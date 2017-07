Por Francisco Garfias.

Emilio Álvarez Icaza, un sociólogo mexicano dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos, quiere ser candidato independiente a la presidencia de la República. Sabe que la mayoría de la población no lo conoce. Esta resuelto a sacudirse el síndrome Fidel Velázquez: “el que se mueve no sale en la foto”.

Lleva 17 estados recorridos. En todos ha dejado promotores, presume.

Está en una cruzada para derrotar lo que llama “partidocracia” que asegura, se apoya en la legalidad, pero no en la legitimidad.

Es uno de los muchos mexicanos inconformes con el régimen, pero no se siente representado por AMLO. “Por eso no estoy en Morena”, recalca.

No hay duda: El ejemplo Macron cunde en México.

* * *

Emilio encabeza la iniciativa “Ahora”. Lo apoyan académicos como Denisse Dresser, Sergio Aguayo, el ex consejero del IFE, Alfredo Figueroa y el poeta y activista Javier Sicilia.

El hombre tiene trayectoria. Ha sido ombudsman de la Ciudad de México, secretario ejecutivo de la CIDH; miembro del Movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad; entre otros.

Álvarez Icaza es abiertamente anti sistema. Ha sido un dolor de cabeza para el régimen. Fue vetado para la CNDH y para integrar el IFE –ahora INE- está en una cruzada para derrotar lo que llama “partidocracia” que asegura, se apoya en la legalidad, pero no en la legitimidad.

* * *

El sociólogo está en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. No hace mucho fueron allanadas sus oficinas particulares en San Pedro de los Pinos. Había computadoras, diversos equipos. Pero no se llevaron nada. “Fue un aviso”, supone.

Lo único que sabe es que dos taxis con placas del estado de México fueron vistos por vecinos rondando su lugar de trabajos para entrar, rompieron una malla ciclónica con abrazaderas. Quebraron los tornillos. Pero también una puerta de metal de hierro forjado.

Ya encarrerado, habla de una “correlación altísima” entre elecciones y agresiones a periodistas, aunque admite que es el crimen organizado el principal responsable de la peligrosa situación que los periodistas y activistas que viven en el país.

Más adelante, nos dice que el dinero que requiere el citado mecanismo de protección se acaba en el mes de septiembre, y que es indispensable fortalecerlo.

Del tema de los recursos que faltan al mecanismo habíamos escuchado hablar a Roberto Campa. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación nos reiteró ayer que la SHCP ya los tiene garantizados no solo para este año, sino para el que viene.

Le pedimos a Álvarez Icaza una opinión de Campa. Fue buena. “Tiene capacidades de diálogo y operativas. Pero su gobierno lo hace quedar mal. Es un fusible con sobrecarga. Tiene sensibilidad, tiene voluntad, pero no hay manera de quedar bien”, subrayó.

El activista sabe que enfrenta un reto mayúsculo. Puede que quede o no en la boleta, pero siempre va a luchar para que no se repita lo que, asegura, ocurrió el pasado 4 de junio en las elecciones en cuatro estados: OPLES sumisas, INE omiso y “gobiernos no dispuestos a respetar las reglas”.

* * *

Lamento la situación que vive La Jornada, un referente crítico de la situación del país desde que vivíamos en el sistema de partido dominante (PRI) y la libertad de expresión tenía límites: El Ejército, la Iglesia, el Presidente de la República.

El sindicato de Trabajadores del diario y la empresa no pudieron armonizar los derechos del trabajo con los del capital.

Una parte de los trabajadores colgaron las banderas de Huelga. La Junta de Conciliación y Arbitraje la declaró “inexistente e ilícita” porque asegura no hubo asamblea extraordinaria, y en las votación no se obtuvo la mayoría legal de sindicalizados para la suspensión de labores, entre otros motivos.

En ese diario, que tiene prestaciones envidiables, trabajaron compañeros que hoy brillan allí o en otros medios: Alejandro Caballero, Roberto Zamarripa, Blanche Petrich, Carmen Lira, Julio Hernández. Figuras literarias como el fallecido Carlos Monsiváis.

Otros que no conozco pero que he seguido como Hermann Bellinghausen y Enrique Galván; algunos muy queridos para este reportero: Ciro Pérez Silva, Mireya Cuellar.

Leí la carta que ayer escribió Blanche Petrich. Sin temor a lo políticamente incorrecto, la destacada periodista habló de la reducción de los ingresos que ha tenido el diario con el auge de internet, y de la necesidad de ajustar el contrato colectivo de trabajo, en aras de sanar las finanzas del periódico.

Para ella no hay de otra; hay que ajustar la prestaciones extraordinarias, a lo que se niega “Sitrajor”, como condición para la subsistencia de La Jornada.

Su texto refleja también el ambiente de tensión que se vive con los huelguistas. “A muchos no nos dejaron entrar al Diario. A muchos otros los dejaron encerrados en el interior –dos candados en la reja, por si las dudas- durante más de 20 horas.”

El conflicto puede escalar aún más si las partes se mantienen sordas. Los inconformes tienen un plazo de 24 horas para regresar a trabajar o se suspende la relación laboral con la empresa. Ya se ampararon.

* * *

El doctor José Narro, secretario de Salud, anda lejos y contento. Juan Manuel Solezzi, rector de la Universidad de Santiago, en Chile le entregó el grado “Doctor Honoris Causa” por su defensa de la universidad pública “y su impulso a los procesos de integración universitaria”.

En su mensaje, elogió el trabajó que el ex rector de la UNAM ha hecho por la educación superior, la ciencia y la cultura “elementos fundamentales del desarrollo de un país”.

Fin.