Patricio Borghetti descarta mover influencias para que su hijo sea Luis Miguel

México.- El actor y conductor argentino Patricio Borghetti descartó que intente mover influencias para que su hijo Santino interprete a Luis Miguel en su etapa infantil, como parte de la serie que, inspirada en la vida y obra del astro mexicano, producirán MGM y Gato Grande Productions.“Santino y yo hicimos un trato cuando me dijo que participaría en el ‘casting’ para ver si se quedaba con el papel en la serie de Luis Miguel. Le dije que, en efecto, llevo 18 años en el medio y conozco a muchos productores, pero en ningún momento movería mis influencias para que él fuera seleccionado”, explicó a Notimex.

“Le advertí: ‘Si te quedas, será porque te lo ganaste, porque diste lo mejor de ti en la audición y porque cumpliste con el perfil que solicitan, pero no porque papá haya hecho algo’. No me interesa facilitarle las cosas y menos a esta edad”.

Otra condición que Borghetti le puso a su hijo de ocho años es que, en caso de ser requerido por la producción, no debía descuidar la escuela.

“Él sabe que puede experimentar en el canto o la actuación pero sin faltar a clases porque la escuela es primordial”, subrayó.

El talento de Santino es nato, pues nunca ha tomado cursos de arte dramático o canto. Básicamente es herencia familiar debido a que su abuela paterna es directora de coro y maestra de música, mientras que su abuelo es cantante y tocaba la guitarra.

“Yo crecí en casa con eso y me enamoré de la música, lo mismo le ocurrió a Santino. Desde que tenía dos o tres años me acompañaba a conciertos y a las obras de teatro ‘Mentiras’ y ‘La era del rock’. Creció viéndome arriba del escenario y le encanta.

“No le gusta jugar futbol, pero vive su día a día haciendo ‘shows’ en casa. Se pone ropa parecida de Michael Jackson y lo imita, sobre todo cuando llegan visitas”, resaltó.

Patricio Borghetti se sinceró al decir que no le gustaría que su hijo se involucre en el medio artístico estando tan pequeño, pues considera que es una carrera complicada y preferiría que desarrollara su infancia de una manera normal con sus amigos de la escuela.

“Hace dos meses Santino no sabía quién era Luis Miguel, a lo mejor había escuchado una canción, pero no lo había visto. Cuando nos enteramos que iban a hacer audiciones, le pregunté si quería participar y me dijo que sí.

“Entonces, le puse videos de Luis Miguel y le gustó la canción ‘No me puedes dejar así’. Se la aprendió y comenzó a imitar los gestos, pero no sabemos que vaya a pasar”, apuntó.

Confirmó que Santino pasó el primer filtro y de momento no sabe cuándo será citado de nueva cuenta.

“Ojalá le llamen y si no, tendrá que aprender que esta carrera es así, que un día te quedas y al otro no pero te debes levantar las veces que sean necesarias y volver a tocar puertas”, concluyó.