano). Y eso tampoco se preparó por parte de los diplomáticos mexicanos.

De los miembros del Servicio Exterior Mexicano, al único que vi en Cancún fue a Alejandro Alday, sentado detrás de su jefe Luis Videgaray Caso. Pero el señor Alday sabe desde hace al menos 15 años que los pequeños países del Caribe votan en bloque. Y no supo decir ni hacer nada bueno al respecto, en el momento justo que México lo necesitaba. Si multiplicamos 15 años x 365 días x 24 horas, tenemos un Gran Total de 131,400 horas/nalga que ha cobrado el LIc. Alday, para luego no hacer nada en el momento requerido. Un ejemplo viviente de la mediocridad en la que se ha sumido la diplomacia mexicana de hoy.

Los principales analistas coinciden hoy en que México fracasó en la Asamblea de la OEA en Cancún; lo admiten liberales como el politólogo Leo Zuckermann. El historiador Héctor Aguilar Camín, un optimista irredento, dijo: “Celebro el fracaso diplomático de México en la OEA respecto a Venezuela”. El excanciller Castañeda afirmó: “En efecto, fracasamos. No tiene sentido tratar de tapar el sol con un dedo. No se obtuvieron los votos necesarios para que el proyecto de resolución fuera aprobado, y esas son las reglas de la OEA”. Tal es el resultado de la multicitada reunión: un fracaso mexicano memorable, en un foro internacional muy relevante, donde antaño se gestionaron incluso invasiones militares a países como Guatemala, Cuba o República Dominicana.

Así fracasó México en Cancún. ¡Gracias, canciller y anexos!

Esa es la nueva diplomacia priista, que ahora se destaca no sólo por ser corrupta, sino inepta. Destaca por sus yerros la nueva diplomacia azteca.

Por otra parte, un momento circense de la citada reunión, fue cuando los opositores venezolanos protestaron contra Maduro, delante del podio. Eso sólo puede ocurrir cuando los propios organizadores permiten el escándalo. Es decir, México como organizador del evento, fomentó y permitió las protestas contra Venezuela, con gritos y sombrerazos totalmente fuera de tono, contra un país miembro que no merece trato “de indocumentado”. Y se toleró o fomentó la andanada contra Venezuela con una mano del gobierno mexicano, mientras con la otra supuestamente llamaba a la calma a los mismos opositores a quienes previamente había permitido entrar a la reunión.

De muy poca categoría fueron también los ataques que permitió el gobierno mexicano contra la delegación venezolana, por parte de opositores “anti-chavistas”. México era el anfitrión de la reunión y estaba obligado a garantizar la seguridad de todos los invitados, incluyendo a los venezolanos, entablando un debate y dando la batalla en buena lid. En lugar de ello, la diplomacia mexicana, trabajando indignamente en la obscuridad, con tretas mediocres de quinta ralea, permitió agresiones en contra del hoy canciller venezolano Samuel Moncada y la embajadora Carmen Velásquez.

Quisieron los diplomáticos mexicanos ganar la partida a los venezolanos, “en las gradas” y con malas artes, lo que no pudieron ganarle limpiamente a Venezuela, frente a frente y en la mesa de negociaciones.

(*) http://www.eluniversal.com/noticias/politica/critican-debil-liderazgo-latinoamericano-frente-crisis-venezolana_658769