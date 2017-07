Adolfo Fernández Zepeda será “La Voz Universal” hasta que la radio se apague

México.- Cuando Adolfo Fernández Zepeda era niño su mamá auguró que la radio le iba a gustar porque de tanto sintonizarla e investigar de dónde salía la voz, ya había echado a perder muchos aparatos.

Su madre, María Zepeda Castellanos, fue prima de la escritora Rosario Castellanos. Le gustaba cantar, recitar poemas y no se equivocó al sospechar el futuro de su hijo, quien con 59 años de trayectoria es una de las figuras más emblemáticas de la comunicación en México.

A los 17 años, proveniente de su natal Comitán, Chiapas, y acompañado de tres amigos, llegó a la Ciudad de México en busca del llamado “sueño defeño”. Arribó, como dice el refrán, “con una mano atrás y otra adelante”, sólo tenía dinero para pagar sus estudios, medio vestir y mal comer.

Había terminado la preparatoria y su objetivo era ser dentista, pero por problemas de salud no terminó la carrera en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Vivía en una casa de huéspedes ubicada en la calle Primo de Verdad número 11 y cuando fui a Palacio Nacional para resellar mi cartilla se me fue la vista. Fui al doctor y me dijo: ‘Trabajas o estudias, porque estás anémico’. En el comedor universitario el desayuno me costaba 20 centavos y la comida 40, así que dejé de estudiar”, relató a Notimex en entrevista.

Previo al momento de conducir uno de sus programas, en el Estudio de Locución A de Universal Stereo en Radio Centro, el comunicador platicó que hizo una carrera corta en la Escuela Nacional Bancaria y durante algún tiempo trabajó en el Banco Agrícola Ganadero.

Después, en 1957, fungió como cajero principal en el Banco del Ahorro para la Propiedad, que estaba frente al Monumento a la Revolución.

Ahí conoció a un amigo, estudiante de la Escuela Nacional de Locutores, quien poco después lo invitó a la primera Feria del Hogar en el Auditorio Nacional, donde anunciaba los comerciales de los productos que se exponían.

“Estando ahí me pidió que dijera un comercial. En el lugar estaba el maestro Antonio Ruiz, dueño de la escuela de locutores. Al escucharme se acercó y preguntó: ‘¿Quién habló?’. Mi compañero le dijo que había sido él, pero respondió: ‘No, usted no habló’.

“Para que no lo regañaran le expliqué que había sido yo y me propuso pagarme 40 pesos diarios para que estuviera anunciando en la Feria del Hogar”.

Arturo Fernández, su padre, era campesino y oía música en inglés; su madre era fanática de la música en español. Nunca antes le habían dicho que tenía una voz bonita, pero su talento nato y timbre característico le abrieron las puertas. “Así empezó mi gusanito por la radio”.

Vicente Verni, columnista del periódico Excélsior, le recomendó que fuera con Víctor Blanco, quien era dueño de la estación 620 AM.

Él le dio la oportunidad de practicar a través del programa “Quijote colosal” y más tarde le ofrecieron empleo en radiodifusoras de Ciudad Valles, San Luis Potosí; Córdoba y Fortín de las Flores, Veracruz, así como en Monterrey, Nuevo León, donde conoció a su esposa Érika.

Ella comenzó a pedirle canciones a través del teléfono hasta que tres meses después se conocieron y siete meses más tarde contrajeron nupcias. Hoy suman 55 años de matrimonio, tienen tres hijos y seis nietos.

Tiempo después conoció a Francisco Aguirre, quien en la actualidad es presidente de Grupo Radio Centro. El entonces joven estudiante del Tec de Monterrey le dijo a Adolfo que se fuera a trabajar con su padre a la Ciudad de México y en febrero de 1964, cuando tenía 22 años, llegó a la empresa en la que hoy labora como director de las estaciones El Fonógrafo 1150 AM y Universal Stereo 88.1 FM.

“En aquel tiempo sólo existía el AM (Amplitud Modulada) en el cuadrante y conduje Radio Éxitos en el 790 y me convertí en el primer locutor que presentó la hora de The Beatles. Para 1976 nació la FM (Frecuencia Modulada). Me dieron dos de las tres estaciones que se estaban abriendo: Universal Stereo 107.3 y Radio Hits 97.7”.

Fanático de Paul McCartney y de La Sonora Santanera, reveló que desde 1974 se le conoce como “La Voz Universal” porque es un mote que a él se le ocurrió a modo de posicionar su espacio en la radio.

Durante algún periodo fue la voz institucional de comerciales, pero cuando se hizo tan conocida dejaron de contratarlo porque la gente pensaba en Universal Stereo y no en el producto.

“Mi vida en la radio ha sido como una película de muy bonitas caricaturas y nunca me imaginé que sería así. A los seis meses de dedicarme a esto supe que ya no la podía dejar, que era como una droga. Ahora sé que continuaré hasta que el radio se apague, no me veo haciendo otra cosa”.

Por su cabina han pasado infinidad de exponentes de la música en inglés. Casi con todos se ha tomado fotos, pero atesora más aquellas con The Rolling Stones, Freddie Mercury, Paul McCartney y Ringo Starr.

