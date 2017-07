Video: Periodista argentino asegura que la Liga MX es una mie&%#

Excélsior.- De nueva cuenta, un periodista argentino es el centro de la polémica tras expresar en un programa de televisión severas críticas para el futbol mexicano, al cual calificó como ‘Una mierda, una cagada’.

Es el caso de Flavio Azzaro, quien durante una emisión del programa ‘Futbol al Horno’ fue increpado por uno de sus compañeros que le expresó su desacuerdo con que menospreciara al balompié azteca, a lo que Azzaro respondió:

No, yo no lo menosprecio al futbol mexicano, yo digo que es una mierda, es una cagada el futbol mexicano, apuntó el conductor.

Por si fuera poco, los comentarios de Azzaro fueron respaldados por uno de los panelistas que vociferó:

Tienes razón, el futbol mexicano es ‘inmirable’ porque no defienden, no marcan, no saben nada.