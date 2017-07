Comparece por segunda ocasión Javier Duarte en cárcel Guatemalteca

Guatemala.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, este lunes en la segunda audiencia en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, en Guatemala, hoy definirá si acepta regresar a México para enfrentar cargos; de aceptar, el proceso podría llevar una semana, de lo contrario se tendría que seguir un otro de extradición, mismo que llevaría un par de meses antes de ser enviado al país.

En la primera audiencia el ex mandatario de Veracruz había aceptado someterse a la extradición, planteado por autoridades de la entidad que gobernó hasta octubre pasado.

Por diversas circunstancias y hechos irrisorios “que hacen que perdamos el tiempo aquí, he determinado allanarme (a la extradición) para enfrentar lo más pronto posible a la justicia y presentarme ante las autoridades judiciales de mi país”, añadió el ex gobernador.

Cabe destacar que en la primera audiencias medios de comunicación destacaron sonrisa burlona de Duarte

Aseguraron que lució con sobrepeso, sonriente y hasta desafiante, y que permanece desde abril en el Centro de Detención Matamoros, espacio de una base militar de la céntrica zona uno capitalina cedido a las autoridades civiles.

El exgobernador de Veracruz, “no goza de prebendas. Es uno más de los presos en Guatemala”, aseveró el vocero de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), Rudy Esquivel, en entrevista con Notimex.

“Duarte no tiene ningún tipo de prebendas, se somete a las normas y disposiciones ordenadas por un juez. No tiene ni más ni menos de los beneficios que la ley permite”, indicó el funcionario, quien aclaró que el ex político no se encuentra aislado ni bajo una vigilancia especial.

El trato “igualitario” excluye a Duarte de un menú a su antojo y consume los alimentos con un costo de 12 quetzales (1.6 dólares) por día, que se sirven a los más de 22 mil privados de la libertad de los 21 penales del país

“Es obligación del Estado brindar tres tiempos de comida diariamente. No son alimentos caros, es lo idóneo, servidos por empresas especializadas que como proveedores participan en una licitación pública”, señaló Esquivel.

Dijo que el menú para los “tres tiempos” consiste en pan, tortillas, huevo, café, atole, agua de frutas, “y una vez por semana una porción pequeña de carne blanca o roja”.

El vocero de la DGSP negó que se violen los derechos de los reos, como se quejó la defensa por las constantes requisas que se registran en la celda de Duarte.

“No se busca violentar derechos de los detenidos. Lo que señala el protocolo de manera estricta son las requisas, practicadas semanalmente, como parte de la prevención y seguridad”, apuntó Esquivel, quien dijo que en el centro de detención no se han producido motines ni víctimas.