La experiencia con sus entrevistados por lo regular es buena, pues le gusta observarlos para notar a tiempo si están a disgusto o si una pregunta les incomoda; sin embargo, con Sheena Easton pasó un mal trago.

“Una artista inglesa, chaparrita y muy bonita me quiso regañar al aire. Canta un tema que se llama ‘Teléfono a larga distancia’. Fue Sheena Easton y le dije: ‘Gracias por haber venido, que le vaya muy bien’, y se acabó la entrevista”.

Recordó que con George Michael logró un encuentro sensacional. “Hace tiempo presentó su álbum en París y yo fui con mi esposa. La cita transcurriría en la terraza un hotel boutique. Yo estaba afuera con ella y con Charo Fernández, pero ya estaba chispeando; entonces, nos metimos para sentarnos y no mojarnos.

“Cuando llegó George y vio que estaba lloviendo dijo que adentro haría las entrevistas. Entonces sus guaruras nos quisieron sacar. Yo les dije que no me iba a mover. ‘Es que el señor quiere sentarse aquí’, dijeron, y les respondí: ‘Pues bienvenido, que venga’.

George me ofreció una disculpa tras la conducta de su guardaespaldas. Preguntó si podía sentarse con los tres y ahí se desarrolló la entrevista”.

Recordó que en otra ocasión los integrantes de The Rolling Stones lo invitaron a Boston, Massachusetts. “El director de Sony Music, Fernando Hernández, y yo estábamos sentados y llegó su gente para llevarnos a conocerlos. Estaban jugando billar y Mick Jagger me invitó a echarme una partida con ellos.

“Los grandes artistas no son déspotas, lo son quienes están detrás suyo, ellos son los que hacen pesadas a las personas”, subrayó Fernández Zepeda a Notimex.

Le han dicho que su voz es muy varonil, incluso hasta sensual. Para cuidarla procura no beber refresco aunque sí ingiere bebidas frías; sin embargo, no le da mucha importancia.

“Cuando cuidas mucho algo es cuando más rápido lo pierdes. Si yo no abuso de mi voz, ella nunca me va fallará. Hay veces que amanezco afónico, pero tomo miel con limón, y así doy mis anuncios”.

Durante muchos años la radio mantuvo el misterio de la identidad del locutor. No obstante, con el nacimiento de internet y las redes sociales, los radioescuchas conocieron el rostro de quien les hablaba detrás del micrófono.

“Cuando la gente te imagina piensa que eres un adonis o un súper galán y a la mera hora no es así. Al conocerme seguramente hubo quienes se desilusionaron, pero a la fecha hay quienes todavía me mandan cartas y poemas, pero a mí me da vergüenza que tengan esos detalles conmigo”.

En alguna ocasión una señora le confesó que él había estado con ella y con su esposo en momentos fundamentales de su vida.

“Y es cierto, te conviertes en la compañía invisible de tanta gente. Les informas, le recitas un poema o les motivas con algo que digas. La radio es como transmitir para ciegos porque en tu imaginación haces tu propio video”.

De los medios de comunicación que existen asegura que “la radio es el único que nunca morirá porque te distrae sin distraer”.

Aunque ha dictado infinidad de conferencias, al comunicador, fan del tema “Lady”, de Gino Vannelli, le gustaría impartir clases de locución, sobre todo ahora que la licencia ya no es requisito para estar frente al micrófono, lo cual deriva en que hay muchos improvisados que, incluso, le faltan al respeto al auditorio.

Sentado en su cabina, donde tiene una computadora en la que lee noticias y los horóscopos del día, comentó que si alguien quisiera verlo enojado o triste, basta con que digan palabras altisonantes al aire.

“Porque significa faltarle al respeto a tu familia y a todos los que te están oyendo. Las vulgaridades no me gustan, pero el avance tecnológico obligará a que las cosas malas desaparezcan. Antes no podías decir algo que no estuviera permitido porque te multaban y a la tercera vez que lo hicieras te quitaban la licencia.

“No sé por qué cancelaron las licencias. Cuando hice mi examen de locutor fue hasta con sinodales. Éramos 10 o 12 los aspirantes y sólo pasamos dos: un muchacho ciego del dueto Lupe y Raúl, y yo”.

Fernández Zepeda también ha alcanzado fama a raíz del pensamiento “La noche quedó atrás”. Su autor es Víctor Manuel Otero, quien era vendedor de publicidad en Grupo Radio Centro. Un día se lo dio con la esperanza de que lo leyera al aire.

“Buscamos un fondo musical y lo grabamos. Lo hice en una sola toma y lo ponemos todos los días a las 12 de la noche y es una tradición. En mucho colegios le piden a sus alumnos que se lo aprendan para su clase de oratoria, lo cual me llena de orgullo”.

A diferencia de otros locutores, cuyo contacto es casi nulo con sus radioescuchas, “La Voz Universal” asegura que disfruta mucho contestar los teléfonos para atender las canciones y saludos que le soliciten.

“Mientras tenga vida seguiré al frente de la radio. Cuando tenga que irme, porque al final todos tenemos que irnos, me gustaría que dijeran: ‘Se calló La Voz Universal’. Agradezco mucho al auditorio que me quiera tanto, aunque a veces me siento mal porque no sé cómo pagarlo”, expresó.

NTX