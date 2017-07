Paul McCartney agota entradas en tan sólo 30 minutos.

Excélsior.- En menos de 30 minutos se agotaron los boletos de la preventa para el concierto de Paul McCartney, del próximo 28 de octubre en el Estadio Azteca.

La preventa para tarjetahabientes empezó hoy a las 11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, y se tiene programada otra para mañana, 5 de julio, a la misma hora.

A menos de 15 minutos de haber iniciado la venta, en las redes sociales algunas personas reportaron complicaciones para adquirir las entradas, ya que al momento de buscarlos la página se queda cargando.

El exintegrante de The Beatles, de 75 años, se presentará en la CDMX con su One On One Tour, con precios que van de los 12 mil a los 450 pesos, más los cargos por el servicio de Ticketmaster.