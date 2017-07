-Confirman investigación a Sandoval

Por Héctor Moctezuma De León.

El 2 de abril del presente año publiqué esta columna con el título de “ahora investigan a Sandoval” y claro me refería al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, que por esos días apechugaba la detención de su procurador, Edgar Veytia en territorio estadounidense.

“Quienes han visto o escuchado –me refería a algunas entrevistas en medios electrónicos- al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, han observado que su rosto refleja preocupación, se le nota nervioso y, no es para menos, el mandatario estatal nayarita es investigado, aquí y en los Estados Unidos, luego de la detención de su fiscal Edgar Veytia”.

También decía en aquella ocasión que. “la detención de Veytia en suelo norteamericano acusado de encabezar una banda de traficantes de drogas, revive aquella vieja sospecha de que en México grupos delincuenciales patrocinan algunas campañas de aspirantes a puestos de elección popular en los diferentes niveles de gobierno”.

Este lunes el periódico El Universal destaca en su nota principal que la PGR investiga al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda y abre carpeta de indagatoria por el delito de enriquecimiento ilícito.

La investigación es resultado de una denuncia presentada en abril pasado por un grupo de políticos nayaritas, “quienes señalaron que el gobernador militante del Partido Revolucionario Institucional, (PRI) ha mostrado enriquecimiento inexplicable desde el momento en que tomó posesión”, dice el diario en cuestión.

Sin embargo, por otro lado existen sospechas de que el ex –mandatario nayarita podría enfrentar, muy pronto, otros cargos como consecuencia de la estrecha relación que mantuvo, desde la campaña para el gobierno del Estado, con quien después nombró Fiscal.

Caro la están pagando gobernadores priístas que entregaron malas cuentas al partido, pero sobre todo al presidente Enrique Peña Nieto, en este año y el año pasado, como son los casos de César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borge y ahora Sandoval que muy pronto dejará el cargo a un panista que también le pasará facturas.

Raymundo Romero Maldonado, quien pasó de la dirección de Tránsito del municipio de Chihuahua a la secretaria de Gobierno en la administración de César Duarte fue el operador, con el aval del ahora prófugo de la justicia, de los descuentos a los empleados que después fueron a parar al PRI…Luisa María Calderón es la encargada de rentar las casas en donde se ubicarán los comités de Campaña de Margarita Zavala en las más importantes ciudades del país. Recientemente la “Cocoa” lo hizo en Tampico en donde la semana pasada estuvo la señora Calderón…El cardenal Norberto Rivera Carrera tira golpes desde el órgano de difusión de la arquidiócesis capitalina cuando ya se va, qué cómodo ¿no?…Miguel Ángel Yunes ya no sabe cómo justificar el fracaso de su gobierno, al que su antecesor, Javier Duarte calificó de fallido en un mensaje que le envío desde Guatemala. Yunes dice que se investiga a periodistas que trabajan para el crimen organizado en la zona conurbada de Boca del Río, pero no da nombres, además ¿porque asegura que son periodistas? Hasta dónde se llega cuando no se dan resultados después de tantas promesas.

circuitocerrado@hotmail.com